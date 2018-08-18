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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 кві, 2022 16:25
airmax78 написав:
Відень. Стоматолог. Найближчий запис на червень. Це той що платний.
винницкая обл, стомат кабинет частный - оборудование такое что я в супер пупер элитной клинике киева такого не видел
пользуясь случаем полечил себе зуб, жине, детям
цены...-20% от киева
запись на неделю вперед
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:25
vladimir07 написав:
vitaliian написав:
я вижу механизм такой, инвесторам предлагается компенсация с выходом из имущественных прав, мотивация - шанс продать квартиру в недострое.
На эти компенсации дом достраивается.
Кто не захочет компенсацию, тем досвидос и шанс уходит к другому застройщику. В этом случае жадный инвестор, отказавшись от компенсации, не получит ничего кроме долгостроя.
Как это реализовать в жизни ? Есть две пострадавших стороны, которым нужно жилье причем одна сторона давно его оплатила и ждет готовое для вселения. Будут насильно назначать "более пострадавших" что ли ? Я думаю в юридическом плане это анриал.
Причем компенсация будет предложена естественно такая, что за нее и близко ничего не взять по сравнению с тем, что должно быть. А кроме компенсации еще надо финансирование застройщика иначе ему какой смысл во все это ввязываться.
И как достраивать дом в котором условно половина отказавшихся, а половина согласившихся. Нельзя выборочно построить отдельные квартиры, а на месте отказавшихся оставить дырки, которые бывают после попадания ракет.
Да, нет, по моему ерунда полная.
Та никто инвесторам нифига платить не будет, размечтались. Предлагается давать деньги застройщику, если тот пообещает строить по низкой цене. В последующем построенные квартиры хитрым методом распределения достаются нуждающимся. Квариры болшой площади очень даже подходят для размещения методом коммуналки тех кто ждет пока дойдет ихняя очередь.
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в Пон 11 кві, 2022 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:26
vladimir07 написав:
vitaliian написав:
В Україні багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне викупати такі квартири і надавати переселенцям, повідомив Тимошенко. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою.
Собівартість таких квартир буде набагато меншою $1000. Будівельники мають мінімізували свою «дельту» і розробили варіанти, як побудувати все дешево, але якісно, зазначають в Офісі президента.
Для викупу та будівництва нового житла на першому етапі будуть використовуватися кошти держбюджету. Також в Офісі президента сподіваються на допомогу міжнародних партнерів.
https://cutt.ly/9Fv8aqE
Дёшево и качественно это конечно мечты. Но эврику могут по шурику и достроить.
В Эврике или Патриотике или объектах Укрбуда почти все квартиры забронированы и оплачены частными инвештырями. Как достройка Эврики или Патриотики будет означать помощь потерявшим жилье ?
Как можно заставить частника продать жилье по устраивающей покупателя цене ?
Реально договориться с застройщиком о продаже тех квартир, которые не забронированы.
О каких городах речь идет, где/кто предоставит метр с ремонтом и техникой "намного дешевле 1000 долл.", есть гипотетические примеры ?
Частники привыкли хорошо кушать и всегда ныли, что строят на грани рентабельности.
В ЖК Еврика замовником будівництва є держава в особі КНУ ім. Шевченка, там ще в р-ні 2х тисяч квартир залишилося вільних, також через ущільнення додатковими 2-3 будинками можна ще +тисячу квартир отримати.
ЖК Патріотика будувався на орендованій комунальній землі, квартир там вільних практично не залишилося, але добудова ЖК - це справа приватного забудовника SG, який повинен будувати щось типу Варшавського на інших земельних ділянках на Осокорках отриманих в "спадщину" від Аркади, там квартир буде значно більше чим в Патріотиці, а також деякі мережі будуть загальні для Патріотики і нового ЖК на озерах.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:28
vitaliian написав: vladimir07 написав:
, а половина согласившихся. Нельзя выборочно построить отдельные квартиры, а на месте отказавшихся оставить дырки, которые бывают после попадания ракет.
Да, нет, по моему ерунда полная.
это детали, всем предлагается откуп их имущественных прав по 800 уе, кто против тем предлагается добавить 200 уе для завершения строительства. Государство откупает объект по 800 уе и домазывает 200 уе для его завершения. Юридически вообще всё просто, этих инвесторов формально не существует, государство общается только с застройщиком. Если инвесторы долгостроя заинтересованы получить свои квартиры они доплатят по 200 уе, если не заинтересованы им предложат механизм выйти из имущественных прав. (Суммы взяты с потолка)
Главное другое посмотрите по карте луна где все эти недострои. 90% в Киеве. Вот так мариупольцы станут киевлянами.
Это все нереально.
Как только инвесторы недостроя почувствуют запах того, что недострой может стать квартирой, желающих продать будет ровно 0(ноль). Каждый будет думать "Я продам как дурак, а у соседа будет готовое жилье". Самое смешное - если этот недострой так и останется недостроем(в связи с тем, что все отказались), потом будут локти кусать все вместе.
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Damien
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:31
Damien написав:
все нереально.
Как только инвесторы недостроя почувствуют запах того, что недострой может стать квартирой, желающих продать будет ровно 0(ноль). Каждый будет думать "Я продам как дурак, а у соседа будет готовое жилье". Самое смешное - если этот недострой так и останется недостроем(в связи с тем, что все отказались), потом будут локти кусать все вместе.
я там дополнил свой пост как застройщику замотивировать сильно жадных
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:37
vitaliian написав:
это детали, всем инвесторам предлагается откуп их имущественных прав по 800 уе, кто против тем предлагается добавить 200 уе для завершения строительства. Государство откупает объект по 800 уе и домазывает 200 уе для его завершения. Все в одинаковом положении. Что кому выгоднее решает каждый сам.
Юридически вообще всё просто, этих инвесторов формально не существует, государство общается только с застройщиком.
Если будут отказники от двух предложенных вариантов, застройщик создаёт ЗАО, конвертирует все имущественные права на объект в ценные бумаги и делает 20% допэмиссию.
в итоге получается владельцем квартиры становится тот, кто докупит 20% акций, у остальных на руках остаются ценные бумаги, которые они вольны продать/подарить/выкинуть.
По этой схеме приватизировали почти все предприятия Украины, оспорить её законность невозможно.
(Цифры взяты с потолка)
Главное другое посмотрите по карте луна где все эти недострои. 90% в Киеве. Вот так мариупольцы станут киевлянами.
Как формально не существует инвесторов ?
А настоящих договоров и документов подтверждающих оплату тоже не существует ?
Если инвесторы увидят, что их пытаются надуть, то не будут сидеть и смотреть.
А вообще все что мы обсуждаем это нью васюки. Реального механизма пока нет.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:43
vitaliian написав:
Damien
То, что пригород - это "плохо", Вы уже поняли( в любой войне пригороду каюк, сегодня это Буча-Ирпень, завтра это может быть любой другой городишко в пригороде, в Броварах половину седые наверное).Осталось понять остальное.
На счёт войны не гневите Бога. Врага остановил не пригород, а река Ирпень
с её болотистыми берегами. Что будут бомбить в следующий раз никому не известно, так что не зарекайтесь что по вам не попадут, такие заявления не интеллектуальны.
Да при чем тут река. Я говорю о том, что пригород со стороны наступления разрушают всегда чуть ли не под ноль.
Луганск, Донецк, Харьков, Киев - везде так было и без реки.
Если б не река, то просто иначе бы произошли разрушения. Помимо Ирпеня еще бы были расхерачены Беличи, Новобеличи и район Лавины. А Броварам просто повезло, что вовремя орки ушли, там намечался Ирпень№2.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:48
Damien написав: vitaliian написав:
Damien
То, что пригород - это "плохо", Вы уже поняли( в любой войне пригороду каюк, сегодня это Буча-Ирпень, завтра это может быть любой другой городишко в пригороде, в Броварах половину седые наверное).Осталось понять остальное.
На счёт войны не гневите Бога. Врага остановил не пригород, а река Ирпень
с её болотистыми берегами. Что будут бомбить в следующий раз никому не известно, так что не зарекайтесь что по вам не попадут, такие заявления не интеллектуальны.
Да при чем тут река. Я говорю о том, что пригород со стороны наступления разрушают всегда чуть ли не под ноль.
Луганск, Донецк, Харьков, Киев - везде так было и без реки.
Если б не река, то просто иначе бы произошли разрушения. Помимо Ирпеня еще бы были расхерачены Беличи, Новобеличи и район Лавины. А Броварам просто повезло, что вовремя орки ушли, там намечался Ирпень№2.
Для современной артиллерии 30 км ни о чём, примерно 30 км по прямой есть расстояние от центра Бучи до центра Киева. Так что Киев не расхерачили градами по другим причинам (думаю это результат переговоров), технически вполне могли. Кто целый месяц контролировал Бучу?
С этой точки зрения как раз столица подпадает под максимальный риск, изначально орки не Бучу ехали захватывать. Буча уже отгребла за незахваченный Киев. Не факт что не приедут снова и завершат визит с таким же результатом. Лучше выбирать Черновцы или Ужгород. Пока туда дойдут и война кончится.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 11 кві, 2022 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:59
vitaliian , враг стреляет в первую очередь по противнику. Из Киева почти не стреляли, поэтому и в ответ почти не летело. А Буча-Ирпень:наши в Ирпене, орки в Буче. Оба города покрошили.
Если б не река, то наши были бы на окраинах Киева, орки бы были и в Буче и в Ирпене.
Соответственно покрошили бы окраины Киева и те же самые Бучу с Ирпенем. Только Бучу меньше
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Damien
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Додано: Пон 11 кві, 2022 17:02
Damien написав:vitaliian
, враг стреляет в первую очередь по противнику. Из Киева не стреляли, поэтому и в ответ не летело. А Буча-Ирпень:наши в Ирпене, орки в Буче. Оба города покрошили.
Если б не река, то наши были бы на окраинах Киева, орки бы были и в Буче и в Ирпене.
Соответственно покрошили бы окраины Киева и те же самые Бучу с Ирпенем. Только Бучу меньше
Наш диалог бег за своим хвостом, орки шли крошить Киев а не Бучу, вы хоть с этим не спорите? но в итоге получилось иначе.
Добавляет это безопасности Киеву? Значит ли это, что в следующий раз они Киев не покрошат?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 11 кві, 2022 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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