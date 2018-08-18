Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:...как раз столица подпадает под максимальный риск...
Да нет же. Максимальный риск у пригорода со стороны наступления. Так было всегда и везде
Они же не ради пригородов шли. Пригороды берут на себя первый удар в обороне, и в случае если оборона прорвана, риски с Киевом будут одинаковые. Нет таких вратарей, которые никогда не пропустили бы мяч в ворота. А вы считаете пригороды такими вратарями, готовых умереть за защиту ваших квартир.
"Важливо також на цьому етапі подолати дефіцит житла. Наприклад, після Другої Світової війни на це знадобилося понад 10 років. Цю проблему легше вирішити з сучасними технологіями збірних будинків, які пізніше можна буде приватизувати."
експерти пропонують постраждалих забезпечувати квартирами в панельних будинках чи будувати збірні приватні будинки типу як іпотечні гіпсокартонні сараї на Заході?🤔
vitaliian , ну как же одинаковые риски? Вы же своими глазами видите результат. Ирпень, Буча, Гостомель, села перед Броварами - все разбито. А киев -нет. Значит что-то не так в Вашей теории равенства рисков.
airmax78 написав:Відень. Стоматолог. Найближчий запис на червень. Це той що платний.
винницкая обл, стомат кабинет частный - оборудование такое что я в супер пупер элитной клинике киева такого не видел пользуясь случаем полечил себе зуб, жине, детям цены...-20% от киева запись на неделю вперед
На какой улице ? Тоже есть знакомый стомат с Винницы. Делает то что надо.