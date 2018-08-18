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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9731973297339734

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 17:09

"Важливо також на цьому етапі подолати дефіцит житла. Наприклад, після Другої Світової війни на це знадобилося понад 10 років. Цю проблему легше вирішити з сучасними технологіями збірних будинків, які пізніше можна буде приватизувати."

експерти пропонують постраждалих забезпечувати квартирами в панельних будинках чи будувати збірні приватні будинки типу як іпотечні гіпсокартонні сараї на Заході?🤔

https://www.epravda.com.ua/publications ... 11/685537/
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 17:10

vitaliian , ну как же одинаковые риски? Вы же своими глазами видите результат. Ирпень, Буча, Гостомель, села перед Броварами - все разбито. А киев -нет. Значит что-то не так в Вашей теории равенства рисков.
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

️Для переміщених осіб будуть побудовані домівки в 10 регіонах, - Кирило Тимошенко:

Обрано проекти з побудови, які можна втілити за три місяці. Це будуть передусім двокімнатні, а також одно- та трикімнатні квартири.

У найближчих планах побудова декілька десятків тисяч квартир, а перші квартири буде отримано через три-чотири місяці. Вони будуть з ремонтами, меблями, побутовою технікою. 

Першочергово надаватимуться квартири тим, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах. Очільники областей складають списки тих, кого потрібно переселяти у першу чергу.

Коли відновляться домівки переселенців у містах, вони переїдуть до себе - ці квартири передадуть військовим і всім іншим, хто стояв у чергах.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я помню перед войной арестович хвастался, что пройти к Киеву невозможно: "у нас там подразделение Десна и по беларуси мы стрелять не постесняемся и т.д. и т.п."
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:36

  Faceless написав:Тот ещё эксперт, да


Конечно, из Киева наверно виднее, насколько монолитно-пеноблоковые дома безопасны от прямого попадания.

Зображення

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Zebra
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2
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:54

  airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.

Нет там суть вопроса что хуже всего на свете города Ирпень и Буча. Еще довоенный спор. Я надеялся что оборону в контексте недвижимости вспоминать не будут, поскольку это не сисиемный фактор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:56

  Zebra написав:
  Faceless написав:Тот ещё эксперт, да


Конечно, из Киева наверно виднее, насколько монолитно-пеноблоковые дома безопасны от прямого попадания.

Зображення

Зображення


говорится о том, что монолитно каркасная конструкция дома из всех типов домов наиболее безопасна. а не о том, что эти дома безопасны. есть определённые места в этих домах, где есть шанс выжить.
в сборных домах, даже при попадании снаряда - шансов нет по всему стояку

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