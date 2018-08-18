експерти пропонують постраждалих забезпечувати квартирами в панельних будинках чи будувати збірні приватні будинки типу як іпотечні гіпсокартонні сараї на Заході?🤔
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Додано: Пон 11 кві, 2022 17:09
"Важливо також на цьому етапі подолати дефіцит житла. Наприклад, після Другої Світової війни на це знадобилося понад 10 років. Цю проблему легше вирішити з сучасними технологіями збірних будинків, які пізніше можна буде приватизувати."
експерти пропонують постраждалих забезпечувати квартирами в панельних будинках чи будувати збірні приватні будинки типу як іпотечні гіпсокартонні сараї на Заході?🤔
Додано: Пон 11 кві, 2022 17:10
vitaliian , ну как же одинаковые риски? Вы же своими глазами видите результат. Ирпень, Буча, Гостомель, села перед Броварами - все разбито. А киев -нет. Значит что-то не так в Вашей теории равенства рисков.
Додано: Пон 11 кві, 2022 17:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 11 кві, 2022 19:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.
Додано: Пон 11 кві, 2022 20:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я помню перед войной арестович хвастался, что пройти к Киеву невозможно: "у нас там подразделение Десна и по беларуси мы стрелять не постесняемся и т.д. и т.п."
Додано: Пон 11 кві, 2022 20:36
Додано: Пон 11 кві, 2022 20:54
Нет там суть вопроса что хуже всего на свете города Ирпень и Буча. Еще довоенный спор. Я надеялся что оборону в контексте недвижимости вспоминать не будут, поскольку это не сисиемный фактор.
Додано: Пон 11 кві, 2022 20:56
говорится о том, что монолитно каркасная конструкция дома из всех типов домов наиболее безопасна. а не о том, что эти дома безопасны. есть определённые места в этих домах, где есть шанс выжить.
в сборных домах, даже при попадании снаряда - шансов нет по всему стояку
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:02
Изначально Faceless поставил под сомнение мое мнение, о том, что дома из белого силикатного кирпича более безопасны. Так вот, я еще раз повторю - более безопасны чем монолитные, потому, что если окна не витражные, то снаряд сдетонирует наиболее вероятно о несущую стену и есть вероятность, что ударная и выжигательная волна не распространится по всему этажу как в данном случае - когда все перегородки на этаже сдуло.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 11 кві, 2022 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:02
beee в лоб сравнить нельзя но есть любопытое видео, район синергии как держали огонь монолитные высотки и кирпичные пятиэтажки,
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