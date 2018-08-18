подписан на одного риелтора
говорит что много есть народа с баблом, готовы скапать недвигу в киеве с дисконтом -50%
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
подписан на одного риелтора
говорит что много есть народа с баблом, готовы скапать недвигу в киеве с дисконтом -50%
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:19
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:23
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:35
Львов - это провинция. Я конечно люблю Львов, но в этом году он произвёл на меня удручающее впечатление. Грязный, с пошарпанными фасадами, тёмный ночью, с закрывшимися когда-то легендарными кафе, вроде Дома Легенд. Ни одного приличного ТРЦ. какая там инфраструктура? Вернутся все потихоньку назад в Киев, в свои мед кабинеты, нотариальные конторы, бутики. Лишь бы не было войны
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:36
Війна ще не закінчилась.
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:38
тут таке питання - бутики чи нема війни?
Оно, Арестович анонсував вже (а він там видав вже, що його не так понялі)...
хто його не послухав, і вклавсі не туди раніше - зара зализує рани...
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:56
якщо це не так гілка... якщо що може перенесуть?!
сьодніж канцлер Острії навіщав пітуна...
всі думаю читали, що розмова не задалась...
імхо згоден, що пітуну передали жорсткий ультиматум - ну, наприклад, шініф вор чи ми твоїх в Швейцаріях мочим (а там пітуньськи виродки малі) ...
ну, щось таке...
короче, імхо, поки буде жах, а потім він різко скінчиться. скажуть - пітин перемог - нациків забили. бабмас - їх. і буде тиша...
всі окопаються... щось там підпушуть і усе... як на ножах...
Додано: Пон 11 кві, 2022 22:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Харькове эта логика тоже работает. Есть сильно пострадавшие от оккупации пригороды и прифронтовые микрорайоны, которые ближе к окружной дороге, но не имеют защитной полосы в виде леса. При этом остальные районы (в т.ч. центр) более-менее целые, но имеют точечные разрушения, т.к. нет такого сильного ПВО, как в Киеве
Додано: Пон 11 кві, 2022 22:25
Продам квартиру в городе с мощным ПВО. Установка такая-то, дальность полёта ракеты 70 км. Приятный бонус - квартира вне зоны досягаемости ГРАДов и Смерча. Квартира оборудована дверью с защитой от калибров 7.62 и ниже. Имеет комнату - мамад-бомбоубежище 10 м2.
добро пожаловать в новую реальность
Додано: Пон 11 кві, 2022 22:31
нерухомість у Львові виглядає привабливо, бо поки Путін туди не добрався, але гарантій наприклад незастосування тактичної ядерної зброї по західному регіону країни в якості демонстрації своїх намірів НАТО - немає жодних, ставки дуже високі
зараз в Україні немає гарантовано безпечного місця, окрім глухих бункерів с шаром бетону у кілька метрів та автономним киснем на кілька тижнів
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