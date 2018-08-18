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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9732973397349735

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 192
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

подписан на одного риелтора
говорит что много есть народа с баблом, готовы скапать недвигу в киеве с дисконтом -50%
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:19

  Олежан написав:подписан на одного риелтора
говорит что много есть народа с баблом, готовы скапать недвигу в киеве с дисконтом -50%

дефицит жилья будет? из пригорода все в город поедут. поэтому губу придётся закатить обратно
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:23

  change_pm написав:а ВВП на 45% впаде - це вам не хухри-мухри
первое время недвижимость в долларах будет дешёвая, а аренда в гривнах дорогая. По отношению к довоенным ценам. Всё погорельцы начнут арендовать, а вынуть из кармана 40-60куе на Варшавский смогут не только лишь все.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:35

  change_pm написав:
  vitaliian написав:
  change_pm написав:а ВВП на 45% впаде - це вам не хухри-мухри
первое время недвижимость в долларах будет дешёвая, а аренда в гривнах дорогая. По отношению к довоенным ценам. Всё погорельцы начнут арендовать, а вынуть из кармана 40-60куе на Варшавский смогут не только лишь все.

на Варшавський на який рокета впала? реально тут є бажаючі?

тому у Львові забудовники і рубанули прайс до війни х 2 = 2Х

пісі... я за Львов з 19 року топив... хто послухав - молодець!

Львов - это провинция. Я конечно люблю Львов, но в этом году он произвёл на меня удручающее впечатление. Грязный, с пошарпанными фасадами, тёмный ночью, с закрывшимися когда-то легендарными кафе, вроде Дома Легенд. Ни одного приличного ТРЦ. какая там инфраструктура? Вернутся все потихоньку назад в Киев, в свои мед кабинеты, нотариальные конторы, бутики. Лишь бы не было войны
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:36

  change_pm написав:
  vitaliian написав:
  change_pm написав:а ВВП на 45% впаде - це вам не хухри-мухри
первое время недвижимость в долларах будет дешёвая, а аренда в гривнах дорогая. По отношению к довоенным ценам. Всё погорельцы начнут арендовать, а вынуть из кармана 40-60куе на Варшавский смогут не только лишь все.

на Варшавський на який рокета впала? реально тут є бажаючі?

тому у Львові забудовники і рубанули прайс до війни х 2 = 2Х

пісі... я за Львов з 19 року топив... хто послухав - молодець!

Війна ще не закінчилась.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:38

  beee написав:Львов - это провинция. Я конечно люблю Львов, но в этом году он произвёл на меня удручающее впечатление. Грязный, с пошарпанными фасадами, тёмный ночью, с закрывшимися когда-то легендарными кафе, вроде Дома Легенд. Ни одного приличного ТРЦ. какая там инфраструктура? Вернутся все потихоньку назад в Киев, в свои мед кабинеты, нотариальные конторы, бутики. Лишь бы не было войны

тут таке питання - бутики чи нема війни?

Оно, Арестович анонсував вже (а він там видав вже, що його не так понялі)...
хто його не послухав, і вклавсі не туди раніше - зара зализує рани...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:56

  Zebra написав:Війна ще не закінчилась.

якщо це не так гілка... якщо що може перенесуть?!

сьодніж канцлер Острії навіщав пітуна...
всі думаю читали, що розмова не задалась...

імхо згоден, що пітуну передали жорсткий ультиматум - ну, наприклад, шініф вор чи ми твоїх в Швейцаріях мочим (а там пітуньськи виродки малі) ...

ну, щось таке...

короче, імхо, поки буде жах, а потім він різко скінчиться. скажуть - пітин перемог - нациків забили. бабмас - їх. і буде тиша...

всі окопаються... щось там підпушуть і усе... як на ножах...
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
В Харькове эта логика тоже работает. Есть сильно пострадавшие от оккупации пригороды и прифронтовые микрорайоны, которые ближе к окружной дороге, но не имеют защитной полосы в виде леса. При этом остальные районы (в т.ч. центр) более-менее целые, но имеют точечные разрушения, т.к. нет такого сильного ПВО, как в Киеве
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 22:25

Продам квартиру в городе с мощным ПВО. Установка такая-то, дальность полёта ракеты 70 км. Приятный бонус - квартира вне зоны досягаемости ГРАДов и Смерча. Квартира оборудована дверью с защитой от калибров 7.62 и ниже. Имеет комнату - мамад-бомбоубежище 10 м2.
добро пожаловать в новую реальность
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 22:31

  change_pm написав:
  Zebra написав:Війна ще не закінчилась.

якщо це не так гілка... якщо що може перенесуть?!


нерухомість у Львові виглядає привабливо, бо поки Путін туди не добрався, але гарантій наприклад незастосування тактичної ядерної зброї по західному регіону країни в якості демонстрації своїх намірів НАТО - немає жодних, ставки дуже високі

зараз в Україні немає гарантовано безпечного місця, окрім глухих бункерів с шаром бетону у кілька метрів та автономним киснем на кілька тижнів
Zebra
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