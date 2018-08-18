vitaliian написав:
Нет там суть вопроса что хуже всего на свете города Ирпень и Буча. Еще довоенный спор. Я надеялся что оборону в контексте недвижимости вспоминать не будут, поскольку это не сисиемный фактор.
Не перекручивайте. Я говорил, что ЛЮБОЙ пригород со стороны наступления врага пострадает в первую очередь. До самого города дойдет или нет - неизвестно, а вот пригород свое отхватит гарантированно. Что доказано абсолютно всеми городами в 2014 и 2022.
Мне когда-то в Броварах предлагали интересный вариант. Не стал рассматривать его как наиболее стремный на случай наступления русских. Насчет Ирпеня - на тот момент даже не предполагал, что он может оказаться под ударом, считал, что весь правый берег безопасен