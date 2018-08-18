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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9733973497359736

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 192
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 23:59

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.

Нет там суть вопроса что хуже всего на свете города Ирпень и Буча. Еще довоенный спор. Я надеялся что оборону в контексте недвижимости вспоминать не будут, поскольку это не сисиемный фактор.

Не перекручивайте. Я говорил, что ЛЮБОЙ пригород со стороны наступления врага пострадает в первую очередь. До самого города дойдет или нет - неизвестно, а вот пригород свое отхватит гарантированно. Что доказано абсолютно всеми городами в 2014 и 2022.
Мне когда-то в Броварах предлагали интересный вариант. Не стал рассматривать его как наиболее стремный на случай наступления русских. Насчет Ирпеня - на тот момент даже не предполагал, что он может оказаться под ударом, считал, что весь правый берег безопасен
Damien
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  #<1 ... 9733973497359736
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