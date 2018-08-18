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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9733973497359736

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 192
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 23:59

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.

Нет там суть вопроса что хуже всего на свете города Ирпень и Буча. Еще довоенный спор. Я надеялся что оборону в контексте недвижимости вспоминать не будут, поскольку это не сисиемный фактор.

Не перекручивайте. Я говорил, что ЛЮБОЙ пригород со стороны наступления врага пострадает в первую очередь. До самого города дойдет или нет - неизвестно, а вот пригород свое отхватит гарантированно. Что доказано абсолютно всеми городами в 2014 и 2022.
Мне когда-то в Броварах предлагали интересный вариант. Не стал рассматривать его как наиболее стремный на случай наступления русских. Насчет Ирпеня - на тот момент даже не предполагал, что он может оказаться под ударом, считал, что весь правый берег безопасен
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 00:12

  Zebra написав:
  beee написав:говорится о том, что монолитно каркасная конструкция дома из всех типов домов наиболее безопасна. а не о том, что эти дома безопасны. есть определённые места в этих домах, где есть шанс выжить.
в сборных домах, даже при попадании снаряда - шансов нет по всему стояку


Изначально Faceless поставил под сомнение мое мнение, о том, что дома из белого силикатного кирпича более безопасны. Так вот, я еще раз повторю - более безопасны чем монолитные, потому, что если окна не витражные, то снаряд сдетонирует наиболее вероятно о несущую стену и есть вероятность, что ударная и выжигательная волна не распространится по всему этажу как в данном случае - когда все перегородки на этаже сдуло.

Zebra, прекратите писать чепуху. Монолитно-каркасная технология - единственная, которая практически на 100% гарантирует НЕобрушение дома.
Откуда вообще взялась эта Ваша идея насчет надежности домов из силикатного(белого) кирпича? Сам по себе силикатный кирпич крайне редко применяется как материал для несущих стен ибо кладка из силикатного кирпича менее прочная, чем даже из красного кирпича. Силикатный кирпич обычно применяют как наружную отделку
Damien
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