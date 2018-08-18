Додано: Вів 12 кві, 2022 04:42

Zebra написав: beee написав: говорится о том, что монолитно каркасная конструкция дома из всех типов домов наиболее безопасна. а не о том, что эти дома безопасны. есть определённые места в этих домах, где есть шанс выжить.

в сборных домах, даже при попадании снаряда - шансов нет по всему стояку говорится о том, что монолитно каркасная конструкция дома из всех типов домов наиболее безопасна. а не о том, что эти дома безопасны. есть определённые места в этих домах, где есть шанс выжить.в сборных домах, даже при попадании снаряда - шансов нет по всему стояку



Изначально Faceless поставил под сомнение мое мнение, о том, что дома из белого силикатного кирпича более безопасны. Так вот, я еще раз повторю - более безопасны чем монолитные, потому, что если окна не витражные, то снаряд сдетонирует наиболее вероятно о несущую стену и есть вероятность, что ударная и выжигательная волна не распространится по всему этажу как в данном случае - когда все перегородки на этаже сдуло. Изначально Faceless поставил под сомнение мое мнение, о том, что дома из белого силикатного кирпича более безопасны. Так вот, я еще раз повторю - более безопасны чем монолитные, потому, что если окна не витражные, то снаряд сдетонирует наиболее вероятно о несущую стену и есть вероятность, что ударная и выжигательная волна не распространится по всему этажу как в данном случае - когда все перегородки на этаже сдуло.

До войны я оппонировал би в вопросе панельных домов.Но осмелюсь напомнить, речь не шла о бомбардировках и целенаправленном расстреле артиллерией. Речь шла о взрыве газа, что для значительной части домов не имеет значения - газификация домов этажностью 10 и более запрещена (но даже в случае взрыва газа в панельном газифицированном доме этажностью менее 10 вопрос обсуждаем, так как действие взрыва вполне поддается расчету), а также о возможном взрыве взрывных предметов военного назначения. Шла речь об абстрактном участнике боевых действий, который под действием абстрактного алкоголя начнет неаккуратное поведение с абстрактной гранатой.Собственно, чисто прикидочно, могу сказать, что условная РГД-5 имеет 110г взрывчатого вещества, а именно тротила и не в состоянии привести к разрушению не только подъезда, но даже одной плиты перекрытия в панельном доме с продольно-поперечными стенами. В кирпичном доме с продольными несущими стенами и с использованием панелей перекрытия с преднапряженной арматурой, я допускаю вероятность обрущениы 1 (одной) плиты перкрытия, если взрыв будет непосредственно на ней в примерно центральной части, в результате чего будет критично разрущено рабочее сечение сжатой зоны бетона. ИЛи, что крайне сложно себе представить, если будут перебита рабочая преднапряженная арматура в растянутом поясе, то есть, взрыв должен быть на потолке.В случае целенаправленного разрушения бомбардировочной авиацией и/или артиллерийскими системами, дом построенный по монолитно-каркасной схеме, безусловно, имеет бОльший шанс простоять несколько дольше за счет перераспределения нагрузок на соседние узлы с разрушенных.Не совсем уверен, что этими соображниями стоит руководствоваться при покупке недвижимости, ибо если возникает такой вопрос, то вопрос покупки снимается с повестки любым адекватным человеком.