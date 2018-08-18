+1
Вспоминается ваш пост
"Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене?
Правильный ответ - в Сиднее.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 03:25
+1
Вспоминается ваш пост
"Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене?
Правильный ответ - в Сиднее.
Додано: Вів 12 кві, 2022 04:42
До войны я оппонировал би в вопросе панельных домов.
Но осмелюсь напомнить, речь не шла о бомбардировках и целенаправленном расстреле артиллерией. Речь шла о взрыве газа, что для значительной части домов не имеет значения - газификация домов этажностью 10 и более запрещена (но даже в случае взрыва газа в панельном газифицированном доме этажностью менее 10 вопрос обсуждаем, так как действие взрыва вполне поддается расчету), а также о возможном взрыве взрывных предметов военного назначения. Шла речь об абстрактном участнике боевых действий, который под действием абстрактного алкоголя начнет неаккуратное поведение с абстрактной гранатой.
Собственно, чисто прикидочно, могу сказать, что условная РГД-5 имеет 110г взрывчатого вещества, а именно тротила и не в состоянии привести к разрушению не только подъезда, но даже одной плиты перекрытия в панельном доме с продольно-поперечными стенами. В кирпичном доме с продольными несущими стенами и с использованием панелей перекрытия с преднапряженной арматурой, я допускаю вероятность обрущениы 1 (одной) плиты перкрытия, если взрыв будет непосредственно на ней в примерно центральной части, в результате чего будет критично разрущено рабочее сечение сжатой зоны бетона. ИЛи, что крайне сложно себе представить, если будут перебита рабочая преднапряженная арматура в растянутом поясе, то есть, взрыв должен быть на потолке.
В случае целенаправленного разрушения бомбардировочной авиацией и/или артиллерийскими системами, дом построенный по монолитно-каркасной схеме, безусловно, имеет бОльший шанс простоять несколько дольше за счет перераспределения нагрузок на соседние узлы с разрушенных.
Не совсем уверен, что этими соображниями стоит руководствоваться при покупке недвижимости, ибо если возникает такой вопрос, то вопрос покупки снимается с повестки любым адекватным человеком.
Додано: Вів 12 кві, 2022 05:32
Гранд Лайф, думал там купить квартирко.
Плотность застройки конечно впечетляет.
Еще не ПОХ но уже прилично. Как для пригорода полнейший перебор.
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