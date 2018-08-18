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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9733973497359736

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 192
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 03:25

  airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.


+1
Вспоминается ваш пост
"Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене?
Правильный ответ - в Сиднее.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 04:42

  Zebra написав:
  beee написав:говорится о том, что монолитно каркасная конструкция дома из всех типов домов наиболее безопасна. а не о том, что эти дома безопасны. есть определённые места в этих домах, где есть шанс выжить.
в сборных домах, даже при попадании снаряда - шансов нет по всему стояку


Изначально Faceless поставил под сомнение мое мнение, о том, что дома из белого силикатного кирпича более безопасны. Так вот, я еще раз повторю - более безопасны чем монолитные, потому, что если окна не витражные, то снаряд сдетонирует наиболее вероятно о несущую стену и есть вероятность, что ударная и выжигательная волна не распространится по всему этажу как в данном случае - когда все перегородки на этаже сдуло.


До войны я оппонировал би в вопросе панельных домов.
Но осмелюсь напомнить, речь не шла о бомбардировках и целенаправленном расстреле артиллерией. Речь шла о взрыве газа, что для значительной части домов не имеет значения - газификация домов этажностью 10 и более запрещена (но даже в случае взрыва газа в панельном газифицированном доме этажностью менее 10 вопрос обсуждаем, так как действие взрыва вполне поддается расчету), а также о возможном взрыве взрывных предметов военного назначения. Шла речь об абстрактном участнике боевых действий, который под действием абстрактного алкоголя начнет неаккуратное поведение с абстрактной гранатой.
Собственно, чисто прикидочно, могу сказать, что условная РГД-5 имеет 110г взрывчатого вещества, а именно тротила и не в состоянии привести к разрушению не только подъезда, но даже одной плиты перекрытия в панельном доме с продольно-поперечными стенами. В кирпичном доме с продольными несущими стенами и с использованием панелей перекрытия с преднапряженной арматурой, я допускаю вероятность обрущениы 1 (одной) плиты перкрытия, если взрыв будет непосредственно на ней в примерно центральной части, в результате чего будет критично разрущено рабочее сечение сжатой зоны бетона. ИЛи, что крайне сложно себе представить, если будут перебита рабочая преднапряженная арматура в растянутом поясе, то есть, взрыв должен быть на потолке.
В случае целенаправленного разрушения бомбардировочной авиацией и/или артиллерийскими системами, дом построенный по монолитно-каркасной схеме, безусловно, имеет бОльший шанс простоять несколько дольше за счет перераспределения нагрузок на соседние узлы с разрушенных.
Не совсем уверен, что этими соображниями стоит руководствоваться при покупке недвижимости, ибо если возникает такой вопрос, то вопрос покупки снимается с повестки любым адекватным человеком.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 05:32

  vitaliian написав:beee в лоб сравнить нельзя но есть любопытое видео, район синергии как держали огонь монолитные высотки и кирпичные пятиэтажки,

https://youtu.be/1OyT_Sbh6NA


Гранд Лайф, думал там купить квартирко.
Плотность застройки конечно впечетляет.
Еще не ПОХ но уже прилично. Как для пригорода полнейший перебор.
Хомякоид
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