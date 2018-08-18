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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9734973597369737>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 192
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 03:25

  airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.


+1
Вспоминается ваш пост
"Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене?
Правильный ответ - в Сиднее.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 04:42

  Zebra написав:
  beee написав:говорится о том, что монолитно каркасная конструкция дома из всех типов домов наиболее безопасна. а не о том, что эти дома безопасны. есть определённые места в этих домах, где есть шанс выжить.
в сборных домах, даже при попадании снаряда - шансов нет по всему стояку


Изначально Faceless поставил под сомнение мое мнение, о том, что дома из белого силикатного кирпича более безопасны. Так вот, я еще раз повторю - более безопасны чем монолитные, потому, что если окна не витражные, то снаряд сдетонирует наиболее вероятно о несущую стену и есть вероятность, что ударная и выжигательная волна не распространится по всему этажу как в данном случае - когда все перегородки на этаже сдуло.


До войны я оппонировал би в вопросе панельных домов.
Но осмелюсь напомнить, речь не шла о бомбардировках и целенаправленном расстреле артиллерией. Речь шла о взрыве газа, что для значительной части домов не имеет значения - газификация домов этажностью 10 и более запрещена (но даже в случае взрыва газа в панельном газифицированном доме этажностью менее 10 вопрос обсуждаем, так как действие взрыва вполне поддается расчету), а также о возможном взрыве взрывных предметов военного назначения. Шла речь об абстрактном участнике боевых действий, который под действием абстрактного алкоголя начнет неаккуратное поведение с абстрактной гранатой.
Собственно, чисто прикидочно, могу сказать, что условная РГД-5 имеет 110г взрывчатого вещества, а именно тротила и не в состоянии привести к разрушению не только подъезда, но даже одной плиты перекрытия в панельном доме с продольно-поперечными стенами. В кирпичном доме с продольными несущими стенами и с использованием панелей перекрытия с преднапряженной арматурой, я допускаю вероятность обрущениы 1 (одной) плиты перкрытия, если взрыв будет непосредственно на ней в примерно центральной части, в результате чего будет критично разрущено рабочее сечение сжатой зоны бетона. ИЛи, что крайне сложно себе представить, если будут перебита рабочая преднапряженная арматура в растянутом поясе, то есть, взрыв должен быть на потолке.
В случае целенаправленного разрушения бомбардировочной авиацией и/или артиллерийскими системами, дом построенный по монолитно-каркасной схеме, безусловно, имеет бОльший шанс простоять несколько дольше за счет перераспределения нагрузок на соседние узлы с разрушенных.
Не совсем уверен, что этими соображниями стоит руководствоваться при покупке недвижимости, ибо если возникает такой вопрос, то вопрос покупки снимается с повестки любым адекватным человеком.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 05:32

  vitaliian написав:beee в лоб сравнить нельзя но есть любопытое видео, район синергии как держали огонь монолитные высотки и кирпичные пятиэтажки,

https://youtu.be/1OyT_Sbh6NA


Гранд Лайф, думал там купить квартирко.
Плотность застройки конечно впечетляет.
Еще не ПОХ но уже прилично. Как для пригорода полнейший перебор.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 06:21

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.


+1
Вспоминается ваш пост
"Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене?
Правильный ответ - в Сиднее.

У нас тоже (в воюющей стране, пускай не в горячей фазе но тем не менее + террористы), покупают аж бегом. Весь центр Израиля в строительных кранах. Ссуду не взял только ленивый, притом даже, что начали учетную ставку подымать не хило так. :wink:
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 12 кві, 2022 06:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 06:30

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:beee в лоб сравнить нельзя но есть любопытое видео, район синергии как держали огонь монолитные высотки и кирпичные пятиэтажки,

https://youtu.be/1OyT_Sbh6NA


Гранд Лайф, думал там купить квартирко.
Плотность застройки конечно впечетляет.
Еще не ПОХ но уже прилично. Как для пригорода полнейший перебор.

Тот район никогда не считался престижным. На весь массив чтоию вы там видите один маленький сквери и аж 2 супермаркета, когда тот район строился спрос на жилье в Ирпене был запредельный.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 06:43

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.


+1
Вспоминается ваш пост
"Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене?
Правильный ответ - в Сиднее.

«Покупайте, когда на улицах льется кровь, а над головой свистят пули» (c) Ротшильд
-- если бы не закрытые реестры -- _если повезет_ можно было бы взять удачный panic sale в центе какого-нить обл-центра. Понятное дело, что если не повезет -- туда может прилететь внеочередной снаряд.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:03

  roberto dark написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.


+1
Вспоминается ваш пост
"Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене?
Правильный ответ - в Сиднее.

У нас тоже (в воюющей стране, пускай не в горячей фазе но тем не менее + террористы), покупают аж бегом. Весь центр Израиля в строительных кранах. Ссуду не взял только ленивый, притом даже, что начали учетную ставку подымать не хило так. :wink:


Израиль в многочисленных войнах показал что может минимум защитить свою страну. Да и я.о. может отстудить слишком горячие головы.
В Украине пока ничего не ясно. С поддержкой всего мира, неограниченным приемом беженцем и подержкой деньгами, оружием и секретными данными Украина выходит где-то на ничью.
Пока не в НАТО вкладывать или брать в импотеку солидные деньги, просто безумие.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мда, учитывая что Арестович вангует войну до 2035 года еще находятся люди, которые хотят инвестировать в жилье в Украине. Нам нужно эту войну выиграть, или хотя бы не проиграть. Тем более что орки начали применять хим оружие уже в мариуполе.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:07

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:beee в лоб сравнить нельзя но есть любопытое видео, район синергии как держали огонь монолитные высотки и кирпичные пятиэтажки,

https://youtu.be/1OyT_Sbh6NA


Гранд Лайф, думал там купить квартирко.
Плотность застройки конечно впечетляет.
Еще не ПОХ но уже прилично. Как для пригорода полнейший перебор.

Тот район никогда не считался престижным. На весь массив чтоию вы там видите один маленький сквери и аж 2 супермаркета, когда тот район строился спрос на жилье в Ирпене был запредельный.


Понятно.
Какие мысли по Ирпеню ? Мосты востанавливаються, ж.д. тоже.
Есть ли смысл туда возвращаться если проблема с транспортом на Киев ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:42

  _hunter написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.


+1
Вспоминается ваш пост
"Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене?
Правильный ответ - в Сиднее.

«Покупайте, когда на улицах льется кровь, а над головой свистят пули» (c) Ротшильд
-- если бы не закрытые реестры -- _если повезет_ можно было бы взять удачный panic sale в центе какого-нить обл-центра. Понятное дело, что если не повезет -- туда может прилететь внеочередной снаряд.

Во Львове уже то что можно купить (новострой) Х2 в долларах за месяц войны. Правило работает для разных городов по разному.
BIGor
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