Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье. P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась. P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.
+1 Вспоминается ваш пост "Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс). Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене? Правильный ответ - в Сиднее.
beee написав:говорится о том, что монолитно каркасная конструкция дома из всех типов домов наиболее безопасна. а не о том, что эти дома безопасны. есть определённые места в этих домах, где есть шанс выжить. в сборных домах, даже при попадании снаряда - шансов нет по всему стояку
Изначально Faceless поставил под сомнение мое мнение, о том, что дома из белого силикатного кирпича более безопасны. Так вот, я еще раз повторю - более безопасны чем монолитные, потому, что если окна не витражные, то снаряд сдетонирует наиболее вероятно о несущую стену и есть вероятность, что ударная и выжигательная волна не распространится по всему этажу как в данном случае - когда все перегородки на этаже сдуло.
До войны я оппонировал би в вопросе панельных домов. Но осмелюсь напомнить, речь не шла о бомбардировках и целенаправленном расстреле артиллерией. Речь шла о взрыве газа, что для значительной части домов не имеет значения - газификация домов этажностью 10 и более запрещена (но даже в случае взрыва газа в панельном газифицированном доме этажностью менее 10 вопрос обсуждаем, так как действие взрыва вполне поддается расчету), а также о возможном взрыве взрывных предметов военного назначения. Шла речь об абстрактном участнике боевых действий, который под действием абстрактного алкоголя начнет неаккуратное поведение с абстрактной гранатой. Собственно, чисто прикидочно, могу сказать, что условная РГД-5 имеет 110г взрывчатого вещества, а именно тротила и не в состоянии привести к разрушению не только подъезда, но даже одной плиты перекрытия в панельном доме с продольно-поперечными стенами. В кирпичном доме с продольными несущими стенами и с использованием панелей перекрытия с преднапряженной арматурой, я допускаю вероятность обрущениы 1 (одной) плиты перкрытия, если взрыв будет непосредственно на ней в примерно центральной части, в результате чего будет критично разрущено рабочее сечение сжатой зоны бетона. ИЛи, что крайне сложно себе представить, если будут перебита рабочая преднапряженная арматура в растянутом поясе, то есть, взрыв должен быть на потолке. В случае целенаправленного разрушения бомбардировочной авиацией и/или артиллерийскими системами, дом построенный по монолитно-каркасной схеме, безусловно, имеет бОльший шанс простоять несколько дольше за счет перераспределения нагрузок на соседние узлы с разрушенных. Не совсем уверен, что этими соображниями стоит руководствоваться при покупке недвижимости, ибо если возникает такой вопрос, то вопрос покупки снимается с повестки любым адекватным человеком.
airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье. P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась. P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.
+1 Вспоминается ваш пост "Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс). Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене? Правильный ответ - в Сиднее.
У нас тоже (в воюющей стране, пускай не в горячей фазе но тем не менее + террористы), покупают аж бегом. Весь центр Израиля в строительных кранах. Ссуду не взял только ленивый, притом даже, что начали учетную ставку подымать не хило так.
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 12 кві, 2022 06:35, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье. P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась. P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.
+1 Вспоминается ваш пост "Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс). Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене? Правильный ответ - в Сиднее.
«Покупайте, когда на улицах льется кровь, а над головой свистят пули» (c) Ротшильд -- если бы не закрытые реестры -- _если повезет_ можно было бы взять удачный panic sale в центе какого-нить обл-центра. Понятное дело, что если не повезет -- туда может прилететь внеочередной снаряд.
airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье. P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась. P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.
+1 Вспоминается ваш пост "Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс). Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене? Правильный ответ - в Сиднее.
У нас тоже (в воюющей стране, пускай не в горячей фазе но тем не менее + террористы), покупают аж бегом. Весь центр Израиля в строительных кранах. Ссуду не взял только ленивый, притом даже, что начали учетную ставку подымать не хило так.
Израиль в многочисленных войнах показал что может минимум защитить свою страну. Да и я.о. может отстудить слишком горячие головы. В Украине пока ничего не ясно. С поддержкой всего мира, неограниченным приемом беженцем и подержкой деньгами, оружием и секретными данными Украина выходит где-то на ничью. Пока не в НАТО вкладывать или брать в импотеку солидные деньги, просто безумие.
Мда, учитывая что Арестович вангует войну до 2035 года еще находятся люди, которые хотят инвестировать в жилье в Украине. Нам нужно эту войну выиграть, или хотя бы не проиграть. Тем более что орки начали применять хим оружие уже в мариуполе.
airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье. P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась. P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.
+1 Вспоминается ваш пост "Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс). Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене? Правильный ответ - в Сиднее.
«Покупайте, когда на улицах льется кровь, а над головой свистят пули» (c) Ротшильд -- если бы не закрытые реестры -- _если повезет_ можно было бы взять удачный panic sale в центе какого-нить обл-центра. Понятное дело, что если не повезет -- туда может прилететь внеочередной снаряд.
Во Львове уже то что можно купить (новострой) Х2 в долларах за месяц войны. Правило работает для разных городов по разному.