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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 кві, 2022 07:46
Хомякоид написав:
Есть ли смысл туда возвращаться если проблема с транспортом на Киев
в Ирпене на разных стадиях строится около 15 тысяч квартир, если застройщики получат деньги от государства Ирпень их (деньги) увидит в новых школах, садах, парках.
В остальном уравнение со многими неизвестными. Мосты говорят до мая отстроят, уже эвакуировали брошенные авто оттуда.
Дальше всё зависит от того когда и чем закончится война, сколько будет переселенцев, сколько выделят людям денег на новое жилье, примут ли нас в ЕС, будут ли международные кредиты и инвестиции. Вангую население Ирпеня ещё прибавит 40-50 тыс человек.
prosecutor написав:
Мда, учитывая что Арестович вангует войну до 2035 года еще находятся люди, которые хотят инвестировать в жилье в Украине. Нам нужно эту войну выиграть, или хотя бы не проиграть. Тем более что орки начали применять хим оружие уже в мариуполе.
Для многих жизнь продолжается, а жильё- базовая потребность семьи. Кто вангует себя скорую смерть, тому можно инвестировать в участок на кладбище, кстати тоже недвижимость.
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vitaliian
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Додано: Вів 12 кві, 2022 08:01
vitaliian я так понял отстраивать будут только Ирпень, на все остальное забьют?
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BIGor
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Додано: Вів 12 кві, 2022 08:06
Хомякоид написав: roberto dark написав:
У нас тоже (в воюющей стране, пускай не в горячей фазе но тем не менее + террористы), покупают аж бегом
. Весь центр Израиля в строительных кранах. Ссуду не взял только ленивый, притом даже, что начали учетную ставку подымать не хило так.
Израиль в многочисленных войнах показал что может минимум защитить свою страну. Да и я.о. может отстудить слишком горячие головы.
В Украине пока ничего не ясно. С поддержкой всего мира, неограниченным приемом беженцем и подержкой деньгами, оружием и секретными данными Украина выходит где-то на ничью.
Пока не в НАТО вкладывать или брать в импотеку солидные деньги, просто безумие.
На счёт СОЛИДНЫХ ДЕНЕГ согласен полностью. Поэтому считаю элитное жилье, разные там Тетрисы, Чикаги, Новопечерские липки и т.д упадут в цене после войны больше всего
ибо богатые люди меньше всего захотят вкладывать деньги в столь рискованные активы ( с прицелом на будущие войны с рашкой до 35 года по Арестовичу). Особенно те, у кого для постоянного проживания будет выбор более безопасного
и комфортного места для жизни.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Вів 12 кві, 2022 08:11, всього редагувалось 2 разів.
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roberto dark
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Додано: Вів 12 кві, 2022 08:08
Хомякоид написав:
После таких данных даже -50% от Киевских цен кажеться очень дорого.
Давайте, может, окончания войны дождемся для "таких данных"? -- понятно дело, что _сейчас_ ездить особо некуда да и незачем.
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_hunter
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Додано: Вів 12 кві, 2022 08:23
roberto dark написав: Хомякоид написав: roberto dark написав:
У нас тоже (в воюющей стране, пускай не в горячей фазе но тем не менее + террористы), покупают аж бегом
. Весь центр Израиля в строительных кранах. Ссуду не взял только ленивый, притом даже, что начали учетную ставку подымать не хило так.
Израиль в многочисленных войнах показал что может минимум защитить свою страну. Да и я.о. может отстудить слишком горячие головы.
В Украине пока ничего не ясно. С поддержкой всего мира, неограниченным приемом беженцем и подержкой деньгами, оружием и секретными данными Украина выходит где-то на ничью.
Пока не в НАТО вкладывать или брать в импотеку солидные деньги, просто безумие.
На счёт СОЛИДНЫХ ДЕНЕГ согласен полностью. Поэтому считаю элитное жилье, разные там Тетрисы, Чикаги, Новопечерские липки и т.д упадут в цене после войны больше всего
ибо богатые люди меньше всего захотят вкладывать деньги в столь рискованные активы ( с прицелом на будущие войны с рашкой до 35 года по Арестовичу). Особенно те, у кого для постоянного проживания будет выбор более безопасного
и комфортного места для жизни.
Жалько канечно колишніх богеньких. Дасть бог війна закінчиться і візьму парочку в РТ чи тетрісі по ціні бпс на Трої.
Розглядайте виключно як благодійність.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 08:28
_hunter написав: Хомякоид написав:
После таких данных даже -50% от Киевских цен кажеться очень дорого.
Давайте, может, окончания войны дождемся для "таких данных"? -- понятно дело, что _сейчас_ ездить особо некуда да и незачем.
И уж точно незачем возвращаться в Киев, большинству из тех кто уже в ЕС...Некоторые из моих знакомых и даже родственников ( киевляне кстати) воспользовались моментом. Говорят шанс дать детям будущее СОВСЕМ другого качества.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Вів 12 кві, 2022 08:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 08:32
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Есть ли смысл туда возвращаться если проблема с транспортом на Киев
в Ирпене на разных стадиях строится около 15 тысяч квартир, если застройщики получат деньги от государства Ирпень их (деньги) увидит в новых школах, садах, парках.
В остальном уравнение со многими неизвестными. Мосты говорят до мая отстроят, уже эвакуировали брошенные авто оттуда.
Дальше всё зависит от того когда и чем закончится война, сколько будет переселенцев, сколько выделят людям денег на новое жилье, примут ли нас в ЕС, будут ли международные кредиты и инвестиции. Вангую население Ирпеня ещё прибавит 40-50 тыс человек.
prosecutor написав:
Мда, учитывая что Арестович вангует войну до 2035 года еще находятся люди, которые хотят инвестировать в жилье в Украине. Нам нужно эту войну выиграть, или хотя бы не проиграть. Тем более что орки начали применять хим оружие уже в мариуполе.
Для многих жизнь продолжается, а жильё- базовая потребность семьи. Кто вангует себя скорую смерть, тому можно инвестировать в участок на кладбище, кстати тоже недвижимость.
Ванговать дело неблагодарное.
Мне кажеться после войны гос.конторы будут переноситься поближе к Западной Украине.
Ситуация когда все гос.органы могут быть в радиусе удара артилерии на первый день войны никому не надо кроме различных провокаторов и шпионов.
В Германии нет такой суперконцентрации в Берлине.
Банки в Франкфурте, суды в Карлсруэ, статистика в Нюрнберге и т.д. и т.п.
Соответственно народ потянеться за деньгами из Кийова
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Хомякоид
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Додано: Вів 12 кві, 2022 08:33
А для чого чіпати незавершені квартири інвесторів?
А чому ПРОСТО державі не викупити всі ВІЛЬНІ квартири в ще незавершених з мінімальною дельтою в забудовника?
Тобто - гроші вливає влада, а забудовники завершують будівництво в стислі терміни.
Умовно, собівартість м2 700дол, все зважують і бачать, що + 100дрл на М2 буде достатньо для забудовника + ще плюшка для забудовника - виділення землі для будівництва БЕЗ корупційних схем.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 08:36
Первый написав:
Жалько канечно колишніх богеньких. Дасть бог війна закінчиться і візьму парочку в РТ чи тетрісі по ціні бпс на Трої.
Розглядайте виключно як благодійність.
Уже один Парцахладзе розповідав що скупить весь київський бетон стояками як тільки ціна впаде нижче 1000 дол. кв.м.
Щось більше цього Працахладзе не чути і не видно.
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Хомякоид
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