Дивлячись по якій ціні. Якщо за собівартістю 500 дол м2 - то нормально. А якщо по хотєлці забудовника - то це дичина буде.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 08:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:46
Я ось ще подумав - А НАВІЩО ЗАБУДОВНИКУ ВЗАГАЛІ ДОБУДОВУВАТИ, ЯКЩО БІЛЬШІСТЬ КВАРТИР УЖЕ ПРОДАНІ? Особливо на стадії, коли ще потрібно вкладати шалені гроші в комунікації, ліфти, внутрішні роботи, платити хабарі за введення в експлуатацію та інше.
Форс мажор і вуаля...Війна все спише
P.S. Також собівартість будівництва і матеріалів через дорожай енергоносіїв ще більше виросте, а ціна нерухомості впаде. Тому на виході будемо мати вартість готових квартир можливо нижча ніж собівартість будівництва після війни. Тому багато новобудов ще зупиняться, а особливо там де співласники колоборанти. Привіт SAGA
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:50
На рахунок форс мажора - такі пункти завжди прописані в будь-яких договорах. Все згідно договору.
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:13
Ціни на будматеріали виростуть
бо на них вплинули в першу чергу інфляція, зростання енергоресурсів, транспортних витрати та значне здорочення сировини ( в тому числі полімерів, деревини та інше)
Тільки за 2021 рік ціни на будівельні матеріали та будівництво зросли на 20%. Це майже вдвічі більше, ніж у 2020-му році.
Також на вартості будматеріалів позначаться обмеження в торгівлі з Білоруссю, звідки до України імпортувалися пиломатеріали. Через це ціни тільки на них в Україні підскочили майже на 30%, а відтепер припинеться взагалі.
Відносно кваліфікованої робочої сили, то її буде в Україні особливо не вистачати. Невідомо ще скільки виїде заробітчанами коли відкриють кордони, а об'єм відновлень по руйнуванням буде мегазначний, а це зновуж таки робоча сила, яка ймовірно швидше здорожчає ніж здешевіє.
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:22
Только вчера такие же мысли посещали. На войну можно многое списать, тем более,что основная часть владельцев крупных строительных компаний даже не в Украине. Кстати, интергалу вроде платят какую-то часть от зп. Не понял это только крупным менеджерам, или всем кто там работает.
Так же не понятно что будет с ценой, как мы видим по сообщениям цена метра во Львове только вверх, сомневаюсь только на счёт спроса, одно дело снимать и совсем другое дело покупать. Хотя как то рассказывал историю про еврея и сотку куе, на которую он готов купить что то в Киеве. Сам давно работает здесь, но за неделю до войны выехал за границу. Интерес появился сразу после отступления орков, хотя у него есть своя квартира.
Сейчас начал оживать рынок аренды, цены пока существенно ниже довоенных, пока народ не готов возвращаться в Киев, наверное пока ещё проще за 25 кгрн снимать однушку во Львове. Будем наблюдать что дальше.
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