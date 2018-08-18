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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9735973697379738

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 192
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:А чому ПРОСТО державі не викупити всі ВІЛЬНІ квартири в ще незавершених з мінімальною дельтою в забудовника?

Дивлячись по якій ціні. Якщо за собівартістю 500 дол м2 - то нормально. А якщо по хотєлці забудовника - то це дичина буде.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:46

  Успіх написав:А для чого чіпати незавершені квартири інвесторів?
А чому ПРОСТО державі не викупити всі ВІЛЬНІ квартири в ще незавершених з мінімальною дельтою в забудовника?
Тобто - гроші вливає влада, а забудовники завершують будівництво в стислі терміни.
Умовно, собівартість м2 700дол, все зважують і бачать, що + 100дрл на М2 буде достатньо для забудовника + ще плюшка для забудовника - виділення землі для будівництва БЕЗ корупційних схем.

Я ось ще подумав - А НАВІЩО ЗАБУДОВНИКУ ВЗАГАЛІ ДОБУДОВУВАТИ, ЯКЩО БІЛЬШІСТЬ КВАРТИР УЖЕ ПРОДАНІ? Особливо на стадії, коли ще потрібно вкладати шалені гроші в комунікації, ліфти, внутрішні роботи, платити хабарі за введення в експлуатацію та інше.
Форс мажор і вуаля...Війна все спише :!:

P.S. Також собівартість будівництва і матеріалів через дорожай енергоносіїв ще більше виросте, а ціна нерухомості впаде. Тому на виході будемо мати вартість готових квартир можливо нижча ніж собівартість будівництва після війни. Тому багато новобудов ще зупиняться, а особливо там де співласники колоборанти. Привіт SAGA 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:50

  roberto dark написав:
  Успіх написав:А для чого чіпати незавершені квартири інвесторів?
А чому ПРОСТО державі не викупити всі ВІЛЬНІ квартири в ще незавершених з мінімальною дельтою в забудовника?
Тобто - гроші вливає влада, а забудовники завершують будівництво в стислі терміни.
Умовно, собівартість м2 700дол, все зважують і бачать, що + 100дрл на М2 буде достатньо для забудовника + ще плюшка для забудовника - виділення землі для будівництва БЕЗ корупційних схем.

Я ось ще подумав - А НАВІЩО ЗАБУДОВНИКУ ВЗАГАЛІ ДОБУДОВУВАТИ, ЯКЩО БІЛЬШІСТЬ КВАРТИР УЖЕ ПРОДАНІ? Особливо на стадії, коли ще потрібно вкладати шалені гроші в комунікації, ліфти, внутрішні роботи, платити хабарі за введення в експлуатацію та інше.
Форс мажор і вуаля...Війна все спише :!:

На рахунок форс мажора - такі пункти завжди прописані в будь-яких договорах. Все згідно договору.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:Також собівартість будівництва і матеріалів через дорожай енергоносіїв ще більше виросте, а ціна нерухомості впаде.

Точно виросте?
Ціна земельних ділянок - впаде значно.
Вартість робочої сили впаде значно.
Скільки треба енергоносіїв на виробництво моноліту, просто цікаво.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:13

Ціни на будматеріали виростуть
бо на них вплинули в першу чергу інфляція, зростання енергоресурсів, транспортних витрати та значне здорочення сировини ( в тому числі полімерів, деревини та інше)

Тільки за 2021 рік ціни на будівельні матеріали та будівництво зросли на 20%. Це майже вдвічі більше, ніж у 2020-му році.

Також на вартості будматеріалів позначаться обмеження в торгівлі з Білоруссю, звідки до України імпортувалися пиломатеріали. Через це ціни тільки на них в Україні підскочили майже на 30%, а відтепер припинеться взагалі.

Відносно кваліфікованої робочої сили, то її буде в Україні особливо не вистачати. Невідомо ще скільки виїде заробітчанами коли відкриють кордони, а об'єм відновлень по руйнуванням буде мегазначний, а це зновуж таки робоча сила, яка ймовірно швидше здорожчає ніж здешевіє.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:22

  roberto dark написав:[
Я ось ще подумав - А НАВІЩО ЗАБУДОВНИКУ ВЗАГАЛІ ДОБУДОВУВАТИ, ЯКЩО БІЛЬШІСТЬ КВАРТИР УЖЕ ПРОДАНІ? Особливо на стадії, коли ще потрібно вкладати шалені гроші в комунікації, ліфти, внутрішні роботи, платити хабарі за введення в експлуатацію та інше.
Форс мажор і вуаля...Війна все спише :!:

P.S. Також собівартість будівництва і матеріалів через дорожай енергоносіїв ще більше виросте, а ціна нерухомості впаде. Тому на виході будемо мати вартість готових квартир можливо нижча ніж собівартість будівництва після війни. Тому багато новобудов ще зупиняться, а особливо там де співласники колоборанти.

Только вчера такие же мысли посещали. На войну можно многое списать, тем более,что основная часть владельцев крупных строительных компаний даже не в Украине. Кстати, интергалу вроде платят какую-то часть от зп. Не понял это только крупным менеджерам, или всем кто там работает.

Так же не понятно что будет с ценой, как мы видим по сообщениям цена метра во Львове только вверх, сомневаюсь только на счёт спроса, одно дело снимать и совсем другое дело покупать. Хотя как то рассказывал историю про еврея и сотку куе, на которую он готов купить что то в Киеве. Сам давно работает здесь, но за неделю до войны выехал за границу. Интерес появился сразу после отступления орков, хотя у него есть своя квартира.

Сейчас начал оживать рынок аренды, цены пока существенно ниже довоенных, пока народ не готов возвращаться в Киев, наверное пока ещё проще за 25 кгрн снимать однушку во Львове. Будем наблюдать что дальше.
hume
 
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