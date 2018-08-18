Давайте, может, окончания войны дождемся для "таких данных"? -- понятно дело, что _сейчас_ ездить особо некуда да и незачем.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:08
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:23
Жалько канечно колишніх богеньких. Дасть бог війна закінчиться і візьму парочку в РТ чи тетрісі по ціні бпс на Трої.
Розглядайте виключно як благодійність.
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:33
В продовження теми "розподіл шкіри ще НЕ вбитого ведмедя"))
А для чого чіпати незавершені квартири інвесторів?
А чому ПРОСТО державі не викупити всі ВІЛЬНІ квартири в ще незавершених з мінімальною дельтою в забудовника?
Тобто - гроші вливає влада, а забудовники завершують будівництво в стислі терміни.
Умовно, собівартість м2 700дол, все зважують і бачать, що + 100дрл на М2 буде достатньо для забудовника + ще плюшка для забудовника - виділення землі для будівництва БЕЗ корупційних схем.
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:46
Я ось ще подумав - А НАВІЩО ЗАБУДОВНИКУ ВЗАГАЛІ ДОБУДОВУВАТИ, ЯКЩО БІЛЬШІСТЬ КВАРТИР УЖЕ ПРОДАНІ? Особливо на стадії, коли ще потрібно вкладати шалені гроші в комунікації, ліфти, внутрішні роботи, платити хабарі за введення в експлуатацію та інше.
Форс мажор і вуаля...Війна все спише
P.S. Також собівартість будівництва і матеріалів через дорожай енергоносіїв ще більше виросте, а ціна нерухомості впаде. Тому на виході будемо мати вартість готових квартир можливо нижча ніж собівартість будівництва після війни. Тому багато новобудов ще зупиняться, а особливо там де співласники колоборанти. Привіт SAGA
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:50
На рахунок форс мажора - такі пункти завжди прописані в будь-яких договорах. Все згідно договору.
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:13
Ціни на будматеріали виростуть
бо на них вплинули в першу чергу інфляція, зростання енергоресурсів, транспортних витрати та значне здорочення сировини ( в тому числі полімерів, деревини та інше)
Тільки за 2021 рік ціни на будівельні матеріали та будівництво зросли на 20%. Це майже вдвічі більше, ніж у 2020-му році.
Також на вартості будматеріалів позначаться обмеження в торгівлі з Білоруссю, звідки до України імпортувалися пиломатеріали. Через це ціни тільки на них в Україні підскочили майже на 30%, а відтепер припинеться взагалі.
Відносно кваліфікованої робочої сили, то її буде в Україні особливо не вистачати. Невідомо ще скільки виїде заробітчанами коли відкриють кордони, а об'єм відновлень по руйнуванням буде мегазначний, а це зновуж таки робоча сила, яка ймовірно швидше здорожчає ніж здешевіє.
Земельні ділянки впадуть однозначно в ціні на сході, може менше на півночі України, але в тих регіонах де безпечніше, а особливо на заході( де будуть прагнути жити, а не тікати)
навпаки ЦІНА НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЯНКИ НАВІТЬ ВИРОСТЕ
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 12 кві, 2022 09:34, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:22
Только вчера такие же мысли посещали. На войну можно многое списать, тем более,что основная часть владельцев крупных строительных компаний даже не в Украине. Кстати, интергалу вроде платят какую-то часть от зп. Не понял это только крупным менеджерам, или всем кто там работает.
Так же не понятно что будет с ценой, как мы видим по сообщениям цена метра во Львове только вверх, сомневаюсь только на счёт спроса, одно дело снимать и совсем другое дело покупать. Хотя как то рассказывал историю про еврея и сотку куе, на которую он готов купить что то в Киеве. Сам давно работает здесь, но за неделю до войны выехал за границу. Интерес появился сразу после отступления орков, хотя у него есть своя квартира.
Сейчас начал оживать рынок аренды, цены существенно ниже довоенных, народ не готов возвращаться в Киев, наверное пока ещё проще за 25 кгрн снимать однушку во Львове. Будем наблюдать что дальше.
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:34
Очень интересно наблюдать над танцами шакалов на выжженой земле.
Я с интересом понаблюдаю, как вы закатаете губу обратно. Смешные такие. Ну ну. Мы ждём покупок в тетрисе. По 500 долларов говоришь? Те, кто был обслугой здесь на съёмной хате- тем и терять нечего, для них, действительно шанс выехать мыть унитазы в Польшу. В добрый путь.
Заробитчаны, бракоделы - скатертью дорога. Миллионом кидал меньше.
А сильные останутся.
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