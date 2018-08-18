Додано: Вів 12 кві, 2022 09:13

Ціни на будматеріали виростутьбо на них вплинули в першу чергу, зростання енергоресурсів, транспортних витрати та значне здорочення сировини ( в тому числі полімерів, деревини та інше)Тільки за 2021 рік ціни на будівельні матеріали та будівництво зросли на 20%. Це майже вдвічі більше, ніж у 2020-му році.Також на вартості будматеріалів позначаться обмеження в торгівлі з Білоруссю, звідки до України імпортувалися пиломатеріали. Через це ціни тільки на них в Україні підскочили майже на 30%, а відтепер припинеться взагалі.Відносно кваліфікованої робочої сили, то її буде в Україні особливо не вистачати. Невідомо ще скільки виїде заробітчанами коли відкриють кордони, а об'єм відновлень по руйнуванням буде мегазначний, а це зновуж таки робоча сила, яка ймовірно швидше здорожчає ніж здешевіє.Земельні ділянки впадуть однозначно в ціні на сході, може менше на півночі України, але в тих регіонах де безпечніше, а особливо на заході( де будуть прагнути жити, а не тікати)навпаки ЦІНА НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЯНКИ НАВІТЬ ВИРОСТЕ