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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9736973797389739>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 192
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:35

Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:38

Я буду продавать к осени. Цены к осени будут минимум довоенные
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:47

  beee написав:Я буду продавать к осени. Цены к осени будут минимум довоенные

С вашим оптимизмом уже подождите ещё годик. Продадите ×2 от довоенных...
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:48

  Investor_K написав:Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?

Реестры закрыты - продать невозможно
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:49

  roberto dark написав:
  Investor_K написав:Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?

Продать однозначно. Только через пару лет, когда в Киеве отрастут цены, после прекращения горячей фазы войны и когда в очередной раз найдутся желающие "плясать на тех же граблях", веря в будущий "ВЕЧНЫЙ ДОРОЖАЙ".

Дно по ценам после событий 2014 в Киеве пришлось на 2016 год, неоднократно писалось на этой ветке. Если не ошибаюсь, дно после 2008 года пришлось тоже через 2 года на 2010 год. Так что мотайте на ус.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:52

  roberto dark написав:
  beee написав:Я буду продавать к осени. Цены к осени будут минимум довоенные

С вашим оптимизмом уже подождите ещё годик. Продадите ×2 от довоенных...

Если будет ЕС, то будет и не Х2, а больше
С 2014 по 2017 я заработал основной капитал на недвижимости. Поэтому вас, уважаемых экспертов, нужно слушать наоборот.
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:56

  Zebra написав:Дно по ценам после событий 2014 в Киеве пришлось
рынок большой и процессы инертные. Пока до всех дойдет по авторынку ситуация разнонаправленная, цена на спецтехнику (краны-манипуляторы) растет, а на легковой чермет падает. Зебра ваше авто целое?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:58

  Zebra написав:
  roberto dark написав:
  Investor_K написав:Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?

Продать однозначно. Только через пару лет, когда в Киеве отрастут цены, после прекращения горячей фазы войны и когда в очередной раз найдутся желающие "плясать на тех же граблях", веря в будущий "ВЕЧНЫЙ ДОРОЖАЙ".

Дно по ценам после событий 2014 в Киеве пришлось на 2016 год, неоднократно писалось на этой ветке. Если не ошибаюсь, дно после 2008 года пришлось тоже через 2 года на 2010 год. Так что мотайте на ус.

Украине светит до 2025 года стать полноценным членом ЕС. НА ОЖИДАНИЯХ цены в Киеве могут и подрасти.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 10:00

  vitaliian написав:Зебра ваше авто целое?

Уцелело.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 10:02

  roberto dark написав:Украине светит до 2025 года стать полноценным членом ЕС. НА ОЖИДАНИЯХ цены в Киеве могут и подрасти.

Почему же тогда в Софии, столице Болгарии, члене ЕС, цены на недвигу на уровне, если не ниже с Киевом в довоенное время?
Zebra
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