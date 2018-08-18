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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:38
Я буду продавать к осени. Цены к осени будут минимум довоенные
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beee
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:47
beee написав:
Я буду продавать к осени. Цены к осени будут минимум довоенные
С вашим оптимизмом уже подождите ещё годик. Продадите ×2 от довоенных...
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roberto dark
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:48
Investor_K написав:
Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?
Реестры закрыты - продать невозможно
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vitaliian
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:49
roberto dark написав: Investor_K написав:
Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?
Продать однозначно. Только через пару лет, когда в Киеве отрастут цены, после прекращения горячей фазы войны и когда в очередной раз найдутся желающие "плясать на тех же граблях", веря в будущий "ВЕЧНЫЙ ДОРОЖАЙ".
Дно по ценам после событий 2014 в Киеве пришлось на 2016 год, неоднократно писалось на этой ветке. Если не ошибаюсь, дно после 2008 года пришлось тоже через 2 года на 2010 год. Так что мотайте на ус.
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Zebra
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2
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:52
roberto dark написав: beee написав:
Я буду продавать к осени. Цены к осени будут минимум довоенные
С вашим оптимизмом уже подождите ещё годик. Продадите ×2 от довоенных...
Если будет ЕС, то будет и не Х2, а больше
С 2014 по 2017 я заработал основной капитал на недвижимости. Поэтому вас, уважаемых экспертов, нужно слушать наоборот.
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beee
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:56
Zebra написав:
Дно по ценам после событий 2014 в Киеве пришлось
рынок большой и процессы инертные. Пока до всех дойдет по авторынку ситуация разнонаправленная, цена на спецтехнику (краны-манипуляторы) растет, а на легковой чермет падает. Зебра ваше авто целое?
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vitaliian
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:58
Zebra написав: roberto dark написав: Investor_K написав:
Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?
Продать однозначно. Только через пару лет, когда в Киеве отрастут цены, после прекращения горячей фазы войны и когда в очередной раз найдутся желающие "плясать на тех же граблях", веря в будущий "ВЕЧНЫЙ ДОРОЖАЙ".
Дно по ценам после событий 2014 в Киеве пришлось на 2016 год, неоднократно писалось на этой ветке. Если не ошибаюсь, дно после 2008 года пришлось тоже через 2 года на 2010 год. Так что мотайте на ус.
Украине светит до 2025 года стать полноценным членом ЕС. НА ОЖИДАНИЯХ цены в Киеве могут и подрасти.
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roberto dark
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Додано: Вів 12 кві, 2022 10:00
vitaliian написав:
Зебра ваше авто целое?
Уцелело.
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2
Додано: Вів 12 кві, 2022 10:02
roberto dark написав:
Украине светит до 2025 года стать полноценным членом ЕС. НА ОЖИДАНИЯХ цены в Киеве могут и подрасти.
Почему же тогда в Софии, столице Болгарии, члене ЕС, цены на недвигу на уровне, если не ниже с Киевом в довоенное время?
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Додано: Вів 12 кві, 2022 10:09
BIGor написав:
Дивлячись по якій ціні. Якщо за собівартістю 500 дол м2 - то нормально. А якщо по хотєлці забудовника - то це дичина буде.
То ясна річ))
Тому я кажу, що доплюсують умовних 100дол до собівартості М2, щоб забудовники мали маленький +.
А ще будуть мати масштабні замовлення від держави - хоч з маленькою маржою, але все одно це +!
roberto dark написав:
Я ось ще подумав - А НАВІЩО ЗАБУДОВНИКУ ВЗАГАЛІ ДОБУДОВУВАТИ, ЯКЩО БІЛЬШІСТЬ КВАРТИР УЖЕ ПРОДАНІ? Особливо на стадії, коли ще потрібно вкладати шалені гроші в комунікації, ліфти, внутрішні роботи, платити хабарі за введення в експлуатацію та інше.
Форс мажор і вуаля...Війна все спише
Ну, на війну можна списати "зупинення/тимчасову заморозку" будівництва, а після війни - прошу продовжуйте, хто заважає?))
Он, не знаю, чи це слова Садового допомогли, чи сам забудовник прийняв таке рішення, але ріел вже другий тиждень, як відновив призупинені роботи і обіцяє "пришвидшити темпи будівництва"!))
п.с.
Це☝️якраз по моєму ЖК/смарті
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 12 кві, 2022 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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