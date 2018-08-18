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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 кві, 2022 10:14
В Киеве и без ЕС цены высокие на уровне Варшавы. Киев- огромный индустриальный мегаполис. Нельзя его сравнивать с какой-то Софией
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beee
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Faceless, Ірина_, Модератор
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