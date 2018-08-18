RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9734973597369737>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 192
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:07

  beee написав:В Киеве и без ЕС цены высокие на уровне Варшавы. Киев- огромный индустриальный мегаполис. Нельзя его сравнивать с какой-то Софией


Что Киев производит ? Я серьезно.
Индустриальный это не конфеты в вашем понимании ?

Думаю наоборот будет как в Балтийских государствах.
Повыезжают все кто может и не может.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2021 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:09

  Успіх написав:
  BIGor написав:Дивлячись по якій ціні. Якщо за собівартістю 500 дол м2 - то нормально. А якщо по хотєлці забудовника - то це дичина буде.

То ясна річ))
Тому я кажу, що доплюсують умовних 100дол до собівартості М2, щоб забудовники мали маленький +.
А ще будуть мати масштабні замовлення від держави - хоч з маленькою маржою, але все одно це +!
  roberto dark написав:Я ось ще подумав - А НАВІЩО ЗАБУДОВНИКУ ВЗАГАЛІ ДОБУДОВУВАТИ, ЯКЩО БІЛЬШІСТЬ КВАРТИР УЖЕ ПРОДАНІ? Особливо на стадії, коли ще потрібно вкладати шалені гроші в комунікації, ліфти, внутрішні роботи, платити хабарі за введення в експлуатацію та інше.
Форс мажор і вуаля...Війна все спише

Ну, на війну можна списати "зупинення/тимчасову заморозку" будівництва, а після війни - прошу продовжуйте, хто заважає?))

Он, не знаю, чи це слова Садового допомогли, чи сам забудовник прийняв таке рішення, але ріел вже другий тиждень, як відновив призупинені роботи і обіцяє "пришвидшити темпи будівництва"!))

п.с.
Це☝️якраз по моєму ЖК/смарті ;)


Думаю в Львові поперли покупці на нерухомість, тому почали швидко будувати.
"Куй железо пока горячо"
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2021 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:10

  Хомякоид написав:Что Киев производит ? Я серьезно
Киев контролирует все финансы, потому что это политический центр, здесь изначально решаются вопросы чему вообще быть. Наивно думать что аграрий держит свои деньги в винницких банках. В Виннице нет банков, только филиалы киевских. Или думать что николаевский аграрий без разрешения ОГА сможет что то посадить/собрать/ экспортировать. Немного меньше зависимы от Киева только мэры, у них свои бюджеты. Но основные налоги (НДС, акцизы), идут на Киев. Местные налоги это слёзы по сравнению с госбюджетом.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12258
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1959 раз.
Подякували: 2821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:18

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Что Киев производит ? Я серьезно
Киев контролирует все финансы, потому что это политический центр, здесь изначально решаются вопросы чему вообще быть. Наивно думать что аграрий держит свои деньги в винницких банках. В Виннице нет банков, только филиалы киевских. Или думать что николаевский аграрий без разрешения ОГА сможет что то посадить/собрать/ экспортировать. Немного меньше зависимы от Киева только мэры, у них свои бюджеты. Но основные налоги (НДС, акцизы), идут на Киев. Местные налоги это слёзы по сравнению с госбюджетом.


Это все понятно. Я отреагировал на фразу " Киев- огромный индустриальный мегаполис"
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2021 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:32

  Хомякоид написав:Повыезжают все кто может и не может.

Уже выезжают. Люди приезжают бусами, забирают вещи, и снова уезжают. А чего не ехать, если беженцам в Германии дают бесплатно жилье в пользование? Люди будут там сидеть заграницами при возможности до последнего надеясь, что чем дольше будут сидеть, тем выше вероятность получить ПМЖ.

Потом те кто пересидел бомбардировки, все равно хотят ехать пока есть возможность. Не у всех она была изначально.

Возвращается пока единицы и то, возвращаются не в полном составе. Молодежь, вообще не возвращается. Я имею ввиду девушек и женщин. Чернигов по сути превращается в город мужиков.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11143
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1650 раз.
Подякували: 2421 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:37

  Zebra написав:
  Хомякоид написав:Повыезжают все кто может и не может.

Уже выезжают. Люди приезжают бусами, забирают вещи, и снова уезжают. А чего не ехать, если беженцам в Германии дают бесплатно жилье в пользование? Люди будут там сидеть заграницами при возможности до последнего надеясь, что чем дольше будут сидеть, тем выше вероятность получить ПМЖ.

Потом те кто пересидел бомбардировки, все равно хотят ехать пока есть возможность. Не у всех она была изначально.

Возвращается пока единицы и то, возвращаются не в полном составе. Молодежь, вообще не возвращается. Я имею ввиду девушек и женщин. Чернигов по сути превращается в город мужиков.

Посидят пару месяцев, закончатся деньги и вернутся. Уже много знакомых ноют, что жрать нечего. На пособие еды не хватает, а об одежде говорить нечего. Месяц искали работу и аллилуйя, нашли в ночную смену 5 ночей подряд. Ночь на заводе вареников 800 грн. Мама дорогая, какая крутая жизнь.
Европа нам в этом плане делает благо. Содержит наших пенсионеров
beee
 
Повідомлень: 391
З нами з: 26.11.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:38

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Что Киев производит ? Я серьезно
Киев контролирует все финансы, потому что это политический центр, здесь изначально решаются вопросы чему вообще быть. Наивно думать что аграрий держит свои деньги в винницких банках. В Виннице нет банков, только филиалы киевских. Или думать что николаевский аграрий без разрешения ОГА сможет что то посадить/собрать/ экспортировать. Немного меньше зависимы от Киева только мэры, у них свои бюджеты. Но основные налоги (НДС, акцизы), идут на Киев. Местные налоги это слёзы по сравнению с госбюджетом.


Это все понятно. Я отреагировал на фразу " Киев- огромный индустриальный мегаполис"

Когда Киев закроют надежно системами ПВО (а это неизбежно) - думаю тут сосредоточат основные наукоемкие производства (в т.ч. в сфере ВПК), требующие высококвалифицированных специалистов. Склады в высокоточным оружием, скорее всего, тоже будут распределены по крупным городам, опять же при условии создания вокруг таких городов плотной системы ПВО. Завод им. Малышева (если от него что-то осталось) скорее всего перенесут во Львов и объединят с Львовским бронетанковым заводом (если от него что-то осталось).
airmax78
 
Повідомлень: 40468
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 4981 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:40

  Хомякоид написав:
Думаю в Львові поперли покупці на нерухомість, тому почали швидко будувати.
"Куй железо пока горячо"

На днях знову мені звонив мій маклер зі Львову. Раніше пропонував мою квартиру перездати за 1000$ на місяць, але я відмовив ( здаю наразі за 550$ вже кілька років надійному айтишнику). Тепер вже пропонує 40 000 гривень для іншого айтішика із Києва, знаючи що в мене через 2 місяці договір закінчується. Каже
від клієнтів відбою немає на пристойне житло в новобудовах, причому район навіть особливо значення немає бо вони не
у Львові нічого "не шарять", і пересуваються виключно на авто ( у мене ще й закритий двір із паркінгом) :roll:
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 12 кві, 2022 11:51, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 867
З нами з: 04.06.19
Подякував: 211 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, с работой в Европе не фонтан. Жена моя, несмотря на знание английского (С1) и немецкого (С1) и международные сертификаты (CELTA) второй месяц ничего по специальности найти не может. Сидеть няней или с собаками (была и такая вакансия) или в благотворительной организации за зп похожую на пособие - не вариант.
airmax78
 
Повідомлень: 40468
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 4981 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:46

Скажите пожалуйста, куда уедет, например, 46 летний предприматель, у которого сушки древесины и товара на 500к$ ? Куда уедет собственник автомойки, стоматологии, сто и сотни тысячи специалистов с нормальнымдоходом?
Лепить вареники за 800 грн?
Вы говорите о молодёжи. Да. А что им терять? Съёмную квартиру? Продавцам? Хостел?
После безвиза отток рабочих в Европу навредил? Даже жить немного легче стало, уехали демпинговать в Германию
beee
 
Повідомлень: 391
З нами з: 26.11.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9734973597369737>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Damien, fox767676 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2195, 2196, 2197
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21960 6007040
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 кві, 2022 20:34
prodigy
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2159619
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34273
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (639)
12.04.2022 13:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.