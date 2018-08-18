Что Киев производит ? Я серьезно.
Индустриальный это не конфеты в вашем понимании ?
Думаю наоборот будет как в Балтийских государствах.
Повыезжают все кто может и не может.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:07
Что Киев производит ? Я серьезно.
Индустриальный это не конфеты в вашем понимании ?
Думаю наоборот будет как в Балтийских государствах.
Повыезжают все кто может и не может.
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:09
Думаю в Львові поперли покупці на нерухомість, тому почали швидко будувати.
"Куй железо пока горячо"
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:10
Киев контролирует все финансы, потому что это политический центр, здесь изначально решаются вопросы чему вообще быть. Наивно думать что аграрий держит свои деньги в винницких банках. В Виннице нет банков, только филиалы киевских. Или думать что николаевский аграрий без разрешения ОГА сможет что то посадить/собрать/ экспортировать. Немного меньше зависимы от Киева только мэры, у них свои бюджеты. Но основные налоги (НДС, акцизы), идут на Киев. Местные налоги это слёзы по сравнению с госбюджетом.
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:18
Это все понятно. Я отреагировал на фразу " Киев- огромный индустриальный мегаполис"
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:32
Уже выезжают. Люди приезжают бусами, забирают вещи, и снова уезжают. А чего не ехать, если беженцам в Германии дают бесплатно жилье в пользование? Люди будут там сидеть заграницами при возможности до последнего надеясь, что чем дольше будут сидеть, тем выше вероятность получить ПМЖ.
Потом те кто пересидел бомбардировки, все равно хотят ехать пока есть возможность. Не у всех она была изначально.
Возвращается пока единицы и то, возвращаются не в полном составе. Молодежь, вообще не возвращается. Я имею ввиду девушек и женщин. Чернигов по сути превращается в город мужиков.
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:37
Посидят пару месяцев, закончатся деньги и вернутся. Уже много знакомых ноют, что жрать нечего. На пособие еды не хватает, а об одежде говорить нечего. Месяц искали работу и аллилуйя, нашли в ночную смену 5 ночей подряд. Ночь на заводе вареников 800 грн. Мама дорогая, какая крутая жизнь.
Европа нам в этом плане делает благо. Содержит наших пенсионеров
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:38
Когда Киев закроют надежно системами ПВО (а это неизбежно) - думаю тут сосредоточат основные наукоемкие производства (в т.ч. в сфере ВПК), требующие высококвалифицированных специалистов. Склады в высокоточным оружием, скорее всего, тоже будут распределены по крупным городам, опять же при условии создания вокруг таких городов плотной системы ПВО. Завод им. Малышева (если от него что-то осталось) скорее всего перенесут во Львов и объединят с Львовским бронетанковым заводом (если от него что-то осталось).
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:40
На днях знову мені звонив мій маклер зі Львову. Раніше пропонував мою квартиру перездати за 1000$ на місяць, але я відмовив ( здаю наразі за 550$ вже кілька років надійному айтишнику). Тепер вже пропонує 40 000 гривень для іншого айтішика із Києва, знаючи що в мене через 2 місяці договір закінчується. Каже
від клієнтів відбою немає на пристойне житло в новобудовах, причому район навіть особливо значення немає бо вони не
у Львові нічого "не шарять", і пересуваються виключно на авто ( у мене ще й закритий двір із паркінгом)
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 12 кві, 2022 11:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, с работой в Европе не фонтан. Жена моя, несмотря на знание английского (С1) и немецкого (С1) и международные сертификаты (CELTA) второй месяц ничего по специальности найти не может. Сидеть няней или с собаками (была и такая вакансия) или в благотворительной организации за зп похожую на пособие - не вариант.
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:46
Скажите пожалуйста, куда уедет, например, 46 летний предприматель, у которого сушки древесины и товара на 500к$ ? Куда уедет собственник автомойки, стоматологии, сто и сотни тысячи специалистов с нормальнымдоходом?
Лепить вареники за 800 грн?
Вы говорите о молодёжи. Да. А что им терять? Съёмную квартиру? Продавцам? Хостел?
После безвиза отток рабочих в Европу навредил? Даже жить немного легче стало, уехали демпинговать в Германию
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