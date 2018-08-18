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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:50
airmax78 написав:
с собаками (была и такая вакансия)
а с собаками какой язык нужен? Хорошая тема я бы попробовал)
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:52
Investor_K написав:
Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?
Смысла продавать сейчас нет. Сейчас вы продадите ее с очень большим дисконтом. Хотя как будут развиваться события в ближайшем будущем никто не знает.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:52
Хомякоид написав:
отреагировал на фразу " Киев- огромный индустриальный мегаполис"
скорее огромный склад всего что производит и импортирует Украина.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:00
beee написав:
Посидят пару месяцев, закончатся деньги и вернутся. Уже много знакомых ноют, что жрать нечего. На пособие еды не хватает, а об одежде говорить нечего. Месяц искали работу и аллилуйя, нашли в ночную смену 5 ночей подряд. Ночь на заводе вареников 800 грн. Мама дорогая, какая крутая жизнь.
Европа нам в этом плане делает благо. Содержит наших пенсионеров
Многие из уехавших начинают ныть про недостаток денег, это как люди на западной, так и за границей. Как пример пару семей с тремя детьми, одни в Хорватии, другие в Германии планомерно проедают заначки. В хорватии квартиру пришлось снять только до мая, с мая сказали х2, так как курортный сезон. И это относительно состоятельные люди, не миллионеры, твердый средний класс. Это из того, что знаю лично. Беженцами сидеть в условном помещении на 50 кроватей и получать пакет с едой в красном кресте - ну фиг знает, наверное понятие о Европе у всех разные. Основная масса сидит на западной, ждут полностью прояснения ситуации по Киеву.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:09
airmax78 написав:
Когда Киев закроют надежно системами ПВО (а это неизбежно) - думаю тут сосредоточат основные наукоемкие производства (в т.ч. в сфере ВПК), требующие высококвалифицированных специалистов. Склады в высокоточным оружием, скорее всего, тоже будут распределены по крупным городам, опять же при условии создания вокруг таких городов плотной системы ПВО. Завод им. Малышева (если от него что-то осталось) скорее всего перенесут во Львов и объединят с Львовским бронетанковым заводом (если от него что-то осталось).
А может в Львове "сосредоточат основные наукоемкие производства " ?
Если в конце первого дня войны вражеские войска будут на растоянии артилерийских выстрелов по "основные наукоемкие производства" то размещать там их глупо и преступно.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Вів 12 кві, 2022 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Хомякоид
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:14
beee написав:
Скажите пожалуйста, куда уедет, например, 46 летний предприматель, у которого сушки древесины и товара на 500к$ ? Куда уедет собственник автомойки, стоматологии, сто и сотни тысячи специалистов с нормальнымдоходом?
Лепить вареники за 800 грн?
Вы говорите о молодёжи. Да. А что им терять? Съёмную квартиру? Продавцам? Хостел?
После безвиза отток рабочих в Европу навредил? Даже жить немного легче стало, уехали демпинговать в Германию
Когда уедут собственники автомобилей и владельцев зубов то собственники автомоек и стоматологических кабинетов дружно потянуться за потоком.
Если молодежь покидает страну то рано или поздно все накроеться тазом.
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Хомякоид
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:14
На львовском портале новостей писали, что 87% только киевских айтишных компаний уже переехало во Львов и на это "удовольствие" потратили миллионы $. Какой % из них вернётся обратно и самое главное КОГДА? А это самые БЛАГОНАДЕЖНЫЕ и стабильные арендаторы.
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roberto dark
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:18
roberto dark написав:
На львовском портале новостей писали, что 87% киевских айтишных компаний уже переехало во Львов и на это потратили миллионы $. Какой % из них вернётся обратно и самое главное КОГДА? А это самые БЛАГОНАДЕЖНЫЕ и стабильные арендаторы.
А примеры компаний есть ? Похоже на бред\самонадраичивание. Киевляне и харьковчане во Львов на постоянку не поедут. Девушки даже врменно не захотели.
Мужчины с 3+ детьми тоже на ЗУ не остались.
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fox767676
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:22
fox767676 написав:
А примеры компаний есть ? Похоже на бред\самонадраичивание. Киевляне и хаоьковчане во Львов на постоянку не поедут. Девушки даже врменно н захотели
Украинские девушки с Европы посылают приветы в инстаграмме с кофем в руке из модных кафе и ищут забугорных женихов. Это вообще не показатель. Некоторым из них видимо вообще по-барабану что в их стране происходит и проблема покраски волос или маникюра стоит превыше всего, к сожалению.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Вів 12 кві, 2022 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:23
beee написав:
Очень интересно наблюдать над танцами шакалов на выжженой земле.
Я с интересом понаблюдаю, как вы закатаете губу обратно. Смешные такие. Ну ну. Мы ждём покупок в тетрисе. По 500 долларов говоришь? Те, кто был обслугой здесь на съёмной хате- тем и терять нечего, для них, действительно шанс выехать мыть унитазы в Польшу. В добрый путь.
Заробитчаны, бракоделы - скатертью дорога. Миллионом кидал меньше.
А сильные останутся.
Откуда такая папаболь? Если я уехал из Киева, что я кидала или обслуга? Что за бред.
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BIGor
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