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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:09
Успіх написав: BIGor написав:
Дивлячись по якій ціні. Якщо за собівартістю 500 дол м2 - то нормально. А якщо по хотєлці забудовника - то це дичина буде.
То ясна річ))
Тому я кажу, що доплюсують умовних 100дол до собівартості М2, щоб забудовники мали маленький +.
А ще будуть мати масштабні замовлення від держави - хоч з маленькою маржою, але все одно це +!
roberto dark написав:
Я ось ще подумав - А НАВІЩО ЗАБУДОВНИКУ ВЗАГАЛІ ДОБУДОВУВАТИ, ЯКЩО БІЛЬШІСТЬ КВАРТИР УЖЕ ПРОДАНІ? Особливо на стадії, коли ще потрібно вкладати шалені гроші в комунікації, ліфти, внутрішні роботи, платити хабарі за введення в експлуатацію та інше.
Форс мажор і вуаля...Війна все спише
Ну, на війну можна списати "зупинення/тимчасову заморозку" будівництва, а після війни - прошу продовжуйте, хто заважає?))
Он, не знаю, чи це слова Садового допомогли, чи сам забудовник прийняв таке рішення, але ріел вже другий тиждень, як відновив призупинені роботи і обіцяє "пришвидшити темпи будівництва"!))
п.с.
Це☝️якраз по моєму ЖК/смарті
Думаю в Львові поперли покупці на нерухомість, тому почали швидко будувати.
"Куй железо пока горячо"
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:40
Хомякоид написав:
Думаю в Львові поперли покупці на нерухомість, тому почали швидко будувати.
"Куй железо пока горячо"
На днях знову мені звонив мій маклер зі Львову. Раніше пропонував мою квартиру перездати за 1000$ на місяць, але я відмовив ( здаю наразі за 550$ вже кілька років надійному айтишнику). Тепер вже пропонує 40 000 гривень для іншого айтішика із Києва, знаючи що в мене через 2 місяці договір закінчується. Каже
від клієнтів відбою немає на пристойне житло в новобудовах, причому район навіть особливо значення немає бо вони не
у Львові нічого "не шарять", і пересуваються виключно на авто ( у мене ще й закритий двір із паркінгом)
Востаннє редагувалось roberto dark
в Вів 12 кві, 2022 11:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:52
Investor_K написав:
Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?
Смысла продавать сейчас нет. Сейчас вы продадите ее с очень большим дисконтом. Хотя как будут развиваться события в ближайшем будущем никто не знает.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:45
багато останіх постів з цієї гілки переїхало сюдиРинок праці
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