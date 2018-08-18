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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:09
Успіх написав: BIGor написав:
Дивлячись по якій ціні. Якщо за собівартістю 500 дол м2 - то нормально. А якщо по хотєлці забудовника - то це дичина буде.
То ясна річ))
Тому я кажу, що доплюсують умовних 100дол до собівартості М2, щоб забудовники мали маленький +.
А ще будуть мати масштабні замовлення від держави - хоч з маленькою маржою, але все одно це +!
roberto dark написав:
Я ось ще подумав - А НАВІЩО ЗАБУДОВНИКУ ВЗАГАЛІ ДОБУДОВУВАТИ, ЯКЩО БІЛЬШІСТЬ КВАРТИР УЖЕ ПРОДАНІ? Особливо на стадії, коли ще потрібно вкладати шалені гроші в комунікації, ліфти, внутрішні роботи, платити хабарі за введення в експлуатацію та інше.
Форс мажор і вуаля...Війна все спише
Ну, на війну можна списати "зупинення/тимчасову заморозку" будівництва, а після війни - прошу продовжуйте, хто заважає?))
Он, не знаю, чи це слова Садового допомогли, чи сам забудовник прийняв таке рішення, але ріел вже другий тиждень, як відновив призупинені роботи і обіцяє "пришвидшити темпи будівництва"!))
п.с.
Це☝️якраз по моєму ЖК/смарті
Думаю в Львові поперли покупці на нерухомість, тому почали швидко будувати.
"Куй железо пока горячо"
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:40
Хомякоид написав:
Думаю в Львові поперли покупці на нерухомість, тому почали швидко будувати.
"Куй железо пока горячо"
На днях знову мені звонив мій маклер зі Львову. Раніше пропонував мою квартиру перездати за 1000$ на місяць, але я відмовив ( здаю наразі за 550$ вже кілька років надійному айтишнику). Тепер вже пропонує 40 000 гривень для іншого айтішика із Києва, знаючи що в мене через 2 місяці договір закінчується. Каже
від клієнтів відбою немає на пристойне житло в новобудовах, причому район навіть особливо значення немає бо вони не
у Львові нічого "не шарять", і пересуваються виключно на авто ( у мене ще й закритий двір із паркінгом)
Востаннє редагувалось roberto dark
в Вів 12 кві, 2022 11:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:52
Investor_K написав:
Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?
Смысла продавать сейчас нет. Сейчас вы продадите ее с очень большим дисконтом. Хотя как будут развиваться события в ближайшем будущем никто не знает.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:45
багато останіх постів з цієї гілки переїхало сюдиРинок праці
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Додано: Вів 12 кві, 2022 14:43
Sinica написав: airmax78 написав:
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
В Харькове эта логика тоже работает. Есть сильно пострадавшие от оккупации пригороды и прифронтовые микрорайоны, которые ближе к окружной дороге, но не имеют защитной полосы в виде леса. При этом остальные районы (в т.ч. центр) более-менее целые, но имеют точечные разрушения
Подтверждаю эту информацию. Центр +/- слава Богу (тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить) пока что в основном целый. Есть существенные точечные разрушения. А вот сёла на окраине, куда зашёл русский мир пострадали капитально, я уже не говорю о зверствах.
Но, к сожалению, обстрелы не прекращаются.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 15:11
_hunter написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.
+1
Вспоминается ваш пост"Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене?
Правильный ответ - в Сиднее.
«Покупайте, когда на улицах льется кровь, а над головой свистят пули» (c) Ротшильд
-- если бы не закрытые реестры -- _если повезет_ можно было бы взять удачный panic sale в центе какого-нить обл-центра. Понятное дело, что если не повезет -- туда может прилететь внеочередной снаряд.
Есть мнение, что во-первых, это высказывание принадлежит Рокфеллеру, а во-вторых, не к недвиге это относилось, а к биржевым активам.
Повезет-неповезет...берете все бабло, которого у вас хватает на паник-сэйл в облцентре во время горячей войны, очевидно, это очень много, покупаете билет на самолет до Лас-Вегаса, идете в казино, ставите все на зеро.
Повезет-неповезет.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 15:46
rjkz написав:
Есть мнение, что во-первых
_hunter написав: rjkz написав:
+1
Вспоминается ваш пост"Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене?
Правильный ответ - в Сиднее.
«Покупайте, когда на улицах льется кровь, а над головой свистят пули» (c) Ротшильд
-- если бы не закрытые реестры -- _если повезет_ можно было бы взять удачный panic sale в центе какого-нить обл-центра. Понятное дело, что если не повезет -- туда может прилететь внеочередной снаряд.
, это высказывание принадлежит Рокфеллеру, а во-вторых, не к недвиге это относилось, а к биржевым активам
.
Повезет-неповезет...берете все бабло, которого у вас хватает на паник-сэйл в облцентре во время горячей войны, очевидно, это очень много, покупаете билет на самолет до Лас-Вегаса, идете в казино, ставите все на зеро.
Повезет-неповезет.
В первый раз такое мнение встречаю -- но да вообще пофиг.
Это сам Ротшильд так сказал -- все, кроме недвиги?
Это высказывание относится _к любым_ инвестициям. Только кто-то может купить пол Крывориж-стали, а кто-то гараж в Ирпене.
И цугундер может с одинаковой вероятностью настать как условному свечному заводику так и недвиге...
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Додано: Вів 12 кві, 2022 15:50
Хомякоид написав:
Флая знову забанили ?
Паравоз на мизере. До 6 мая отдыхает, к параду готовится.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 16:34
Hotab написав: Хомякоид написав:
Флая знову забанили ?
Паравоз на мизере. До 6 мая отдыхает, к параду готовится.
Что так жестко ?
Многие интересные люди пропали с форума.
Где Уно, Sequence, Конг, Либо, Серж ?
Либо воюет. Кто то на связь с ним выходил ?
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Додано: Вів 12 кві, 2022 16:55
Хомякоид написав:
Что так жестко ?
Многие интересные люди пропали с форума.
Где Уно, Sequence, Конг, Либо, Серж ?
Либо воюет. Кто то на связь с ним выходил ?
Уно как многодетный отец имеет право на дальнюю эвакуацию. Конг 90% где то вблизи к военным. Капитан Либо
где то бухает, скорее всего на передовой в сша
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