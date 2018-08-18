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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9733973497359736

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 192
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:09

  Успіх написав:
  BIGor написав:Дивлячись по якій ціні. Якщо за собівартістю 500 дол м2 - то нормально. А якщо по хотєлці забудовника - то це дичина буде.

То ясна річ))
Тому я кажу, що доплюсують умовних 100дол до собівартості М2, щоб забудовники мали маленький +.
А ще будуть мати масштабні замовлення від держави - хоч з маленькою маржою, але все одно це +!
  roberto dark написав:Я ось ще подумав - А НАВІЩО ЗАБУДОВНИКУ ВЗАГАЛІ ДОБУДОВУВАТИ, ЯКЩО БІЛЬШІСТЬ КВАРТИР УЖЕ ПРОДАНІ? Особливо на стадії, коли ще потрібно вкладати шалені гроші в комунікації, ліфти, внутрішні роботи, платити хабарі за введення в експлуатацію та інше.
Форс мажор і вуаля...Війна все спише

Ну, на війну можна списати "зупинення/тимчасову заморозку" будівництва, а після війни - прошу продовжуйте, хто заважає?))

Он, не знаю, чи це слова Садового допомогли, чи сам забудовник прийняв таке рішення, але ріел вже другий тиждень, як відновив призупинені роботи і обіцяє "пришвидшити темпи будівництва"!))

п.с.
Це☝️якраз по моєму ЖК/смарті ;)


Думаю в Львові поперли покупці на нерухомість, тому почали швидко будувати.
"Куй железо пока горячо"
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:40

  Хомякоид написав:
Думаю в Львові поперли покупці на нерухомість, тому почали швидко будувати.
"Куй железо пока горячо"

На днях знову мені звонив мій маклер зі Львову. Раніше пропонував мою квартиру перездати за 1000$ на місяць, але я відмовив ( здаю наразі за 550$ вже кілька років надійному айтишнику). Тепер вже пропонує 40 000 гривень для іншого айтішика із Києва, знаючи що в мене через 2 місяці договір закінчується. Каже
від клієнтів відбою немає на пристойне житло в новобудовах, причому район навіть особливо значення немає бо вони не
у Львові нічого "не шарять", і пересуваються виключно на авто ( у мене ще й закритий двір із паркінгом) :roll:
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 12 кві, 2022 11:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:52

  Investor_K написав:Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?

Смысла продавать сейчас нет. Сейчас вы продадите ее с очень большим дисконтом. Хотя как будут развиваться события в ближайшем будущем никто не знает.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

багато останіх постів з цієї гілки переїхало сюди
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 14:43

  Sinica написав:
  airmax78 написав:P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
В Харькове эта логика тоже работает. Есть сильно пострадавшие от оккупации пригороды и прифронтовые микрорайоны, которые ближе к окружной дороге, но не имеют защитной полосы в виде леса. При этом остальные районы (в т.ч. центр) более-менее целые, но имеют точечные разрушения

Подтверждаю эту информацию. Центр +/- слава Богу (тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить) пока что в основном целый. Есть существенные точечные разрушения. А вот сёла на окраине, куда зашёл русский мир пострадали капитально, я уже не говорю о зверствах.
Но, к сожалению, обстрелы не прекращаются.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 15:11

  _hunter написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Приехали. Обсуждаем привлекательность недвиги с точки зрения вероятности пострадать в случае осады города. Здравствуй средневековье.
P.S. В Харькове логика "центр безопаснее пригорода" поломалась.
P.P.S. В Мариуполе поломалась любая логика.


+1
Вспоминается ваш пост
"Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене?
Правильный ответ - в Сиднее.

«Покупайте, когда на улицах льется кровь, а над головой свистят пули» (c) Ротшильд
-- если бы не закрытые реестры -- _если повезет_ можно было бы взять удачный panic sale в центе какого-нить обл-центра. Понятное дело, что если не повезет -- туда может прилететь внеочередной снаряд.


Есть мнение, что во-первых, это высказывание принадлежит Рокфеллеру, а во-вторых, не к недвиге это относилось, а к биржевым активам.
Повезет-неповезет...берете все бабло, которого у вас хватает на паник-сэйл в облцентре во время горячей войны, очевидно, это очень много, покупаете билет на самолет до Лас-Вегаса, идете в казино, ставите все на зеро.
Повезет-неповезет.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 15:46

  rjkz написав:
  _hunter написав:
  rjkz написав:+1
Вспоминается ваш пост
"Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Народ похоже совсем с катушек съехал - обсуждают где недвига привлекательней во время войны - в Киеве, Буче или Ирпене?
Правильный ответ - в Сиднее.

«Покупайте, когда на улицах льется кровь, а над головой свистят пули» (c) Ротшильд
-- если бы не закрытые реестры -- _если повезет_ можно было бы взять удачный panic sale в центе какого-нить обл-центра. Понятное дело, что если не повезет -- туда может прилететь внеочередной снаряд.


Есть мнение, что во-первых, это высказывание принадлежит Рокфеллеру, а во-вторых, не к недвиге это относилось, а к биржевым активам.
Повезет-неповезет...берете все бабло, которого у вас хватает на паник-сэйл в облцентре во время горячей войны, очевидно, это очень много, покупаете билет на самолет до Лас-Вегаса, идете в казино, ставите все на зеро.
Повезет-неповезет.

В первый раз такое мнение встречаю -- но да вообще пофиг.

Это сам Ротшильд так сказал -- все, кроме недвиги? :wink:
Это высказывание относится _к любым_ инвестициям. Только кто-то может купить пол Крывориж-стали, а кто-то гараж в Ирпене.
И цугундер может с одинаковой вероятностью настать как условному свечному заводику так и недвиге...
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Флая знову забанили ?

Паравоз на мизере. До 6 мая отдыхает, к параду готовится.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:34

  Hotab написав:
  Хомякоид написав:Флая знову забанили ?

Паравоз на мизере. До 6 мая отдыхает, к параду готовится.


Что так жестко ?

Многие интересные люди пропали с форума.
Где Уно, Sequence, Конг, Либо, Серж ?

Либо воюет. Кто то на связь с ним выходил ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:55

  Хомякоид написав: Что так жестко ?

Многие интересные люди пропали с форума.
Где Уно, Sequence, Конг, Либо, Серж ?

Либо воюет. Кто то на связь с ним выходил ?

Уно как многодетный отец имеет право на дальнюю эвакуацию. Конг 90% где то вблизи к военным. Капитан Либо :mrgreen: :mrgreen: где то бухает, скорее всего на передовой в сша
hume
 
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