hume написав:
Уно как многодетный отец имеет право на дальнюю эвакуацию. Конг 90% где то вблизи к военным. Капитан Либо где то бухает, скорее всего на передовой в сша
Думаю Либо воююет.
Не нужно тут тролить.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 17:29
Думаю Либо воююет.
Не нужно тут тролить.
Додано: Вів 12 кві, 2022 17:44
Многие (но надеюсь не все) львовяне-арендодатели и так показали своё гнилое нутро в тяжёлое время. А вы их ещё больше к этому подстрекаете. А вам не кажется, что (не дай бог) когда беда придёт и к ним, то им это припомнят? Лично у меня для них всегда будет ценник Х2.
И не вам судить кто от чего сбежал.
Взяли моду местные командовать кому куда идти. Меня эта деловитость в западных частях умиляет
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:16
Я из Чернигова и знаю, что от бежали в основном те, кто мог себе это позволить с запасом. Почему их кто-то воспринимает за беженцев? Это не беженцы, это приспособленцы.
На западной вообще стоило бы создать отряды, и вылавливать всех этих и депортировать обратно по месту приписки в военкоматы.
Жену и детей устроил - а сам будь добр возвращайся защищать хотя бы свой дом.
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вторых девяностыъ уже не будет.
Как будет происходить - все это уже было совсем недавно в ОРДЛО. Конечно, Вы скажете, что это непризнанные территории, какой смысл сравнивать. А давайте сравним те виды бизнеса, где непризнанность никак не влияет. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами, строительство, ремонт, аренда. Не будем рассматривать банки, металлургию и подобное, где действительно есть зависимость от "признанности".
1) Миграция. Так же, как и сейчас, тогда примерно 70% населения выехало. Кто куда. Возвращались долго, в течение года наверное. Вернулись в полном составе пенсионеры, дебилы(кто не имел ни ума, ни активов) и те, кто имел недвижимые активы(квартиры, магазины, склады). Вернулись и смотрят один на одного, ибо их взаимовыгодное сотрудничество невозможно, у дебилов нет денег(да и нужды тоже), чтоб арендовать недвижимое имущество у богатых владельцев.Нет среднего класса, который не приехал в основном.Ну не спешил средний класс возвращаться. Некоторые не хотели из-за боязни продолжения боевых действий, некоторые нашли себя на новом месте жительства и осели там насовсем. Но кое-кто вернулся из них и начало по чуть-чуть двигаться. Ну очень слабо.
2) Бизнес. Он сильно изменился.
Никто не понимал что будет через месяц или год, соответственно ни о каких стратегиях развития речь уже не шла. Цель была "заработать прямо здесь и сейчас" ибо завтра тебя может уже и не быть тут.
Если что и ожило, так это бизнес, обеспечивающий базовые потребности - торговля, ремонт авто и быттехники, парикмахерские, транспорт. Без былого размаха, только в центровых местах, этого хватало с головой. Все локации попроще умерли на годы. Всякий экзотический бизнес умер навсегда (вроде гольф клубов), он стал не востребован.
Аренда квартир - первые полгода за комуналь, далее чуть больше. Но и на данный момент она болтается в районе 100$.
Ремонты квартир если кто и делал, то уже без размаха, попроще. Плинтус скрытого монтажа неприемлем. Простенькая плитка, простые обои, мебель, сделанная в гаражах. Незачем круче, все уже поняли, что квартира - это не вечное, один снаряд и "Давай по-новой, Миша, все ..йня"
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:30
Хіба ревуть воли, як ясла повні?©
+1
Все правильно!
Справжні(бідні) біженці /як мені розказували мої родичі і знайомі/ - то селились в школах/садочках, чи на якихось складах, чи в когось на хаті у кімнаті безкоштовно... - а ті, що мали кошти, то або сім'ю відправляли за кордон, або селились самі з сім'єю в Карпатах, Львові, і інших Західних містах в "курортних умовах".
Так що тут все по-чесному))
Хтось їсть пістні макарони без хліба, а хтось - печене м'ясо, без макаронну...
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 12 кві, 2022 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:31
откуда у вас этот сталинизм? Воевать должны профессионалы, в сети есть видео что делали рашисты с теробороной Бучи, кому стало легче что этих ребят убили, их женам или лично вам? А так могли бы работать, окопы рыть в тылу, гуманитарку развозить, на блокпостах стоять. Вообщем я не разделяю призывов умирать за Родину, Родине не нужны трупы. Нужны живые люди способные дать и воспитать потомство, отстроить разрушенное, работать на экономику.
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