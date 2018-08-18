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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 кві, 2022 17:29
hume написав: Хомякоид написав:
Что так жестко ?
Многие интересные люди пропали с форума.
Где Уно, Sequence, Конг, Либо, Серж ?
Либо воюет. Кто то на связь с ним выходил ?
Уно как многодетный отец имеет право на дальнюю эвакуацию. Конг 90% где то вблизи к военным. Капитан Либо
где то бухает, скорее всего на передовой в сша
Думаю Либо воююет.
Не нужно тут тролить.
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Хомякоид
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Додано: Вів 12 кві, 2022 17:44
Zebra написав: roberto dark написав: Хомякоид написав:
Думаю в Львові поперли покупці на нерухомість, тому почали швидко будувати.
"Куй железо пока горячо"
На днях знову мені звонив мій маклер зі Львову. Раніше пропонував мою квартиру перездати за 1000$ на місяць, але я відмовив ( здаю наразі за 550$ вже кілька років надійному айтишнику).
Піднімайте ціну - майте совість. Ті у кого грошей немає - не ваші клієнти. А ті хто втік від війни призовного віку - мусять платити 2х як мінімум. Якщо будете жаліти їх, то війна неодмінно добереться і до вас.
Многие (но надеюсь не все) львовяне-арендодатели и так показали своё гнилое нутро в тяжёлое время. А вы их ещё больше к этому подстрекаете. А вам не кажется, что (не дай бог) когда беда придёт и к ним, то им это припомнят? Лично у меня для них всегда будет ценник Х2.
И не вам судить кто от чего сбежал.
Взяли моду местные командовать кому куда идти. Меня эта деловитость в западных частях умиляет
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beee
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Додано: Вів 12 кві, 2022 18:28
beee написав: Damien написав:
В том и дело, что у них доход был нормальный, пока не уехали их клиенты(которые не имели 500к, не имели своих стоматологий, СТО и даже квартир). А им терять нечего, они будут цепляться за Европу до крови из пальцев. И у многих получится
Потом доход станет уже ненормальным, далее закрытие бизнеса и продажа "почем дадут".
Чтоб было "как в Прибалтике" - это оптимистично, для этого надо чтоб угроза войны не висела
Как раз наоборот. Как это не парадоксально. Конкуренции меньше в разы.
Как сказал ПВО шник знакомый, сейчас будут 90 е годы в плане перспективы. Именно в такое время можно и реализоваться
Вторых девяностыъ уже не будет.
Как будет происходить - все это уже было совсем недавно в ОРДЛО. Конечно, Вы скажете, что это непризнанные территории, какой смысл сравнивать. А давайте сравним те виды бизнеса, где непризнанность никак не влияет. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами, строительство, ремонт, аренда. Не будем рассматривать банки, металлургию и подобное, где действительно есть зависимость от "признанности".
1) Миграция. Так же, как и сейчас, тогда примерно 70% населения выехало. Кто куда. Возвращались долго, в течение года наверное. Вернулись в полном составе пенсионеры, дебилы(кто не имел ни ума, ни активов) и те, кто имел недвижимые активы(квартиры, магазины, склады). Вернулись и смотрят один на одного, ибо их взаимовыгодное сотрудничество невозможно, у дебилов нет денег(да и нужды тоже), чтоб арендовать недвижимое имущество у богатых владельцев.Нет среднего класса, который не приехал в основном.Ну не спешил средний класс возвращаться. Некоторые не хотели из-за боязни продолжения боевых действий, некоторые нашли себя на новом месте жительства и осели там насовсем. Но кое-кто вернулся из них и начало по чуть-чуть двигаться. Ну очень слабо.
2) Бизнес. Он сильно изменился.
Никто не понимал что будет через месяц или год, соответственно ни о каких стратегиях развития речь уже не шла. Цель была "заработать прямо здесь и сейчас" ибо завтра тебя может уже и не быть тут.
Если что и ожило, так это бизнес, обеспечивающий базовые потребности - торговля, ремонт авто и быттехники, парикмахерские, транспорт. Без былого размаха, только в центровых местах, этого хватало с головой. Все локации попроще умерли на годы. Всякий экзотический бизнес умер навсегда (вроде гольф клубов), он стал не востребован.
Аренда квартир - первые полгода за комуналь, далее чуть больше. Но и на данный момент она болтается в районе 100$.
Ремонты квартир если кто и делал, то уже без размаха, попроще. Плинтус скрытого монтажа
неприемлем. Простенькая плитка, простые обои, мебель, сделанная в гаражах. Незачем круче, все уже поняли, что квартира - это не вечное, один снаряд и "Давай по-новой, Миша, все ..йня"
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Damien
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Додано: Вів 12 кві, 2022 19:16
Damien написав:
Вторых девяностыъ уже не будет.
beee написав: Damien написав:
В том и дело, что у них доход был нормальный, пока не уехали их клиенты(которые не имели 500к, не имели своих стоматологий, СТО и даже квартир). А им терять нечего, они будут цепляться за Европу до крови из пальцев. И у многих получится
Потом доход станет уже ненормальным, далее закрытие бизнеса и продажа "почем дадут".
Чтоб было "как в Прибалтике" - это оптимистично, для этого надо чтоб угроза войны не висела
Как раз наоборот. Как это не парадоксально. Конкуренции меньше в разы.
Как сказал ПВО шник знакомый, сейчас будут 90 е годы в плане перспективы. Именно в такое время можно и реализоваться
Как будет происходить - все это уже было совсем недавно в ОРДЛО. Конечно, Вы скажете, что это непризнанные территории, какой смысл сравнивать. А давайте сравним те виды бизнеса, где непризнанность никак не влияет. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами, строительство, ремонт, аренда. Не будем рассматривать банки, металлургию и подобное, где действительно есть зависимость от "признанности".
1) Миграция. Так же, как и сейчас, тогда примерно 70% населения выехало. Кто куда. Возвращались долго, в течение года наверное. Вернулись в полном составе пенсионеры, дебилы(кто не имел ни ума, ни активов) и те, кто имел недвижимые активы(квартиры, магазины, склады). Вернулись и смотрят один на одного, ибо их взаимовыгодное сотрудничество невозможно, у дебилов нет денег(да и нужды тоже), чтоб арендовать недвижимое имущество у богатых владельцев.Нет среднего класса, который не приехал в основном.Ну не спешил средний класс возвращаться. Некоторые не хотели из-за боязни продолжения боевых действий, некоторые нашли себя на новом месте жительства и осели там насовсем. Но кое-кто вернулся из них и начало по чуть-чуть двигаться. Ну очень слабо.
2) Бизнес. Он сильно изменился.
Никто не понимал что будет через месяц или год, соответственно ни о каких стратегиях развития речь уже не шла. Цель была "заработать прямо здесь и сейчас" ибо завтра тебя может уже и не быть тут.
Если что и ожило, так это бизнес, обеспечивающий базовые потребности - торговля, ремонт авто и быттехники, парикмахерские, транспорт. Без былого размаха, только в центровых местах, этого хватало с головой. Все локации попроще умерли на годы. Всякий экзотический бизнес умер навсегда (вроде гольф клубов), он стал не востребован.
Аренда квартир - первые полгода за комуналь, далее чуть больше. Но и на данный момент она болтается в районе 100$.
Ремонты квартир если кто и делал, то уже без размаха, попроще. Плинтус скрытого монтажа
неприемлем. Простенькая плитка, простые обои, мебель, сделанная в гаражах. Незачем круче, все уже поняли, что квартира - это не вечное, один снаряд и "Давай по-новой, Миша, все ..йня"
та не, Damien, усе буде харашо! Нам зара ЕС насипе багато грощів, ми все відбудуємо - головне вірити...
хоча моя вірійка, наприклад, вже здохла...
чесно, не можу зрозуміти, як люди могли пройти 5 років війни в 1941-45 роках...
це настільки треба бути таким... яким до речі?
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Додано: Вів 12 кві, 2022 19:31
change_pm написав:
чесно, не можу зрозуміти, як люди могли пройти 5 років війни в 1941-45 роках...
це настільки треба бути таким... яким до речі?
Після 1945 року перемогу не святкували ще 2 строліття, бо ніхто не хотів згадувати ті роки і перемогу, бо поки не виросло нове покоління, то була не перемога, а завершення особистої трагедії.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 19:35
Zebra написав: change_pm написав:
чесно, не можу зрозуміти, як люди могли пройти 5 років війни в 1941-45 роках...
це настільки треба бути таким... яким до речі?
Після 1945 року перемогу не святкували ще 2 десятиріччя
, бо ніхто не хотів згадувати ті роки і перемогу, бо поки не виросло нове покоління, то була не перемога, а завершення особистої трагедії.
слух, тим бездітним дівчатам які виїхали, і наприклад, сім"я Олежана - їм що не згадувати?
що не святкувати?
все у людей супер - і безкоштовне проживання і їжа, а те, що дехто зловживає...
ну, як то кажуть про прогнозу одніє дівчини - їх в 35 році вже не пустять в ЕС )))
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