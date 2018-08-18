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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 кві, 2022 17:29
hume написав: Хомякоид написав:
Что так жестко ?
Многие интересные люди пропали с форума.
Где Уно, Sequence, Конг, Либо, Серж ?
Либо воюет. Кто то на связь с ним выходил ?
Уно как многодетный отец имеет право на дальнюю эвакуацию. Конг 90% где то вблизи к военным. Капитан Либо
где то бухает, скорее всего на передовой в сша
Думаю Либо воююет.
Не нужно тут тролить.
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Хомякоид
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Додано: Вів 12 кві, 2022 17:44
Zebra написав: roberto dark написав: Хомякоид написав:
Думаю в Львові поперли покупці на нерухомість, тому почали швидко будувати.
"Куй железо пока горячо"
На днях знову мені звонив мій маклер зі Львову. Раніше пропонував мою квартиру перездати за 1000$ на місяць, але я відмовив ( здаю наразі за 550$ вже кілька років надійному айтишнику).
Піднімайте ціну - майте совість. Ті у кого грошей немає - не ваші клієнти. А ті хто втік від війни призовного віку - мусять платити 2х як мінімум. Якщо будете жаліти їх, то війна неодмінно добереться і до вас.
Многие (но надеюсь не все) львовяне-арендодатели и так показали своё гнилое нутро в тяжёлое время. А вы их ещё больше к этому подстрекаете. А вам не кажется, что (не дай бог) когда беда придёт и к ним, то им это припомнят? Лично у меня для них всегда будет ценник Х2.
И не вам судить кто от чего сбежал.
Взяли моду местные командовать кому куда идти. Меня эта деловитость в западных частях умиляет
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beee
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Додано: Вів 12 кві, 2022 18:28
beee написав: Damien написав:
В том и дело, что у них доход был нормальный, пока не уехали их клиенты(которые не имели 500к, не имели своих стоматологий, СТО и даже квартир). А им терять нечего, они будут цепляться за Европу до крови из пальцев. И у многих получится
Потом доход станет уже ненормальным, далее закрытие бизнеса и продажа "почем дадут".
Чтоб было "как в Прибалтике" - это оптимистично, для этого надо чтоб угроза войны не висела
Как раз наоборот. Как это не парадоксально. Конкуренции меньше в разы.
Как сказал ПВО шник знакомый, сейчас будут 90 е годы в плане перспективы. Именно в такое время можно и реализоваться
Вторых девяностыъ уже не будет.
Как будет происходить - все это уже было совсем недавно в ОРДЛО. Конечно, Вы скажете, что это непризнанные территории, какой смысл сравнивать. А давайте сравним те виды бизнеса, где непризнанность никак не влияет. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами, строительство, ремонт, аренда. Не будем рассматривать банки, металлургию и подобное, где действительно есть зависимость от "признанности".
1) Миграция. Так же, как и сейчас, тогда примерно 70% населения выехало. Кто куда. Возвращались долго, в течение года наверное. Вернулись в полном составе пенсионеры, дебилы(кто не имел ни ума, ни активов) и те, кто имел недвижимые активы(квартиры, магазины, склады). Вернулись и смотрят один на одного, ибо их взаимовыгодное сотрудничество невозможно, у дебилов нет денег(да и нужды тоже), чтоб арендовать недвижимое имущество у богатых владельцев.Нет среднего класса, который не приехал в основном.Ну не спешил средний класс возвращаться. Некоторые не хотели из-за боязни продолжения боевых действий, некоторые нашли себя на новом месте жительства и осели там насовсем. Но кое-кто вернулся из них и начало по чуть-чуть двигаться. Ну очень слабо.
2) Бизнес. Он сильно изменился.
Никто не понимал что будет через месяц или год, соответственно ни о каких стратегиях развития речь уже не шла. Цель была "заработать прямо здесь и сейчас" ибо завтра тебя может уже и не быть тут.
Если что и ожило, так это бизнес, обеспечивающий базовые потребности - торговля, ремонт авто и быттехники, парикмахерские, транспорт. Без былого размаха, только в центровых местах, этого хватало с головой. Все локации попроще умерли на годы. Всякий экзотический бизнес умер навсегда (вроде гольф клубов), он стал не востребован.
Аренда квартир - первые полгода за комуналь, далее чуть больше. Но и на данный момент она болтается в районе 100$.
Ремонты квартир если кто и делал, то уже без размаха, попроще. Плинтус скрытого монтажа
неприемлем. Простенькая плитка, простые обои, мебель, сделанная в гаражах. Незачем круче, все уже поняли, что квартира - это не вечное, один снаряд и "Давай по-новой, Миша, все ..йня"
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Damien
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Додано: Вів 12 кві, 2022 20:11
Как можно сравнивать ОРДЛО и независимое европейской государство и делать на этом упрощения.
Приднестровье, Абхазия, Крым, Донбасс - и всё что творит Россия, модель вы пытаетесь наложить на Киев? А почему Хорватию тогда не взять?
Украина сегодня в тренде. Украинец звучит гордо в каждом уголке планеты. Уже никто не спутает украинца и прости Господи кацапа.
Американцы знают не просто, где находится Украина, а где расположены Буча и оболонский район.
И вы здесь хотите сказать, что такую страну и народ ждёт примерно то же, что и мерзких предателей из ОРДЛО?
У меня в 2014 году купил квартиру бизнесмен из Донецка, потому что он привык к свободе, он морально не смог бы жить на россии.
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beee
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Додано: Вів 12 кві, 2022 20:32
Касательно послевоенных цен могу сказать точно, что всё новопостроенное или отделанное в этом году дёшево не будет. Цены уже выросли на материалы офигенно, а будет ещё подорожание. из текущих закупок цемент +25%, лес +25%, металл профиль и лист +30%, ворота секционные +50%. И часть из этого ещё из старых закупокзакупок (т.е. поставщик покупал это по старым ценам и мог хорошо подвинуться по цене)
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budmix_org
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Додано: Вів 12 кві, 2022 20:41
budmix_org написав:
Касательно послевоенных цен могу сказать точно, что всё новопостроенное или отделанное в этом году дёшево не будет
. Цены уже выросли на материалы офигенно, а будет ещё подорожание. из текущих закупок цемент +25%, лес +25%, металл профиль и лист +30%, ворота секционные +50%. И часть из этого ещё из старых закупокзакупок (т.е. поставщик покупал это по старым ценам и мог хорошо подвинуться по цене)
Дешево не будет в первый год, оно просто продаваться не будет.
Если нет цели заморозить деньги на пару лет(а потом все равно продать в убыток), то лучше не строить сейчас
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Damien
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Додано: Вів 12 кві, 2022 20:45
Damien написав: budmix_org написав:
Касательно послевоенных цен могу сказать точно, что всё новопостроенное или отделанное в этом году дёшево не будет
. Цены уже выросли на материалы офигенно, а будет ещё подорожание. из текущих закупок цемент +25%, лес +25%, металл профиль и лист +30%, ворота секционные +50%. И часть из этого ещё из старых закупокзакупок (т.е. поставщик покупал это по старым ценам и мог хорошо подвинуться по цене)
Дешево не будет в первый год, оно просто продаваться не будет.
Если нет цели заморозить деньги на пару лет(а потом все равно продать в убыток), то лучше не строить сейчас
Мы этим летом тоже так думали когда очередь на газоблок 2 месяца, а цена на него росла каждую неделю. Пиломатериал вырос в 2 раза и очередь 2 недели.
Стёкла будут дефицитом несколько лет точно. Миллионы м2 побили
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beee
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Додано: Вів 12 кві, 2022 20:50
beee написав:
Как можно сравнивать ОРДЛО и независимое европейской государство и делать на этом упрощения.
Приднестровье, Абхазия, Крым, Донбасс - и всё что творит Россия, модель вы пытаетесь наложить на Киев? А почему Хорватию тогда не взять?
Украина сегодня в тренде. Украинец звучит гордо в каждом уголке планеты. Уже никто не спутает украинца и прости Господи кацапа.
Американцы знают не просто, где находится Украина, а где расположены Буча и оболонский район.
И вы здесь хотите сказать, что такую страну и народ ждёт примерно то же, что и мерзких предателей из ОРДЛО?
У меня в 2014 году купил квартиру бизнесмен из Донецка, потому что он привык к свободе, он морально не смог бы жить на россии.
К сожалению, знаний где расположена Буча и уважения к украинцам недостаточно для радужных перспектив Украины.
Вы так и не провели нужных параллелей с ОРДЛО, именно параллелей, сравнивать их действительно не нужно.
Жизнь кипит только там, где есть финансовые вливания из-за рубежа(не на танки, а на постройку заводов-филиалов западных компаний), где есть уверенность в завтрашнем дне.
А если нет этого, то даже если во всем мире будут знать не только Бучу, но и Крыжополь - все равно получится аналог Абхазии, ОРДЛО, Приднестровья(не с точки зрения устройства и свобод, а с точки зрения экономики)
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Damien
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Додано: Вів 12 кві, 2022 21:04
beee написав: Damien написав: budmix_org написав:
Касательно послевоенных цен могу сказать точно, что всё новопостроенное или отделанное в этом году дёшево не будет
. Цены уже выросли на материалы офигенно, а будет ещё подорожание. из текущих закупок цемент +25%, лес +25%, металл профиль и лист +30%, ворота секционные +50%. И часть из этого ещё из старых закупокзакупок (т.е. поставщик покупал это по старым ценам и мог хорошо подвинуться по цене)
Дешево не будет в первый год, оно просто продаваться не будет.
Если нет цели заморозить деньги на пару лет(а потом все равно продать в убыток), то лучше не строить сейчас
Мы этим летом тоже так думали когда очередь на газоблок 2 месяца, а цена на него росла каждую неделю. Пиломатериал вырос в 2 раза и очередь 2 недели. Стёкла будут дефицитом несколько лет точно.
Миллионы м2 побили
і ти думаєш будут платити 3 ціни?
імхо, бідні заб"єть фанерой чи вотевер затягнуть...
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Додано: Вів 12 кві, 2022 21:16
Damien написав: beee написав:
Как можно сравнивать ОРДЛО и независимое европейской государство и делать на этом упрощения.
Приднестровье, Абхазия, Крым, Донбасс - и всё что творит Россия, модель вы пытаетесь наложить на Киев? А почему Хорватию тогда не взять?
Украина сегодня в тренде. Украинец звучит гордо в каждом уголке планеты. Уже никто не спутает украинца и прости Господи кацапа.
Американцы знают не просто, где находится Украина, а где расположены Буча и оболонский район.
И вы здесь хотите сказать, что такую страну и народ ждёт примерно то же, что и мерзких предателей из ОРДЛО?
У меня в 2014 году купил квартиру бизнесмен из Донецка, потому что он привык к свободе, он морально не смог бы жить на россии.
К сожалению, знаний где расположена Буча и уважения к украинцам недостаточно для
радужных перспектив Украины.
Вы так и не провели нужных параллелей с ОРДЛО, именно параллелей, сравнивать их действительно не нужно.
Жизнь кипит только там, где есть финансовые вливания из-за рубежа(не на танки, а на постройку заводов-филиалов западных компаний), где есть уверенность в завтрашнем дне.
А если нет этого, то даже если во всем мире будут знать не только Бучу, но и Крыжополь - все равно получится аналог Абхазии, ОРДЛО, Приднестровья(не с точки зрения устройства и свобод, а с точки зрения экономики)
я сьогодні бачив графічок, що цікавість до проблем України в світи почала спадати (гугло-запити)...
тому - дай нам Божечка протриматись, поки вона не зійде на нет!!!
народ в "йоропах" хвилює інфлец, майбутня рецесія, ставки іпотеки і ціна на бензин...
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