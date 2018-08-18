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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 кві, 2022 22:12
budmix_org написав:
Касательно послевоенных цен могу сказать точно, что всё новопостроенное или отделанное в этом году дёшево не будет. Цены уже выросли на материалы офигенно, а будет ещё подорожание. из текущих закупок цемент +25%, лес +25%, металл профиль и лист +30%, ворота секционные +50%. И часть из этого ещё из старых закупокзакупок (т.е. поставщик покупал это по старым ценам и мог хорошо подвинуться по цене)
Себестоимость нового конечно возрастет, но цена вторички упадет.
Просто не будут строить.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 22:19
change_pm написав: Damien написав: beee написав:
Как можно сравнивать ОРДЛО и независимое европейской государство и делать на этом упрощения.
Приднестровье, Абхазия, Крым, Донбасс - и всё что творит Россия, модель вы пытаетесь наложить на Киев? А почему Хорватию тогда не взять?
Украина сегодня в тренде. Украинец звучит гордо в каждом уголке планеты. Уже никто не спутает украинца и прости Господи кацапа.
Американцы знают не просто, где находится Украина, а где расположены Буча и оболонский район.
И вы здесь хотите сказать, что такую страну и народ ждёт примерно то же, что и мерзких предателей из ОРДЛО?
У меня в 2014 году купил квартиру бизнесмен из Донецка, потому что он привык к свободе, он морально не смог бы жить на россии.
К сожалению, знаний где расположена Буча и уважения к украинцам недостаточно для
радужных перспектив Украины.
Вы так и не провели нужных параллелей с ОРДЛО, именно параллелей, сравнивать их действительно не нужно.
Жизнь кипит только там, где есть финансовые вливания из-за рубежа(не на танки, а на постройку заводов-филиалов западных компаний), где есть уверенность в завтрашнем дне.
А если нет этого, то даже если во всем мире будут знать не только Бучу, но и Крыжополь - все равно получится аналог Абхазии, ОРДЛО, Приднестровья(не с точки зрения устройства и свобод, а с точки зрения экономики)
я сьогодні бачив графічок, що цікавість до проблем України в світи почала спадати (гугло-запити)...
тому - дай нам Божечка протриматись, поки вона не зійде на нет!!!
народ в "йоропах" хвилює інфлец, майбутня рецесія, ставки іпотеки і ціна на бензин...
Підтверджую. Якось вже гострота пройшла.
Товчуться на місті, нічого нового.
Думаю так в більшості.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 22:22
Investor_K написав:
Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?
Нотариусы и реестры недвиги уже открыли чтоб продавать?
Вы ж понимаете что это инвестиционное решение и оно тесно связано с ценой (на момент фактической продажи), своими личными планами, общим объемом имеющейся недвиги.
Лично я думаю будет спад цен вследствии падения
покупательской способности на недвигу.
Востаннє редагувалось Negotive
в Вів 12 кві, 2022 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 22:23
россия не будет выплачивать убытки?
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Додано: Вів 12 кві, 2022 23:09
beee написав:
россия не будет выплачивать убытки?
Добровольно нет.
Вплоть до ядерной войны.
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