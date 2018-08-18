beee написав:

Как можно сравнивать ОРДЛО и независимое европейской государство и делать на этом упрощения.Приднестровье, Абхазия, Крым, Донбасс - и всё что творит Россия, модель вы пытаетесь наложить на Киев? А почему Хорватию тогда не взять?Украина сегодня в тренде. Украинец звучит гордо в каждом уголке планеты. Уже никто не спутает украинца и прости Господи кацапа.Американцы знают не просто, где находится Украина, а где расположены Буча и оболонский район.И вы здесь хотите сказать, что такую страну и народ ждёт примерно то же, что и мерзких предателей из ОРДЛО?У меня в 2014 году купил квартиру бизнесмен из Донецка, потому что он привык к свободе, он морально не смог бы жить на россии.