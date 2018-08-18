RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9735973697379738

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 192
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:12

  budmix_org написав:Касательно послевоенных цен могу сказать точно, что всё новопостроенное или отделанное в этом году дёшево не будет. Цены уже выросли на материалы офигенно, а будет ещё подорожание. из текущих закупок цемент +25%, лес +25%, металл профиль и лист +30%, ворота секционные +50%. И часть из этого ещё из старых закупокзакупок (т.е. поставщик покупал это по старым ценам и мог хорошо подвинуться по цене)

Себестоимость нового конечно возрастет, но цена вторички упадет.
Просто не будут строить.
UA
 
Повідомлень: 6634
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1326 раз.
Подякували: 1579 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:19

  change_pm написав:
  Damien написав:
  beee написав:Как можно сравнивать ОРДЛО и независимое европейской государство и делать на этом упрощения.
Приднестровье, Абхазия, Крым, Донбасс - и всё что творит Россия, модель вы пытаетесь наложить на Киев? А почему Хорватию тогда не взять?
Украина сегодня в тренде. Украинец звучит гордо в каждом уголке планеты. Уже никто не спутает украинца и прости Господи кацапа.
Американцы знают не просто, где находится Украина, а где расположены Буча и оболонский район.
И вы здесь хотите сказать, что такую страну и народ ждёт примерно то же, что и мерзких предателей из ОРДЛО?
У меня в 2014 году купил квартиру бизнесмен из Донецка, потому что он привык к свободе, он морально не смог бы жить на россии.

К сожалению, знаний где расположена Буча и уважения к украинцам недостаточно для радужных перспектив Украины.
Вы так и не провели нужных параллелей с ОРДЛО, именно параллелей, сравнивать их действительно не нужно.
Жизнь кипит только там, где есть финансовые вливания из-за рубежа(не на танки, а на постройку заводов-филиалов западных компаний), где есть уверенность в завтрашнем дне.
А если нет этого, то даже если во всем мире будут знать не только Бучу, но и Крыжополь - все равно получится аналог Абхазии, ОРДЛО, Приднестровья(не с точки зрения устройства и свобод, а с точки зрения экономики)

я сьогодні бачив графічок, що цікавість до проблем України в світи почала спадати (гугло-запити)...
тому - дай нам Божечка протриматись, поки вона не зійде на нет!!!

народ в "йоропах" хвилює інфлец, майбутня рецесія, ставки іпотеки і ціна на бензин...


Підтверджую. Якось вже гострота пройшла.
Товчуться на місті, нічого нового.
Думаю так в більшості.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:22

  Investor_K написав:Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?

Нотариусы и реестры недвиги уже открыли чтоб продавать?
Вы ж понимаете что это инвестиционное решение и оно тесно связано с ценой (на момент фактической продажи), своими личными планами, общим объемом имеющейся недвиги.
Лично я думаю будет спад цен вследствии падения покупательской способности на недвигу.
Востаннє редагувалось Negotive в Вів 12 кві, 2022 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Negotive
 
Повідомлень: 36
З нами з: 08.03.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:23

россия не будет выплачивать убытки?
beee
 
Повідомлень: 398
З нами з: 26.11.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:09

  beee написав:россия не будет выплачивать убытки?

Добровольно нет.
Вплоть до ядерной войны.
UA
 
Повідомлень: 6634
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1326 раз.
Подякували: 1579 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:38

  UA написав:
  beee написав:россия не будет выплачивать убытки?

Добровольно нет.
Вплоть до ядерной войны.
Не будьте так категоричны. Вспомните Стокгольмский арбитраж и как быстро Нафтогаз по нему получил деньги
Sinica
 
Повідомлень: 198
З нами з: 08.07.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:46

  Sinica написав:
  UA написав:
  beee написав:россия не будет выплачивать убытки?

Добровольно нет.
Вплоть до ядерной войны.
Не будьте так категоричны. Вспомните Стокгольмский арбитраж и как быстро Нафтогаз по нему получил деньги


Насколько я знаю, это и тут на форуме когда-то обсуждалось, там не такая уж однозначная ситуация была. Украина тоже должна была газпрому и под более высокие проценты. В опчем, погоняли деньги туда-сюда.
Я переповествую, насколько это соответствует реальности - ненаю.
"За шо купил, за то продал"
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12926
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6742 раз.
Подякували: 3761 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что там со сбитым боингом МН-17? Расия заплатила? И чем,вообще,дело закончилось?
1973cc11
 
Повідомлень: 31
З нами з: 13.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9735973697379738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2195, 2196, 2197
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21960 6027207
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 кві, 2022 20:34
prodigy
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2159656
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34276
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (494)
13.04.2022 00:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.