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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9735973697379738

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:12

  budmix_org написав:Касательно послевоенных цен могу сказать точно, что всё новопостроенное или отделанное в этом году дёшево не будет. Цены уже выросли на материалы офигенно, а будет ещё подорожание. из текущих закупок цемент +25%, лес +25%, металл профиль и лист +30%, ворота секционные +50%. И часть из этого ещё из старых закупокзакупок (т.е. поставщик покупал это по старым ценам и мог хорошо подвинуться по цене)

Себестоимость нового конечно возрастет, но цена вторички упадет.
Просто не будут строить.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:19

  change_pm написав:
  Damien написав:
  beee написав:Как можно сравнивать ОРДЛО и независимое европейской государство и делать на этом упрощения.
Приднестровье, Абхазия, Крым, Донбасс - и всё что творит Россия, модель вы пытаетесь наложить на Киев? А почему Хорватию тогда не взять?
Украина сегодня в тренде. Украинец звучит гордо в каждом уголке планеты. Уже никто не спутает украинца и прости Господи кацапа.
Американцы знают не просто, где находится Украина, а где расположены Буча и оболонский район.
И вы здесь хотите сказать, что такую страну и народ ждёт примерно то же, что и мерзких предателей из ОРДЛО?
У меня в 2014 году купил квартиру бизнесмен из Донецка, потому что он привык к свободе, он морально не смог бы жить на россии.

К сожалению, знаний где расположена Буча и уважения к украинцам недостаточно для радужных перспектив Украины.
Вы так и не провели нужных параллелей с ОРДЛО, именно параллелей, сравнивать их действительно не нужно.
Жизнь кипит только там, где есть финансовые вливания из-за рубежа(не на танки, а на постройку заводов-филиалов западных компаний), где есть уверенность в завтрашнем дне.
А если нет этого, то даже если во всем мире будут знать не только Бучу, но и Крыжополь - все равно получится аналог Абхазии, ОРДЛО, Приднестровья(не с точки зрения устройства и свобод, а с точки зрения экономики)

я сьогодні бачив графічок, що цікавість до проблем України в світи почала спадати (гугло-запити)...
тому - дай нам Божечка протриматись, поки вона не зійде на нет!!!

народ в "йоропах" хвилює інфлец, майбутня рецесія, ставки іпотеки і ціна на бензин...


Підтверджую. Якось вже гострота пройшла.
Товчуться на місті, нічого нового.
Думаю так в більшості.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:22

  Investor_K написав:Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?

Нотариусы и реестры недвиги уже открыли чтоб продавать?
Вы ж понимаете что это инвестиционное решение и оно тесно связано с ценой (на момент фактической продажи), своими личными планами, общим объемом имеющейся недвиги.
Лично я думаю будет спад цен вследствии падения покупательской способности на недвигу.
Востаннє редагувалось Negotive в Вів 12 кві, 2022 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:23

россия не будет выплачивать убытки?
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:09

  beee написав:россия не будет выплачивать убытки?

Добровольно нет.
Вплоть до ядерной войны.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:38

  UA написав:
  beee написав:россия не будет выплачивать убытки?

Добровольно нет.
Вплоть до ядерной войны.
Не будьте так категоричны. Вспомните Стокгольмский арбитраж и как быстро Нафтогаз по нему получил деньги
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:46

  Sinica написав:
  UA написав:
  beee написав:россия не будет выплачивать убытки?

Добровольно нет.
Вплоть до ядерной войны.
Не будьте так категоричны. Вспомните Стокгольмский арбитраж и как быстро Нафтогаз по нему получил деньги


Насколько я знаю, это и тут на форуме когда-то обсуждалось, там не такая уж однозначная ситуация была. Украина тоже должна была газпрому и под более высокие проценты. В опчем, погоняли деньги туда-сюда.
Я переповествую, насколько это соответствует реальности - ненаю.
"За шо купил, за то продал"
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что там со сбитым боингом МН-17? Расия заплатила? И чем,вообще,дело закончилось?
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:04

Damien хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны
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