RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9735973697379738

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:22

  Investor_K написав:Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?

Нотариусы и реестры недвиги уже открыли чтоб продавать?
Вы ж понимаете что это инвестиционное решение и оно тесно связано с ценой (на момент фактической продажи), своими личными планами, общим объемом имеющейся недвиги.
Лично я думаю будет спад цен вследствии падения покупательской способности на недвигу.
Востаннє редагувалось Negotive в Вів 12 кві, 2022 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Negotive
 
Повідомлень: 36
З нами з: 08.03.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:04

Damien хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны
budmix_org
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 10.12.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:21

  budmix_org написав:Damien хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны


Какой город?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7324
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:29

  Damien написав:
  budmix_org написав:Касательно послевоенных цен могу сказать точно, что всё новопостроенное или отделанное в этом году дёшево не будет. Цены уже выросли на материалы офигенно, а будет ещё подорожание. из текущих закупок цемент +25%, лес +25%, металл профиль и лист +30%, ворота секционные +50%. И часть из этого ещё из старых закупокзакупок (т.е. поставщик покупал это по старым ценам и мог хорошо подвинуться по цене)

Дешево не будет в первый год, оно просто продаваться не будет.
Если нет цели заморозить деньги на пару лет(а потом все равно продать в убыток), то лучше не строить сейчас

Продаваться по новым ценам будет, но не везде.
budmix_org
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 10.12.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:30

  Investor_K написав:
  budmix_org написав:Damien хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны


Какой город?

Каменское, Днепропетровская область
budmix_org
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 10.12.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Х.З. или так по всей Виннице, но народ жалуеться на полное падение доходов


Пока за войной экономики не видно, но думаю все будет печально
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1697
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:19

Хомякоид с экономикой очень плохо, но тут надо учесть такой момент:
Европейским странам наши беженци обходятся более 300 евро месяц каждый (в Германии, Польше, Чехии компенсируют арендодателям, которые селят беженцев, плюс платят пособия. В других странах, наверное, тоже). Сейчас идут переговоры о безусловном базовом доходе для украинцев, чтоб заставить их вернуться и сэкономить. Финансирование ща счёт Евросоюза и международных институтов, возможно и Штаты подключатся. Это будет вариант распределительной экономики
budmix_org
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 10.12.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:47

  budmix_org написав:
  Investor_K написав:
  budmix_org написав:Damien хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны


Какой город?

Каменское, Днепропетровская область

В ДнепроДыме сейчас какие цены на аренду? Новостроев же нет вообще, ну кроме таунхаусов и, как у Флая, нахалстроя? Много приехало беженцев?
барабашов
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 16.06.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:47

  budmix_org написав:Хомякоид с экономикой очень плохо, но тут надо учесть такой момент:
Европейским странам наши беженци обходятся более 300 евро месяц каждый (в Германии, Польше, Чехии компенсируют арендодателям, которые селят беженцев, плюс платят пособия. В других странах, наверное, тоже). Сейчас идут переговоры о безусловном базовом доходе для украинцев, чтоб заставить их вернуться и сэкономить. Финансирование ща счёт Евросоюза и международных институтов, возможно и Штаты подключатся. Это будет вариант распределительной экономики


Вообще идея мне нравиться.
Многие сразу вернуться.
Думаю даже 200 евро будет достаточно или минималки.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1697
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9735973697379738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2195, 2196, 2197
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21960 6043782
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 кві, 2022 20:34
prodigy
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2159691
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34276
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2976)
13.04.2022 10:44
О.Bank (957)
13.04.2022 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.