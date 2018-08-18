|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 кві, 2022 22:22
Investor_K написав:
Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?
Нотариусы и реестры недвиги уже открыли чтоб продавать?
Вы ж понимаете что это инвестиционное решение и оно тесно связано с ценой (на момент фактической продажи), своими личными планами, общим объемом имеющейся недвиги.
Лично я думаю будет спад цен вследствии падения
покупательской способности на недвигу.
Востаннє редагувалось Negotive
в Вів 12 кві, 2022 22:38, всього редагувалось 1 раз.
-
Negotive
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 08.03.22
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 кві, 2022 08:04
Damien хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны
-
budmix_org
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 10.12.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 кві, 2022 08:21
budmix_org написав:Damien
хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны
Какой город?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7324
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 кві, 2022 08:29
Damien написав: budmix_org написав:
Касательно послевоенных цен могу сказать точно, что всё новопостроенное или отделанное в этом году дёшево не будет
. Цены уже выросли на материалы офигенно, а будет ещё подорожание. из текущих закупок цемент +25%, лес +25%, металл профиль и лист +30%, ворота секционные +50%. И часть из этого ещё из старых закупокзакупок (т.е. поставщик покупал это по старым ценам и мог хорошо подвинуться по цене)
Дешево не будет в первый год, оно просто продаваться не будет.
Если нет цели заморозить деньги на пару лет(а потом все равно продать в убыток), то лучше не строить сейчас
Продаваться по новым ценам будет, но не везде.
-
budmix_org
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 10.12.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 кві, 2022 08:30
Investor_K написав: budmix_org написав:Damien
хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны
Какой город?
Каменское, Днепропетровская область
-
budmix_org
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 10.12.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 кві, 2022 08:45
Х.З. или так по всей Виннице, но народ жалуеться на полное падение доходов
Пока за войной экономики не видно, но думаю все будет печально
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1697
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2024 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 кві, 2022 09:19
Хомякоид с экономикой очень плохо, но тут надо учесть такой момент:
Европейским странам наши беженци обходятся более 300 евро месяц каждый (в Германии, Польше, Чехии компенсируют арендодателям, которые селят беженцев, плюс платят пособия. В других странах, наверное, тоже). Сейчас идут переговоры о безусловном базовом доходе для украинцев, чтоб заставить их вернуться и сэкономить. Финансирование ща счёт Евросоюза и международных институтов, возможно и Штаты подключатся. Это будет вариант распределительной экономики
-
budmix_org
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 10.12.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 кві, 2022 09:47
budmix_org написав: Investor_K написав: budmix_org написав:Damien
хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны
Какой город?
Каменское, Днепропетровская область
В ДнепроДыме сейчас какие цены на аренду? Новостроев же нет вообще, ну кроме таунхаусов и, как у Флая, нахалстроя? Много приехало беженцев?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2244
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 кві, 2022 09:47
budmix_org написав:Хомякоид
с экономикой очень плохо, но тут надо учесть такой момент:
Европейским странам наши беженци обходятся более 300 евро месяц каждый (в Германии, Польше, Чехии компенсируют арендодателям, которые селят беженцев, плюс платят пособия. В других странах, наверное, тоже). Сейчас идут переговоры о безусловном базовом доходе для украинцев, чтоб заставить их вернуться и сэкономить. Финансирование ща счёт Евросоюза и международных институтов, возможно и Штаты подключатся. Это будет вариант распределительной экономики
Вообще идея мне нравиться.
Многие сразу вернуться.
Думаю даже 200 евро будет достаточно или минималки.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1697
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2024 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21960
|6043782
|
|
|1008
|2159691
|
|
|16
|34276
|
|