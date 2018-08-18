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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 973697379738973997409741>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:22

  Investor_K написав:Освобождается одна квартира В Киеве. Продать или дальше сдавать?

Нотариусы и реестры недвиги уже открыли чтоб продавать?
Вы ж понимаете что это инвестиционное решение и оно тесно связано с ценой (на момент фактической продажи), своими личными планами, общим объемом имеющейся недвиги.
Лично я думаю будет спад цен вследствии падения покупательской способности на недвигу.
Востаннє редагувалось Negotive в Вів 12 кві, 2022 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:04

Damien хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны
budmix_org
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:21

  budmix_org написав:Damien хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны


Какой город?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:29

  Damien написав:
  budmix_org написав:Касательно послевоенных цен могу сказать точно, что всё новопостроенное или отделанное в этом году дёшево не будет. Цены уже выросли на материалы офигенно, а будет ещё подорожание. из текущих закупок цемент +25%, лес +25%, металл профиль и лист +30%, ворота секционные +50%. И часть из этого ещё из старых закупокзакупок (т.е. поставщик покупал это по старым ценам и мог хорошо подвинуться по цене)

Дешево не будет в первый год, оно просто продаваться не будет.
Если нет цели заморозить деньги на пару лет(а потом все равно продать в убыток), то лучше не строить сейчас

Продаваться по новым ценам будет, но не везде.
budmix_org
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:30

  Investor_K написав:
  budmix_org написав:Damien хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны


Какой город?

Каменское, Днепропетровская область
budmix_org
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Х.З. или так по всей Виннице, но народ жалуеться на полное падение доходов


Пока за войной экономики не видно, но думаю все будет печально
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:19

Хомякоид с экономикой очень плохо, но тут надо учесть такой момент:
Европейским странам наши беженци обходятся более 300 евро месяц каждый (в Германии, Польше, Чехии компенсируют арендодателям, которые селят беженцев, плюс платят пособия. В других странах, наверное, тоже). Сейчас идут переговоры о безусловном базовом доходе для украинцев, чтоб заставить их вернуться и сэкономить. Финансирование ща счёт Евросоюза и международных институтов, возможно и Штаты подключатся. Это будет вариант распределительной экономики
budmix_org
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:47

  budmix_org написав:
  Investor_K написав:
  budmix_org написав:Damien хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны


Какой город?

Каменское, Днепропетровская область

В ДнепроДыме сейчас какие цены на аренду? Новостроев же нет вообще, ну кроме таунхаусов и, как у Флая, нахалстроя? Много приехало беженцев?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:47

  budmix_org написав:Хомякоид с экономикой очень плохо, но тут надо учесть такой момент:
Европейским странам наши беженци обходятся более 300 евро месяц каждый (в Германии, Польше, Чехии компенсируют арендодателям, которые селят беженцев, плюс платят пособия. В других странах, наверное, тоже). Сейчас идут переговоры о безусловном базовом доходе для украинцев, чтоб заставить их вернуться и сэкономить. Финансирование ща счёт Евросоюза и международных институтов, возможно и Штаты подключатся. Это будет вариант распределительной экономики


Вообще идея мне нравиться.
Многие сразу вернуться.
Думаю даже 200 евро будет достаточно или минималки.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня с утра произошло то, о чем говорили пару дней назад. Позвонил риелтор и попросил предложить квартиры ценового сегмента 600-900 уе. Люди решили переезжать со Львова. Снимали за 1100 уе однушку в новострое. Хотят заключать на долгосрок (хотя хз можно ли сегодня планировать больше чем на месяц). Подозреваю, что они хотят сейчас зафиксить цену, чтоб опередить следующих прибывающих.

ПС
За не полных два месяца владелец квартиры поднял цену с 650 до 1100. Выводы делайте сами, а то тут трут сообщения где таких людей с шакалами называют.
hume
 
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