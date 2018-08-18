Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
кой город?[/quote] Каменское, Днепропетровская область[/quote] В ДнепроДыме сейчас какие цены на аренду? Новостроев же нет вообще, ну кроме таунхаусов и, как у Флая, нахалстроя? Много приехало беженцев?[/quote]
- до войны двуха с нормальным ремонтом, бытовухой, мебелью и автономным отоплением от 5500 до 11000. В зависимости от локации и уровня ремонта. Сейчас по этим ценам тоже легко сдать, а если с совестью договориться то +40-50%. Есть варианты и дешевле, чем до войны, арендодатели идут на встречу, только из уже разобрали - новостроевск нет, есть одна реновация заря холл - эстетично, но мне рентабельность не нра - беженцев реально много. Кстати большинство риэлторов комиссию не брали с них вообще
budmix_org У нас нереально много стало краматорских Хотя и Лисичанск, и Мариуполь, и сёла разные оттуда приехали. Харьков начал рассасываться, наверно есть куда возвращаться, жили скорее всего посуточно по 600-800грн. Самый центр Днепра.
hume написав:Сегодня с утра произошло то, о чем говорили пару дней назад. Позвонил риелтор и попросил предложить квартиры ценового сегмента 600-900 уе. Люди решили переезжать со Львова. Снимали за 1100 уе однушку в новострое. Хотят заключать на долгосрок (хотя хз можно ли сегодня планировать больше чем на месяц). Подозреваю, что они хотят сейчас зафиксить цену, чтоб опередить следующих прибывающих.
ПС За не полных два месяца владелец квартиры поднял цену с 650 до 1100. Выводы делайте сами, а то тут трут сообщения где таких людей с ... называют.
замінив одне слово на ... (три крапки)...
страніє ці люди, вони думають, що у Києві їм через деякий час так само не зроблять?
попит буде скрізь високим - треба всім звикати до високих цін, чи жити в "бараку", чи питати дорослих про досвід 80х-00х, і уплотнятьсі...
барабашов про Днепр наслышан тоже. Проблема настолько масштабная, а решить надо до холодов (6 мес всего). У нас в городе спешно пустые общаги приводят в минимально жилое состояние и заселяют. Но это всё равно мало
hume написав:За не полных два месяца владелец квартиры поднял цену с 650 до 1100. Выводы делайте сами, а то тут трут сообщения где таких людей с шакалами называют.
А в чем шакальство собственно? 650 тоже немалые деньги, у кого они есть, те и за 1100 смогут снять, а у кого денег нет, найдут альтернативу, хату в селе за бесплатно или за 100 баксов, или снимут за 650 жилье, которое раньше стоило 350. Никто не обязан сдавать комфорт за спасибо. Хочешь экономить - ужимайся, ищи жилье без удобств. В селах такое есть, даже на ЗУ, знакомые так выехали и живут себе в хате в Ивано-Франковской области, и не заявляют, что там где то шакалы с 650 до 1100 подняли цену.
budmix_org написав:Damien хз правильно ли, но от планов на этот год решил не отказываться, спрос есть, цены аренды не упали (у нас в регионе). Никому не подымал, но новый объект мог бы сдать в полтора раза дороже, чем до войны
Какой город?
Каменское, Днепропетровская область
Я бы сильно не обольщался. Сейчас понятно, что люди бегут от войны, а Днепропетровская обл является ближайшей условно спокойной. Спрос на аренду зашкаливает. Но далее, при любом развитии событий, он будет неизбежно падать. Война заканчивается - люди возвращаются домой в уцелевшее жилье или отстраивать разрушенное. Война не заканчивается - люди едут дальше, за границу или в большие города. Девяностые все еще помнят и знают, что в смутные времена надо держаться мегаполисов(если остаешься в своей стране)
beee написав:У меня все родственники из каменского. Уехали от туда. Эта территория небезопасна. С одной стороны граница с донецкой областью, с другой - Запорожье. Вероятность, что отрежут немалая
Мэр Бучи считает что буча тоже небезопасна, и возвращаться не нужно.
🔴
«Не повертайтеся, обмежуйте себе. Тут питання навіть не в тому, що немає світла, води, газу. А в тому, що війна не скінчилась. Ми знаємо, що на півночі з боку Білорусі також існує загроза і військові про це попереджають. Тож, щоб не створювати в подальшому транспортні колапси для наших Збройних сил, і не наражати себе на небезпеку, я порекомендував би жителям нашої громади не повертатися», – сказав Федорук.
стесняюсь спросить а если война продлится 100 лет это людям 100 лет в школах и санаториях западной Украины жить? Или на Бучу бульбаши напасть могут, а на Ровно/Луцк/Чернигов нет?
«Не повертайтеся, обмежуйте себе. Тут питання навіть не в тому, що немає світла, води, газу. А в тому, що війна не скінчилась. Ми знаємо, що на півночі з боку Білорусі також існує загроза і військові про це попереджають. Тож, щоб не створювати в подальшому транспортні колапси для наших Збройних сил, і не наражати себе на небезпеку, я порекомендував би жителям нашої громади не повертатися», – сказав Федорук.
стесняюсь спросить а если война продлится 100 лет это людям 100 лет в школах и санаториях западной Украины жить? Или на Бучу бульбаши напасть могут, а на Ровно/Луцк/Чернигов нет?
А много есть желающих вернуться в город без света, воды и связи?