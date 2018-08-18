Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:У меня все родственники из каменского. Уехали от туда. Эта территория небезопасна. С одной стороны граница с донецкой областью, с другой - Запорожье. Вероятность, что отрежут немалая
Мэр Бучи считает что буча тоже небезопасна, и возвращаться не нужно.
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«Не повертайтеся, обмежуйте себе. Тут питання навіть не в тому, що немає світла, води, газу. А в тому, що війна не скінчилась. Ми знаємо, що на півночі з боку Білорусі також існує загроза і військові про це попереджають. Тож, щоб не створювати в подальшому транспортні колапси для наших Збройних сил, і не наражати себе на небезпеку, я порекомендував би жителям нашої громади не повертатися», – сказав Федорук.
стесняюсь спросить а если война продлится 100 лет это людям 100 лет в школах и санаториях западной Украины жить? Или на Бучу бульбаши напасть могут, а на Ровно/Луцк/Чернигов нет?
слухай, якщо до кінця травня не буде припинення військових дій - то може і 100 років...
і тоді кожен повинен вирішити, що йому особисто робити - йде війна, тобі 18-60, військо не потребує, і роботи немає...
hume написав:За не полных два месяца владелец квартиры поднял цену с 650 до 1100. Выводы делайте сами, а то тут трут сообщения где таких людей с шакалами называют.
А в чем шакальство собственно? 650 тоже немалые деньги, у кого они есть, те и за 1100 смогут снять, а у кого денег нет, найдут альтернативу, хату в селе за бесплатно или за 100 баксов, или снимут за 650 жилье, которое раньше стоило 350. Никто не обязан сдавать комфорт за спасибо. Хочешь экономить - ужимайся, ищи жилье без удобств. В селах такое есть, даже на ЗУ, знакомые так выехали и живут себе в хате в Ивано-Франковской области, и не заявляют, что там где то шакалы с 650 до 1100 подняли цену.
Рынок. Как по мне нормально все. А вот воровать гуманитарку или конфискованные товары тут надо быть подлецом.
а работа куда делась, люди перемещаться, одеваться и жрать перестали? Логистические сложности есть на прифронтовых территориях. А 100 км в тыл народ живёт и работает как и до войны. Отдельная категория обосравшихся, сиганувших от войны аж в Европу, но это их личное дело, закон не запрещает значит можно.
1. Выпил. Расстроился ещё больше. Киев. Поставщик говорит: Газоблока нет и не будет скорее всего. Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные. Печально всё Металл был по 25 тыс
Востаннє редагувалось beee в Сер 13 кві, 2022 11:51, всього редагувалось 1 раз.