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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Желающих реально много. Люди устали в спортзалах жить. Наш кооператив готовы возвращаться и без электричества, лишь бы в своё
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:37

  vitaliian написав:
  beee написав:У меня все родственники из каменского. Уехали от туда. Эта территория небезопасна. С одной стороны граница с донецкой областью, с другой - Запорожье. Вероятность, что отрежут немалая

Мэр Бучи считает что буча тоже небезопасна, и возвращаться не нужно.

🔴

«Не повертайтеся, обмежуйте себе. Тут питання навіть не в тому, що немає світла, води, газу. А в тому, що війна не скінчилась. Ми знаємо, що на півночі з боку Білорусі також існує загроза і військові про це попереджають. Тож, щоб не створювати в подальшому транспортні колапси для наших Збройних сил, і не наражати себе на небезпеку, я порекомендував би жителям нашої громади не повертатися», – сказав Федорук.
стесняюсь спросить а если война продлится 100 лет это людям 100 лет в школах и санаториях западной Украины жить? Или на Бучу бульбаши напасть могут, а на Ровно/Луцк/Чернигов нет?

слухай, якщо до кінця травня не буде припинення військових дій - то може і 100 років...

і тоді кожен повинен вирішити, що йому особисто робити - йде війна, тобі 18-60, військо не потребує, і роботи немає...
change_pm
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:40

  Zebra написав:
  hume написав:За не полных два месяца владелец квартиры поднял цену с 650 до 1100. Выводы делайте сами, а то тут трут сообщения где таких людей с шакалами называют.

А в чем шакальство собственно? 650 тоже немалые деньги, у кого они есть, те и за 1100 смогут снять, а у кого денег нет, найдут альтернативу, хату в селе за бесплатно или за 100 баксов, или снимут за 650 жилье, которое раньше стоило 350. Никто не обязан сдавать комфорт за спасибо. Хочешь экономить - ужимайся, ищи жилье без удобств. В селах такое есть, даже на ЗУ, знакомые так выехали и живут себе в хате в Ивано-Франковской области, и не заявляют, что там где то шакалы с 650 до 1100 подняли цену.


Рынок. Как по мне нормально все.
А вот воровать гуманитарку или конфискованные товары тут надо быть подлецом.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:41

  change_pm написав:роботи немає...
а работа куда делась, люди перемещаться, одеваться и жрать перестали? Логистические сложности есть на прифронтовых территориях. А 100 км в тыл народ живёт и работает как и до войны. Отдельная категория обосравшихся, сиганувших от войны аж в Европу, но это их личное дело, закон не запрещает значит можно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:42

Это значит, что свою цель путин достиг, обманув наивный народ.
За гневом мести, все забыли, что экономики то уже нет.
Я получил счёт на металл по 48 тыс за тонну и понял, что всё
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:45

  beee написав:Это значит, что свою цель путин достиг, обманув наивный народ.
За гневом мести, все забыли, что экономики то уже нет.
Я получил счёт на металл по 48 тыс за тонну и понял, что всё

Выпейте валерьяночки и поделитесь с теми, кто вам прислал счёт.

Экономика была даже в пещерные времена и сейчас никуда не делась. Люди как хотели жрать и жить в теплых квартирах так и хотят.

Товар стоит столько денег, сколько покупатель готов за него заплатить. Хотелки продавать металл по цене золота закончатся банкротством продавца.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 13 кві, 2022 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:45

del
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 13 кві, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:49

  Хомякоид написав:
  beee написав:Это значит, что свою цель путин достиг, обманув наивный народ.
За гневом мести, все забыли, что экономики то уже нет.
Я получил счёт на металл по 48 тыс за тонну и понял, что всё


Это на сколько стало дороже ?
Почему, заводы остановились ?
В каком городе ? Может релокнуться куда ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1. Выпил.
Расстроился ещё больше.
Киев.
Поставщик говорит:
Газоблока нет и не будет скорее всего.
Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные.
Печально всё
Металл был по 25 тыс
Зображення
Востаннє редагувалось beee в Сер 13 кві, 2022 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:50

  vitaliian написав:
  beee написав:Это значит, что свою цель путин достиг, обманув наивный народ.
За гневом мести, все забыли, что экономики то уже нет.
Я получил счёт на металл по 48 тыс за тонну и понял, что всё

Выпейте валерьяночки и поделитесь с теми, кто вам прислал счёт.

Экономика была даже в пещерные времена и сейчас никуда не делась. Люди как хотели жрать и жить в теплых квартирах так и хотят.

Товар стоит столько денег, сколько покупатель готов за него заплатить. Хотелки продавать металл по цене золота закончатся банкротством продавца.


Похоже заводы остановились потому такая цена.
Хотя Криврожсталь запустили или ошибаюсь ?
Хомякоид
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