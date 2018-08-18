Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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beee написав:У меня все родственники из каменского. Уехали от туда. Эта территория небезопасна. С одной стороны граница с донецкой областью, с другой - Запорожье. Вероятность, что отрежут немалая
Риски сейчас есть даже во Львове и Франковске (вот решит фюрер соседней страны пульнуть туда чем нибудь мощным, не дай Бог). Просто стараюсь оценивать риски здраво. Да и планирую и дальше в Украине жить, соответственно надо что-то предпринимать
beee написав:1. Выпил. Расстроился ещё больше. Киев. Поставщик говорит: Газоблока нет и не будет скорее всего. Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные. Печально всё Металл был по 25 тыс
Да, новый завод на Западе Украины не построишь за два дня да и бесполезно строить пока с войной не ясно. Да и завод нужен возле руды, а то цена за транспортировку космическая окажеться. Нужен всем на время войны безусловный доход как тут правильно писали. А после войны по обстоятельствам.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 13 кві, 2022 11:57, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:У меня все родственники из каменского. Уехали от туда. Эта территория небезопасна. С одной стороны граница с донецкой областью, с другой - Запорожье. Вероятность, что отрежут немалая
Риски сейчас есть даже во Львове и Франковске (вот решит фюрер соседней страны пульнуть туда чем нибудь мощным, не дай Бог). Просто стараюсь оценивать риски здраво. Да и планирую и дальше в Украине жить, соответственно надо что-то предпринимать
Товарищ из Днепра со складами пиломатериалов тоже на месте и уезжать не собирается. На таких вот людях мир и держится. Прорвёмся
beee написав:1. Выпил. Расстроился ещё больше. Киев. Поставщик говорит: Газоблока нет и не будет скорее всего. Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные. Печально всё Металл был по 25 тыс
тепер буде цікаво послухати мрії ОП по будівнцтву для біженців, щоб під ключ вклались в 1000 уе...
beee написав:У меня все родственники из каменского. Уехали от туда. Эта территория небезопасна. С одной стороны граница с донецкой областью, с другой - Запорожье. Вероятность, что отрежут немалая
Риски сейчас есть даже во Львове и Франковске (вот решит фюрер соседней страны пульнуть туда чем нибудь мощным, не дай Бог). Просто стараюсь оценивать риски здраво. Да и планирую и дальше в Украине жить, соответственно надо что-то предпринимать
скоріш каменське отримає щось мощне... чи Марік...
там і пабєду можна намалювати і руськіх, які не захотіли в РІ, покарати...
а работа куда делась, люди перемещаться, одеваться и жрать перестали? Логистические сложности есть на прифронтовых территориях. А 100 км в тыл народ живёт и работает как и до войны. Отдельная категория обосравшихся, сиганувших от войны аж в Европу, но это их личное дело, закон не запрещает значит можно.
робота в багатьох сферах тупо зникла... з нею впадє і попит на пожрать і вдягатись...
beee написав:Киев. Поставщик говорит: Газоблока нет и не будет скорее всего. Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные
я вам из другой отрасли пример приведу, в начале войны на юге Украины исчезли из продажи почти все продукты питания и медикаменты. Нужно было 10 аптек обойти чтобы то что необходимо пожилому человеку купить. Ну и цены задирали безбожно. Тогда война только началась , что то неделя прошла. Сейчас война пока ещё не закончилась, медикаментов и продуктов навалом, нет каких-то мелочей вроде любимых мной конфет и чая. Что то прибывило в цене, а другое нет. И что изменилось за это время? Паника прошла, и потихоньку наладилась работа поставщиков и магазинов. Не работать или задирать цены выше крыши - дорога в никуда. На месте броварского завода появится два других, если броварчанам деньги не нужны - это их проблемы.