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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9739974097419742>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:55

  beee написав:1. Выпил.
Расстроился ещё больше.
Киев.
Поставщик говорит:
Газоблока нет и не будет скорее всего.
Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные.
Печально всё
Металл был по 25 тыс
Зображення


Да, новый завод на Западе Украины не построишь за два дня да и бесполезно строить пока с войной не ясно.
Да и завод нужен возле руды, а то цена за транспортировку космическая окажеться.
Нужен всем на время войны безусловный доход как тут правильно писали.
А после войны по обстоятельствам.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 13 кві, 2022 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:56

  budmix_org написав:
  beee написав:У меня все родственники из каменского. Уехали от туда. Эта территория небезопасна. С одной стороны граница с донецкой областью, с другой - Запорожье. Вероятность, что отрежут немалая

Риски сейчас есть даже во Львове и Франковске (вот решит фюрер соседней страны пульнуть туда чем нибудь мощным, не дай Бог). Просто стараюсь оценивать риски здраво. Да и планирую и дальше в Украине жить, соответственно надо что-то предпринимать

Товарищ из Днепра со складами пиломатериалов тоже на месте и уезжать не собирается.
На таких вот людях мир и держится.
Прорвёмся
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:01

  beee написав:1. Выпил.
Расстроился ещё больше.
Киев.
Поставщик говорит:
Газоблока нет и не будет скорее всего.
Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные.
Печально всё
Металл был по 25 тыс

тепер буде цікаво послухати мрії ОП по будівнцтву для біженців, щоб під ключ вклались в 1000 уе...

ага...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:02

  budmix_org написав:
  beee написав:У меня все родственники из каменского. Уехали от туда. Эта территория небезопасна. С одной стороны граница с донецкой областью, с другой - Запорожье. Вероятность, что отрежут немалая

Риски сейчас есть даже во Львове и Франковске (вот решит фюрер соседней страны пульнуть туда чем нибудь мощным, не дай Бог). Просто стараюсь оценивать риски здраво. Да и планирую и дальше в Украине жить, соответственно надо что-то предпринимать

скоріш каменське отримає щось мощне... чи Марік...

там і пабєду можна намалювати і руськіх, які не захотіли в РІ, покарати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:04

  vitaliian написав:
  change_pm написав:роботи немає...
а работа куда делась, люди перемещаться, одеваться и жрать перестали? Логистические сложности есть на прифронтовых территориях. А 100 км в тыл народ живёт и работает как и до войны. Отдельная категория обосравшихся, сиганувших от войны аж в Европу, но это их личное дело, закон не запрещает значит можно.

робота в багатьох сферах тупо зникла... з нею впадє і попит на пожрать і вдягатись...

побачиш
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:06

  beee написав:Киев.
Поставщик говорит:
Газоблока нет и не будет скорее всего.
Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные
я вам из другой отрасли пример приведу, в начале войны на юге Украины исчезли из продажи почти все продукты питания и медикаменты. Нужно было 10 аптек обойти чтобы то что необходимо пожилому человеку купить. Ну и цены задирали безбожно. Тогда война только началась , что то неделя прошла.

Сейчас война (пока ещё не закончилась), медикаментов и продуктов уже навалом, нет каких-то мелочей вроде любимых мной конфет и чая. Что то прибавило в цене Х2, а другое нет. То что быстро портится +/- так и стоит, как до войны, а например консервы сделали х2. Полежат полгода и цену снизят, шпроты по 40 грн (за 150 грамм) мало кому нужны. До войны были по 23.

И что изменилось за это время? Паника прошла, потихоньку наладилась работа поставщиков и магазинов.

Не работать или задирать цены выше крыши - дорога в никуда. Жрать захочется придется искать нишу и начинать (продолжать) работать.

Или на месте броварского завода появится два других, если броварчанам деньги не нужны - это их проблемы.

Конечно это вопрос не двух недель, но всё наладится 100%.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:21

  vitaliian написав:Сейчас война (пока ещё не закончилась), медикаментов и продуктов уже навалом, нет каких-то мелочей вроде любимых мной конфет и чая. Что то прибавило в цене Х2, а другое нет. То что быстро портится +/- так и стоит, как до войны, а например консервы сделали х2. Полежат полгода и цену снизят, шпроты по 40 грн (за 150 грамм) мало кому нужны. До войны были по 23.

И что изменилось за это время? Паника прошла, потихоньку наладилась работа поставщиков и магазинов.
.....

Конечно это вопрос не двух недель, но всё наладится 100%.

Ага. Посмотрите на дату выпуска этих лекарств и консервов, они выпущены до войны, проедается все что было на складах. Кстати, в Киеве шпрот по 40грн(да и вообще консервов по такой цене) нет, есть только дороже. Сардина от Аквамарин, которую жрать невозможно - 54грн
Востаннє редагувалось Damien в Сер 13 кві, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:22

  Zebra написав:
  hume написав:За не полных два месяца владелец квартиры поднял цену с 650 до 1100. Выводы делайте сами, а то тут трут сообщения где таких людей с шакалами называют.

А в чем шакальство собственно? 650 тоже немалые деньги, у кого они есть, те и за 1100 смогут снять, а у кого денег нет, найдут альтернативу, хату в селе за бесплатно или за 100 баксов, или снимут за 650 жилье, которое раньше стоило 350. Никто не обязан сдавать комфорт за спасибо. Хочешь экономить - ужимайся, ищи жилье без удобств. В селах такое есть, даже на ЗУ, знакомые так выехали и живут себе в хате в Ивано-Франковской области, и не заявляют, что там где то шакалы с 650 до 1100 подняли цену.



Ахренеть, вот это не ожиданно. Так может вашим знакомым и не поднимали цену вдвое ща месяц? То есть договориться на 650, потом поднять на 1100 и сказать или платите, или уеб**айте, так как у меня клиент есть на новую сумму, это так по человечески. Хотя о чем это я, вам же так не нравится когда ваши земляки уезжали с семьями от бомбёжек, теперь логично чтоб их вжаривали по полной. Так сказать, чтоб не уезжали в следующий раз. Кстати, по сёлам цены тоже не алекват, приводил примеры.

После таких историй дале не удивлен почему на въезд в Киев километровые пробки
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:33

  hume написав:
  Zebra написав:
  hume написав:За не полных два месяца владелец квартиры поднял цену с 650 до 1100. Выводы делайте сами, а то тут трут сообщения где таких людей с шакалами называют.

А в чем шакальство собственно? 650 тоже немалые деньги, у кого они есть, те и за 1100 смогут снять, а у кого денег нет, найдут альтернативу, хату в селе за бесплатно или за 100 баксов, или снимут за 650 жилье, которое раньше стоило 350. Никто не обязан сдавать комфорт за спасибо. Хочешь экономить - ужимайся, ищи жилье без удобств. В селах такое есть, даже на ЗУ, знакомые так выехали и живут себе в хате в Ивано-Франковской области, и не заявляют, что там где то шакалы с 650 до 1100 подняли цену.



Ахренеть, вот это не ожиданно. Так может вашим знакомым и не поднимали цену вдвое ща месяц? То есть договориться на 650, потом поднять на 1100 и сказать или платите, или уеб**айте, так как у меня клиент есть на новую сумму, это так по человечески. Хотя о чем это я, вам же так не нравится когда ваши земляки уезжали с семьями от бомбёжек, теперь логично чтоб их вжаривали по полной. Так сказать, чтоб не уезжали в следующий раз. Кстати, по сёлам цены тоже не алекват, приводил примеры.

После таких историй дале не удивлен почему на въезд в Киев километровые пробки

Ну так че сидеть и взвинчивать цены? В Киеве и Чернигове уже боев нет. Можно возвращаться. А цена 650 тоже как то не по совести вы платили. Может кто-то из Мариуполя, мог бы платить 350, а такие как вы понаехали, и взвинтили цены до 650. Ищите проблему в себе, а не в том, что вам все должны. Сомневаюсь, что будь вы на месте арендодателей, вели бы себя по другому, раз уже такие наглые закидоны в их сторону предъявляете.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:34

Никогда не сдавайся, позорься до конца!

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 отказался, в отличии от президента США Байдена, называть действия российских военных в Украине геноцидом.

"Я буду осторожен с такими терминами, потому что эти два народа (украинцы и русские) – братья. Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики будет способствовать этому. Что мы можем сказать точно, что ситуация неприемлема, и что это военные преступления".
vitaliian
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