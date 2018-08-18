Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:1. Выпил. Расстроился ещё больше. Киев. Поставщик говорит: Газоблока нет и не будет скорее всего. Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные. Печально всё Металл был по 25 тыс
Да, новый завод на Западе Украины не построишь за два дня да и бесполезно строить пока с войной не ясно. Да и завод нужен возле руды, а то цена за транспортировку космическая окажеться. Нужен всем на время войны безусловный доход как тут правильно писали. А после войны по обстоятельствам.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 13 кві, 2022 11:57, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:У меня все родственники из каменского. Уехали от туда. Эта территория небезопасна. С одной стороны граница с донецкой областью, с другой - Запорожье. Вероятность, что отрежут немалая
Риски сейчас есть даже во Львове и Франковске (вот решит фюрер соседней страны пульнуть туда чем нибудь мощным, не дай Бог). Просто стараюсь оценивать риски здраво. Да и планирую и дальше в Украине жить, соответственно надо что-то предпринимать
Товарищ из Днепра со складами пиломатериалов тоже на месте и уезжать не собирается. На таких вот людях мир и держится. Прорвёмся
beee написав:1. Выпил. Расстроился ещё больше. Киев. Поставщик говорит: Газоблока нет и не будет скорее всего. Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные. Печально всё Металл был по 25 тыс
тепер буде цікаво послухати мрії ОП по будівнцтву для біженців, щоб під ключ вклались в 1000 уе...
beee написав:У меня все родственники из каменского. Уехали от туда. Эта территория небезопасна. С одной стороны граница с донецкой областью, с другой - Запорожье. Вероятность, что отрежут немалая
Риски сейчас есть даже во Львове и Франковске (вот решит фюрер соседней страны пульнуть туда чем нибудь мощным, не дай Бог). Просто стараюсь оценивать риски здраво. Да и планирую и дальше в Украине жить, соответственно надо что-то предпринимать
скоріш каменське отримає щось мощне... чи Марік...
там і пабєду можна намалювати і руськіх, які не захотіли в РІ, покарати...
а работа куда делась, люди перемещаться, одеваться и жрать перестали? Логистические сложности есть на прифронтовых территориях. А 100 км в тыл народ живёт и работает как и до войны. Отдельная категория обосравшихся, сиганувших от войны аж в Европу, но это их личное дело, закон не запрещает значит можно.
робота в багатьох сферах тупо зникла... з нею впадє і попит на пожрать і вдягатись...
beee написав:Киев. Поставщик говорит: Газоблока нет и не будет скорее всего. Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные
я вам из другой отрасли пример приведу, в начале войны на юге Украины исчезли из продажи почти все продукты питания и медикаменты. Нужно было 10 аптек обойти чтобы то что необходимо пожилому человеку купить. Ну и цены задирали безбожно. Тогда война только началась , что то неделя прошла.
Сейчас война (пока ещё не закончилась), медикаментов и продуктов уже навалом, нет каких-то мелочей вроде любимых мной конфет и чая. Что то прибавило в цене Х2, а другое нет. То что быстро портится +/- так и стоит, как до войны, а например консервы сделали х2. Полежат полгода и цену снизят, шпроты по 40 грн (за 150 грамм) мало кому нужны. До войны были по 23.
И что изменилось за это время? Паника прошла, потихоньку наладилась работа поставщиков и магазинов.
Не работать или задирать цены выше крыши - дорога в никуда. Жрать захочется придется искать нишу и начинать (продолжать) работать.
Или на месте броварского завода появится два других, если броварчанам деньги не нужны - это их проблемы.
Конечно это вопрос не двух недель, но всё наладится 100%.
vitaliian написав:Сейчас война (пока ещё не закончилась), медикаментов и продуктов уже навалом, нет каких-то мелочей вроде любимых мной конфет и чая. Что то прибавило в цене Х2, а другое нет. То что быстро портится +/- так и стоит, как до войны, а например консервы сделали х2. Полежат полгода и цену снизят, шпроты по 40 грн (за 150 грамм) мало кому нужны. До войны были по 23.
И что изменилось за это время? Паника прошла, потихоньку наладилась работа поставщиков и магазинов. .....
Конечно это вопрос не двух недель, но всё наладится 100%.
Ага. Посмотрите на дату выпуска этих лекарств и консервов, они выпущены до войны, проедается все что было на складах. Кстати, в Киеве шпрот по 40грн(да и вообще консервов по такой цене) нет, есть только дороже. Сардина от Аквамарин, которую жрать невозможно - 54грн
Востаннє редагувалось Damien в Сер 13 кві, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:За не полных два месяца владелец квартиры поднял цену с 650 до 1100. Выводы делайте сами, а то тут трут сообщения где таких людей с шакалами называют.
А в чем шакальство собственно? 650 тоже немалые деньги, у кого они есть, те и за 1100 смогут снять, а у кого денег нет, найдут альтернативу, хату в селе за бесплатно или за 100 баксов, или снимут за 650 жилье, которое раньше стоило 350. Никто не обязан сдавать комфорт за спасибо. Хочешь экономить - ужимайся, ищи жилье без удобств. В селах такое есть, даже на ЗУ, знакомые так выехали и живут себе в хате в Ивано-Франковской области, и не заявляют, что там где то шакалы с 650 до 1100 подняли цену.
Ахренеть, вот это не ожиданно. Так может вашим знакомым и не поднимали цену вдвое ща месяц? То есть договориться на 650, потом поднять на 1100 и сказать или платите, или уеб**айте, так как у меня клиент есть на новую сумму, это так по человечески. Хотя о чем это я, вам же так не нравится когда ваши земляки уезжали с семьями от бомбёжек, теперь логично чтоб их вжаривали по полной. Так сказать, чтоб не уезжали в следующий раз. Кстати, по сёлам цены тоже не алекват, приводил примеры.
После таких историй дале не удивлен почему на въезд в Киев километровые пробки
hume написав:За не полных два месяца владелец квартиры поднял цену с 650 до 1100. Выводы делайте сами, а то тут трут сообщения где таких людей с шакалами называют.
А в чем шакальство собственно? 650 тоже немалые деньги, у кого они есть, те и за 1100 смогут снять, а у кого денег нет, найдут альтернативу, хату в селе за бесплатно или за 100 баксов, или снимут за 650 жилье, которое раньше стоило 350. Никто не обязан сдавать комфорт за спасибо. Хочешь экономить - ужимайся, ищи жилье без удобств. В селах такое есть, даже на ЗУ, знакомые так выехали и живут себе в хате в Ивано-Франковской области, и не заявляют, что там где то шакалы с 650 до 1100 подняли цену.
Ахренеть, вот это не ожиданно. Так может вашим знакомым и не поднимали цену вдвое ща месяц? То есть договориться на 650, потом поднять на 1100 и сказать или платите, или уеб**айте, так как у меня клиент есть на новую сумму, это так по человечески. Хотя о чем это я, вам же так не нравится когда ваши земляки уезжали с семьями от бомбёжек, теперь логично чтоб их вжаривали по полной. Так сказать, чтоб не уезжали в следующий раз. Кстати, по сёлам цены тоже не алекват, приводил примеры.
После таких историй дале не удивлен почему на въезд в Киев километровые пробки
Ну так че сидеть и взвинчивать цены? В Киеве и Чернигове уже боев нет. Можно возвращаться. А цена 650 тоже как то не по совести вы платили. Может кто-то из Мариуполя, мог бы платить 350, а такие как вы понаехали, и взвинтили цены до 650. Ищите проблему в себе, а не в том, что вам все должны. Сомневаюсь, что будь вы на месте арендодателей, вели бы себя по другому, раз уже такие наглые закидоны в их сторону предъявляете.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 отказался, в отличии от президента США Байдена, называть действия российских военных в Украине геноцидом.
"Я буду осторожен с такими терминами, потому что эти два народа (украинцы и русские) – братья. Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики будет способствовать этому. Что мы можем сказать точно, что ситуация неприемлема, и что это военные преступления".