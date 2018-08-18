Додано: Сер 13 кві, 2022 12:06

beee написав: Киев.

Поставщик говорит:

Газоблока нет и не будет скорее всего.

Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные Киев.Поставщик говорит:Газоблока нет и не будет скорее всего.Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные

я вам из другой отрасли пример приведу, в начале войны на юге Украины исчезли из продажи почти все продукты питания и медикаменты. Нужно было 10 аптек обойти чтобы то что необходимо пожилому человеку купить. Ну и цены задирали безбожно. Тогда война только началась , что то неделя прошла.Сейчас война (пока ещё не закончилась), медикаментов и продуктов уже навалом, нет каких-то мелочей вроде любимых мной конфет и чая. Что то прибавило в цене Х2, а другое нет. То что быстро портится +/- так и стоит, как до войны, а например консервы сделали х2. Полежат полгода и цену снизят, шпроты по 40 грн (за 150 грамм) мало кому нужны. До войны были по 23.И что изменилось за это время? Паника прошла, потихоньку наладилась работа поставщиков и магазинов.Не работать или задирать цены выше крыши - дорога в никуда. Жрать захочется придется искать нишу и начинать (продолжать) работать.Или на месте броварского завода появится два других, если броварчанам деньги не нужны - это их проблемы.Конечно это вопрос не двух недель, но всё наладится 100%.