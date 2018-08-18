Додано: Сер 13 кві, 2022 13:18

hume написав: Сам, как арендодатель, пару квартир сдаю за коммуналку потому что знаю какая у людей ситуация. Сам, как арендодатель, пару квартир сдаю за коммуналку потому что знаю какая у людей ситуация.

Не нужно лукавить. Аренда в Киеве сейчас в глубокой ..., поэтому и сдаете лишь бы коммуналку покрывать или чтоб не потерять порядочных пригретых квартиросъемщиков.А кто уже не может себе позволить снимать Львов - это исключительно его проблемы. Есть локации в Украине где нет войны, и где за 650 будут в ноги целовать и комфорт будет тот же. Так что абсолютно не стоит переживать за тех, кто вдруг не может платить 1100 вместо 650 - проблема в них самих, что они хотят за 650 получить то, что 95% населения себе и до войны не могло позволить. Более того, раз есть те, кто готов платить 1100 - значит это они виноваты во взвинячивании цен, а не лендлордыЛьвова. Лендлорд вложил немалые деньги в создание комфортного жилья в хорошей локации и имеет полное право взымать рыночную цену. Это не село с туалетом на улице за 1100, когда уже только в палаточном городке остаётся спать. Это локация Львов, теплая водичка, тепло и уютно, это стоит денег, не можешь позволить - проследуй за 95% таких же, выбор есть, в концлагерь никого не загоняют.