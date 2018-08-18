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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9739974097419742

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:53

  Zebra написав:Ну так че сидеть и взвинчивать цены? В Киеве и Чернигове уже боев нет. Можно возвращаться. А цена 650 тоже как то не по совести вы платили. Может кто-то из Мариуполя, мог бы платить 350, а такие как вы понаехали, и взвинтили цены до 650. Ищите проблему в себе, а не в том, что вам все должны. Сомневаюсь, что будь вы на месте арендодателей, вели бы себя по другому, раз уже такие наглые закидоны в их сторону предъявляете.

Я и не выезжал из Киева. Я и сейчас на месте арендодателя, и это мне позвонил риелтор, чтоб найти новую квартиру для людей которых ненасытные львовские лендлорды пытаются выдоить. Такая же шикарная возможность, как же это так не воспользоваться таким моментом. Ещё чуть чуть и киевские арендодатели будут благодарить львовских коллег.

Сам, как арендодатель, пару квартир сдаю за коммуналку потому что знаю какая у людей ситуация.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:12

  hume написав:
  Zebra написав:Ну так че сидеть и взвинчивать цены? В Киеве и Чернигове уже боев нет. Можно возвращаться. А цена 650 тоже как то не по совести вы платили. Может кто-то из Мариуполя, мог бы платить 350, а такие как вы понаехали, и взвинтили цены до 650. Ищите проблему в себе, а не в том, что вам все должны. Сомневаюсь, что будь вы на месте арендодателей, вели бы себя по другому, раз уже такие наглые закидоны в их сторону предъявляете.

Я и не выезжал из Киева. Я и сейчас на месте арендодателя, и это мне позвонил риелтор, чтоб найти новую квартиру для людей которых ненасытные львовские лендлорды пытаются выдоить. Такая же шикарная возможность, как же это так не воспользоваться таким моментом. Ещё чуть чуть и киевские арендодатели будут благодарить львовских коллег.

Сам, как арендодатель, пару квартир сдаю за коммуналку потому что знаю какая у людей ситуация.

Хьюм, не тратьте время зря. У Зебры сейчас тяжёлые времена, что не пост, то молодых женщин расхватали и Чернигов опустел ;) Большая часть адекватна, Львов как большой город и мест там не осталось ещё до войны, отсюда эти перекосы. Всегда будет та часть, небольшая, готовая выгнать арендатора под шею за лишнюю копейку.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:18

  hume написав:Сам, как арендодатель, пару квартир сдаю за коммуналку потому что знаю какая у людей ситуация.

Не нужно лукавить. Аренда в Киеве сейчас в глубокой ..., поэтому и сдаете лишь бы коммуналку покрывать или чтоб не потерять порядочных пригретых квартиросъемщиков.
А кто уже не может себе позволить снимать Львов - это исключительно его проблемы. Есть локации в Украине где нет войны, и где за 650 будут в ноги целовать и комфорт будет тот же. Так что абсолютно не стоит переживать за тех, кто вдруг не может платить 1100 вместо 650 - проблема в них самих, что они хотят за 650 получить то, что 95% населения себе и до войны не могло позволить. Более того, раз есть те, кто готов платить 1100 - значит это они виноваты во взвинячивании цен, а не лендлордыЛьвова. Лендлорд вложил немалые деньги в создание комфортного жилья в хорошей локации и имеет полное право взымать рыночную цену. Это не село с туалетом на улице за 1100, когда уже только в палаточном городке остаётся спать. Это локация Львов, теплая водичка, тепло и уютно, это стоит денег, не можешь позволить - проследуй за 95% таких же, выбор есть, в концлагерь никого не загоняют.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:26

  Zebra написав:
  hume написав:Сам, как арендодатель, пару квартир сдаю за коммуналку потому что знаю какая у людей ситуация.

Не нужно лукавить. Аренда в Киеве сейчас в глубокой ..., поэтому и сдаете лишь бы коммуналку покрывать или чтоб не потерять порядочных пригретых квартиросъемщиков.
А кто уже не может себе позволить снимать Львов - это исключительно его проблемы. Есть локации в Украине где нет войны, и где за 650 будут в ноги целовать и комфорт будет тот же. Так что абсолютно не стоит переживать за тех, кто вдруг не может платить 1100 вместо 650 - проблема в них самих, что они хотят за 650 получить то, что 95% населения себе и до войны не могло позволить. Более того, раз есть те, кто готов платить 1100 - значит это они виноваты во взвинячивании цен, а не лендлордыЛьвова. Лендлорд вложил немалые деньги в создание комфортного жилья в хорошей локации и имеет полное право взымать рыночную цену. Это не село с туалетом на улице за 1100, когда уже только в палаточном городке остаётся спать. Это локация Львов, теплая водичка, тепло и уютно, это стоит денег, не можешь позволить - проследуй за 95% таких же, выбор есть, в концлагерь никого не загоняют.


Что то вы захандрили.
Отбили Чернигов и то хлеб.
Представьте что-бы к вам пришла орда.
Отстроиться Чернигов.
Перейдет к вам восточная граница Евросоюза будете в полном шеколаде.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:35

:oops:
  Zebra написав:
  hume написав:Сам, как арендодатель, пару квартир сдаю за коммуналку потому что знаю какая у людей ситуация.

Не нужно лукавить. Аренда в Киеве сейчас в глубокой ..., поэтому и сдаете лишь бы коммуналку покрывать или чтоб не потерять порядочных пригретых квартиросъемщиков.
А кто уже не может себе позволить снимать Львов - это исключительно его проблемы. Есть локации в Украине где нет войны, и где за 650 будут в ноги целовать и комфорт будет тот же. Так что абсолютно не стоит переживать за тех, кто вдруг не может платить 1100 вместо 650 - проблема в них самих, что они хотят за 650 получить то, что 95% населения себе и до войны не могло позволить. Более того, раз есть те, кто готов платить 1100 - значит это они виноваты во взвинячивании цен, а не лендлордыЛьвова. Лендлорд вложил немалые деньги в создание комфортного жилья в хорошей локации и имеет полное право взымать рыночную цену. Это не село с туалетом на улице за 1100, когда уже только в палаточном городке остаётся спать. Это локация Львов, теплая водичка, тепло и уютно, это стоит денег, не можешь позволить - проследуй за 95% таких же, выбор есть, в концлагерь никого не загоняют.

Тоже не имею ничего против поднятия цен до рыночных в сегменте премиум и средний плюс. Если не нарушаются предыдущие договорённости (а то есть любители предоговориться, т. к. цены выросли).Возмущает когда за халупы хотят как за объект в который много было вложено. Но скорее всего это не будут долгосрочные арендные отношения
budmix_org
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  #<1 ... 9739974097419742
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