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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 кві, 2022 12:06
beee написав:
Киев.
Поставщик говорит:
Газоблока нет и не будет скорее всего.
Завод кнауф был где-то на востоке. Гипса не будет, смесей тоже. С Европы если будут возить то цены заоблачные
я вам из другой отрасли пример приведу, в начале войны на юге Украины исчезли из продажи почти все продукты питания и медикаменты. Нужно было 10 аптек обойти чтобы то что необходимо пожилому человеку купить. Ну и цены задирали безбожно. Тогда война только началась , что то неделя прошла.
Сейчас война (пока ещё не закончилась), медикаментов и продуктов уже навалом, нет каких-то мелочей вроде любимых мной конфет и чая. Что то прибавило в цене Х2, а другое нет. То что быстро портится +/- так и стоит, как до войны, а например консервы сделали х2. Полежат полгода и цену снизят, шпроты по 40 грн (за 150 грамм) мало кому нужны. До войны были по 23.
И что изменилось за это время? Паника прошла, потихоньку наладилась работа поставщиков и магазинов.
Не работать или задирать цены выше крыши - дорога в никуда. Жрать захочется придется искать нишу и начинать (продолжать) работать.
Или на месте броварского завода появится два других, если броварчанам деньги не нужны - это их проблемы.
Конечно это вопрос не двух недель, но всё наладится 100%.
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vitaliian
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Додано: Сер 13 кві, 2022 12:22
Zebra написав: hume написав:
За не полных два месяца владелец квартиры поднял цену с 650 до 1100. Выводы делайте сами, а то тут трут сообщения где таких людей с шакалами называют.
А в чем шакальство собственно? 650 тоже немалые деньги, у кого они есть, те и за 1100 смогут снять, а у кого денег нет, найдут альтернативу, хату в селе за бесплатно или за 100 баксов, или снимут за 650 жилье, которое раньше стоило 350. Никто не обязан сдавать комфорт за спасибо. Хочешь экономить - ужимайся, ищи жилье без удобств. В селах такое есть, даже на ЗУ, знакомые так выехали и живут себе в хате в Ивано-Франковской области, и не заявляют, что там где то шакалы с 650 до 1100 подняли цену.
Ахренеть, вот это не ожиданно. Так может вашим знакомым и не поднимали цену вдвое ща месяц? То есть договориться на 650, потом поднять на 1100 и сказать или платите, или уеб**айте, так как у меня клиент есть на новую сумму, это так по человечески. Хотя о чем это я, вам же так не нравится когда ваши земляки уезжали с семьями от бомбёжек, теперь логично чтоб их вжаривали по полной. Так сказать, чтоб не уезжали в следующий раз. Кстати, по сёлам цены тоже не алекват, приводил примеры.
После таких историй дале не удивлен почему на въезд в Киев километровые пробки
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hume
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Додано: Сер 13 кві, 2022 12:34
Никогда не сдавайся, позорься до конца!
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 отказался, в отличии от президента США Байдена, называть действия российских военных в Украине геноцидом.
"Я буду осторожен с такими терминами, потому что эти два народа (украинцы и русские) – братья. Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики будет способствовать этому. Что мы можем сказать точно, что ситуация неприемлема, и что это военные преступления".
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vitaliian
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Додано: Сер 13 кві, 2022 12:53
Zebra написав:
Ну так че сидеть и взвинчивать цены? В Киеве и Чернигове уже боев нет. Можно возвращаться. А цена 650 тоже как то не по совести вы платили. Может кто-то из Мариуполя, мог бы платить 350, а такие как вы понаехали, и взвинтили цены до 650. Ищите проблему в себе, а не в том, что вам все должны. Сомневаюсь, что будь вы на месте арендодателей, вели бы себя по другому, раз уже такие наглые закидоны в их сторону предъявляете.
Я и не выезжал из Киева. Я и сейчас на месте арендодателя, и это мне позвонил риелтор, чтоб найти новую квартиру для людей которых ненасытные львовские лендлорды пытаются выдоить. Такая же шикарная возможность, как же это так не воспользоваться таким моментом. Ещё чуть чуть и киевские арендодатели будут благодарить львовских коллег.
Сам, как арендодатель, пару квартир сдаю за коммуналку потому что знаю какая у людей ситуация.
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Додано: Сер 13 кві, 2022 13:35
Zebra написав: hume написав:
Сам, как арендодатель, пару квартир сдаю за коммуналку потому что знаю какая у людей ситуация.
Не нужно лукавить. Аренда в Киеве сейчас в глубокой ..., поэтому и сдаете лишь бы коммуналку покрывать или чтоб не потерять порядочных пригретых квартиросъемщиков.
А кто уже не может себе позволить снимать Львов - это исключительно его проблемы. Есть локации в Украине где нет войны, и где за 650 будут в ноги целовать и комфорт будет тот же. Так что абсолютно не стоит переживать за тех, кто вдруг не может платить 1100 вместо 650 - проблема в них самих, что они хотят за 650 получить то, что 95% населения себе и до войны не могло позволить. Более того, раз есть те, кто готов платить 1100 - значит это они виноваты во взвинячивании цен, а не лендлордыЛьвова. Лендлорд вложил немалые деньги в создание комфортного жилья в хорошей локации и имеет полное право взымать рыночную цену. Это не село с туалетом на улице за 1100, когда уже только в палаточном городке остаётся спать. Это локация Львов, теплая водичка, тепло и уютно, это стоит денег, не можешь позволить - проследуй за 95% таких же, выбор есть, в концлагерь никого не загоняют.
Тоже не имею ничего против поднятия цен до рыночных в сегменте премиум и средний плюс. Если не нарушаются предыдущие договорённости (а то есть любители предоговориться, т. к. цены выросли).Возмущает когда за халупы хотят как за объект в который много было вложено. Но скорее всего это не будут долгосрочные арендные отношения
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Додано: Сер 13 кві, 2022 14:50
Damien написав:
А много есть желающих вернуться в город без света, воды и связи?
Связь уже есть (в Ирпене так точно). Многие на низком старте - как только дадут свет и воду, так и сразу.
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vitaliian
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Додано: Сер 13 кві, 2022 15:46
vitaliian написав: beee написав:
Это значит, что свою цель путин достиг, обманув наивный народ.
За гневом мести, все забыли, что экономики то уже нет.
Я получил счёт на металл по 48 тыс за тонну и понял, что всё
Выпейте валерьяночки и поделитесь с теми, кто вам прислал счёт.
Экономика была даже в пещерные времена и сейчас никуда не делась. Люди как хотели жрать и жить в теплых квартирах так и хотят.
Товар стоит столько денег, сколько покупатель готов за него заплатить. Хотелки продавать металл по цене золота закончатся банкротством продавца.
Экономика - это не только жрать и одеваться.
Огромная часть экономики за пределами сектора товаров и услуг широкого потребления.
Объекты критической инфраструктуры уничтожены по всей Украине.
Разорваны технологические цепочки, люди, которые были заняты в этих процессах или выехали или в ЗСУ или погибли.
Вам это ни очем не говорит, Вы же считаете, что люди отдельно, экономика отдельно.
Экономика - это не беляш в киоске купить и шмотку в сэконде.
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Додано: Сер 13 кві, 2022 16:00
У меня новый хит от одного арендатора, который мне говорил, что он в тро и его скоро отправляют на "передок", но квартиру хочет сохранить. Оказалось, после разговора с его девушкой, что он обороняет дом своих родителей в .... Барабанная дробь.... тернополе. Работает как и работал в старой компании на удалёнке без потери зп, и откуда стреляет автомат он даже и не знает.
ПС
Для зебры. Смысл мне лукавить. Если бы мне было все равно, то мне было бы проще выгнать арендаторов, платить 400 грн коммуналки и не иметь головняка и амортизации квартиры. Так что всё исчисляется в меру испорченности людей, коих в западной Украине оказалось на удивление много.
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Додано: Сер 13 кві, 2022 16:03
Сегмент до 12 тысяч зашевелился. До 12 тысяч входит и тот сегмент, который до войны был в районе 16.
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