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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9739974097419742

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 16:05

  rjkz написав:Экономика - это не только жрать и одеваться
жрать и одеваться это образная характеристика откуда вообще берется экономика и зачем она существует. Если для вас технологические цепочки первичны, нет смысла продолжать этот разговор, я вам ничего не объясню.

Для меня первичны потребности человека базовые и все что выше, базовая потребность (с точки зрения экономики) - зарабатывание денег, за деньги потом удовлетворяются большинство остальных потребностей - безопасность, питание, жильё, здоровье, место в обществе, семья, потому что бомжу завести семью сложнее, чем успешному человеку.

С вашей точки зрения получается от того что прервались "технологические цепочки" людям больше не хочется жить, зарабатывать, покупать Мерседесы, заводить семьи.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 13 кві, 2022 16:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 16:07

  hume написав:
Так что всё исчисляется в меру испорченности людей, коих в западной Украине оказалось на удивление много.

давно була інфа, що з 2014 близько третини покупців недвиги у львовах - були домбассити, колишні
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 13 кві, 2022 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 16:14

  flysoulfly написав:
  hume написав:
Так что всё исчисляется в меру испорченности людей, коих в западной Украине оказалось на удивление много.

давно була інфа, що з 2014 близько третини покупців недвиги у львовах - були домбассити, колишні

Вот не исключаю и такой вариант. Потому что после рассказов знакомых снимающих либо пол дома без отопления в селе за 30ку, либо комнату в доме постройки Брежнева с сортиром на улице за 500 грн вера в людей пропадает.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 16:25

  flysoulfly написав:давно була інфа, що з 2014 близько третини покупців недвиги у львовах - були домбассити, колишні

пруф існує? чи то ОБС? Бо колега зовсім інше нам розповідав тут на гілці
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Київ: люди в камуфляжі прийшли в готель Premier Palace і вимагають надати житло для проживання
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/13/7339351/
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