Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Экономика - это не только жрать и одеваться
жрать и одеваться это образная характеристика откуда вообще берется экономика и зачем она существует. Если для вас технологические цепочки первичны, нет смысла продолжать этот разговор, я вам ничего не объясню.
Для меня первичны потребности человека базовые и все что выше, базовая потребность (с точки зрения экономики) - зарабатывание денег, за деньги потом удовлетворяются большинство остальных потребностей - безопасность, питание, жильё, здоровье, место в обществе, семья, потому что бомжу завести семью сложнее, чем успешному человеку.
С вашей точки зрения получается от того что прервались "технологические цепочки" людям больше не хочется жить, зарабатывать, покупать Мерседесы, заводить семьи.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 13 кві, 2022 16:11, всього редагувалось 2 разів.
hume написав: Так что всё исчисляется в меру испорченности людей, коих в западной Украине оказалось на удивление много.
давно була інфа, що з 2014 близько третини покупців недвиги у львовах - були домбассити, колишні
Вот не исключаю и такой вариант. Потому что после рассказов знакомых снимающих либо пол дома без отопления в селе за 30ку, либо комнату в доме постройки Брежнева с сортиром на улице за 500 грн вера в людей пропадает.