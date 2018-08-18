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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 кві, 2022 18:23
vitaliian написав: rjkz написав:
Экономика - это не только жрать и одеваться
жрать и одеваться это образная характеристика откуда вообще берется экономика и зачем она существует. Если для вас технологические цепочки первичны, нет смысла продолжать этот разговор, я вам ничего не объясню.
Для меня первичны потребности человека базовые и все что выше, базовая потребность (с точки зрения экономики) - зарабатывание денег, за деньги потом удовлетворяются большинство остальных потребностей - безопасность, питание, жильё, здоровье, место в обществе, семья, потому что бомжу завести семью сложнее, чем успешному человеку. С вашей точки зрения получается от того что прервались "технологические цепочки" людям больше не хочется жить, зарабатывать, покупать Мерседесы, заводить семьи.
Очень странно, что очевидные вещи для Вас вовсе не очевидны.
На западе идиоты сидят, пытаются санкциями в раше рвать именно технологические цепочки.
Если поместить Вас в племя к папуасам, то какое бы ни было большое желание хорошо жить и покупать Мерседесы, Вы будете жить плюс-минус на уровне остальных папуасов
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Додано: Сер 13 кві, 2022 18:32
Две трети киевлян, которые в первые недели войны в Украине выехали из столицы, уже вернулись в домой.
Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
При этом Кличко по-прежнему не рекомендует возвращаться в Киев тем, кто этого еще не сделал.
«Мы ориентируемся на рекомендации военных, и они говорят, что на сегодня угроза достаточно большая, в том числе ракетных обстрелов. Еще одна угроза – идет разминирование прилегающих территорий области, где, к сожалению, несколько людей погибло в результате подрывов», – заявил мэр столицы
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vitaliian
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Додано: Сер 13 кві, 2022 19:03
начал я предлагать продаванам 50% от их цены
что то не ведутся(((
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