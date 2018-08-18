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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9740974197429743

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 18:23

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Экономика - это не только жрать и одеваться
жрать и одеваться это образная характеристика откуда вообще берется экономика и зачем она существует. Если для вас технологические цепочки первичны, нет смысла продолжать этот разговор, я вам ничего не объясню.

Для меня первичны потребности человека базовые и все что выше, базовая потребность (с точки зрения экономики) - зарабатывание денег, за деньги потом удовлетворяются большинство остальных потребностей - безопасность, питание, жильё, здоровье, место в обществе, семья, потому что бомжу завести семью сложнее, чем успешному человеку.

С вашей точки зрения получается от того что прервались "технологические цепочки" людям больше не хочется жить, зарабатывать, покупать Мерседесы, заводить семьи.

Очень странно, что очевидные вещи для Вас вовсе не очевидны.
На западе идиоты сидят, пытаются санкциями в раше рвать именно технологические цепочки.
Если поместить Вас в племя к папуасам, то какое бы ни было большое желание хорошо жить и покупать Мерседесы, Вы будете жить плюс-минус на уровне остальных папуасов
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 18:32

Две трети киевлян, которые в первые недели войны в Украине выехали из столицы, уже вернулись в домой.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

При этом Кличко по-прежнему не рекомендует возвращаться в Киев тем, кто этого еще не сделал.

«Мы ориентируемся на рекомендации военных, и они говорят, что на сегодня угроза достаточно большая, в том числе ракетных обстрелов. Еще одна угроза – идет разминирование прилегающих территорий области, где, к сожалению, несколько людей погибло в результате подрывов», – заявил мэр столицы
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

начал я предлагать продаванам 50% от их цены
что то не ведутся(((
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:27

  Олежан написав:начал я предлагать продаванам 50% от их цены
что то не ведутся(((


Торопитесь.
Писали уже, дно через два года.
Все равно раньше даже в Евросоюз не примут, так что пару лет будет падать.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:28

  Хомякоид написав:
  Олежан написав:начал я предлагать продаванам 50% от их цены
что то не ведутся(((


Торопитесь.
Писали уже, дно через два года.
Все равно раньше даже в Евросоюз не примут, так что пару лет будет падать.

нууу...ок, подождем
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:40

  Олежан написав:
  Хомякоид написав:
  Олежан написав:начал я предлагать продаванам 50% от их цены
что то не ведутся(((


Торопитесь.
Писали уже, дно через два года.
Все равно раньше даже в Евросоюз не примут, так что пару лет будет падать.

нууу...ок, подождем

Кому вы заливаете, сказочники
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:50

  beee написав:Кому вы заливаете, сказочники


А шо, знов рист чы як ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:51

Парк Наталка

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:13

  UA написав:
  Клиент_ написав:Київ: люди в камуфляжі прийшли в готель Premier Palace і вимагають надати житло для проживання
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/13/7339351/

Тут все справедливо.
Владельцем отеля Premier Palace является российская компания "VS Energy" бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Александра Бабакова

Не просто справедливо, а почему раньше не пришли.
Zebra
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