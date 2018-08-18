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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9741974297439744

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 06:18

  Zebra написав:
  UA написав:
  Клиент_ написав:Київ: люди в камуфляжі прийшли в готель Premier Palace і вимагають надати житло для проживання
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/13/7339351/

Тут все справедливо.
Владельцем отеля Premier Palace является российская компания "VS Energy" бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Александра Бабакова

Не просто справедливо, а почему раньше не пришли.


Це махновщина.
По-перше, закону націоналізувати майно у ГРОМАДЯН Росії не має.
По-друге, події, які відбувалися у готелі, нічого спільного з націоналізацією не мають. На диво адекватні коменти під статею.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 07:01

  proftpd66 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  investorkiev написав:В смысле - не заводится?
Там РАКЕТА уже на орбите, 100куе стой задрыпанный хрущ или студия на котловане в ипенях а-ля Чабаны. Нам еще лететь и лететь.

Провальные или нулевые продажи это "ракета"?
В таком случае, она потеряла управление и пока зависла в невесомости. Вероятно, она будет утилизирована как МКС "Мир"


когда ракета она прилетит? :mrgreen:


Опять модераторство самое интересное потерло.
Так что взлетает ракета или падает в штопор ?
Про что был разговор ?
Хомякоид
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  #<1 ... 9741974297439744
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