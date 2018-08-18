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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 кві, 2022 06:18
Zebra написав: UA написав:
Тут все справедливо.
Владельцем отеля Premier Palace является российская компания "VS Energy" бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Александра Бабакова
Не просто справедливо, а почему раньше не пришли.
Це махновщина.
По-перше, закону націоналізувати майно у ГРОМАДЯН Росії не має.
По-друге, події, які відбувалися у готелі, нічого спільного з націоналізацією не мають. На диво адекватні коменти під статею.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 07:01
proftpd66 написав: Вкладчик1234 написав:
Провальные или нулевые продажи это "ракета"?
investorkiev написав:
В смысле - не заводится?
Там РАКЕТА уже на орбите, 100куе стой задрыпанный хрущ или студия на котловане в ипенях а-ля Чабаны. Нам еще лететь и лететь.
В таком случае, она потеряла управление и пока зависла в невесомости. Вероятно, она будет утилизирована как МКС "Мир"
когда ракета она прилетит?
Опять модераторство самое интересное потерло.
Так что взлетает ракета или падает в штопор ?
Про что был разговор ?
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